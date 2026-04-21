300 tấn thịt lợn bệnh, 'đừng để thực phẩm bẩn đi vào bữa ăn học sinh'

Thảo luận tại hội trường sáng 21.4, đại biểu Quốc hội Lê Thị Thanh Lam (đoàn Cần Thơ) bày tỏ lo ngại về "thực phẩm bẩn", nhất là khi vi phạm xảy ra với cả môi trường học đường.

Nỗi lo của phụ huynh có con em học bán trú

Bà Lam dẫn chứng, năm 2026, cả nước ghi nhận 36 vụ ngộ độc thực phẩm. Đáng ngại hơn cả là vụ việc 300 tấn thịt lợn bệnh đưa ra thị trường, trong đó có cả bếp ăn tập thể và bếp ăn trường học.

Đại biểu Lê Thị Thanh Lam bày tỏ lo ngại về tình trạng thực phẩm bẩn ẢNH: GIA HÂN

Thực tế trên cho thấy nguy cơ mất an toàn thực phẩm không dừng lại ở thị trường mà đã len lỏi vào những nơi đáng lẽ ra phải được kiểm soát chặt chẽ nhất.

Đây không chỉ là câu chuyện quản lý thị trường hay an toàn vệ sinh thực phẩm nói chung, mà còn là nỗi lo rất cụ thể của mỗi gia đình, nhất là với những phụ huynh có con em học bán trú.

Nữ đại biểu nhấn mạnh, đối với hành vi đưa thực phẩm không đảm bảo an toàn vào trường học, bếp ăn bán trú, cần có chế tài xử lý nghiêm khắc hơn bởi đối tượng bị ảnh hưởng là học sinh, trẻ em; tác động không chỉ trước mắt mà còn lâu dài đến sức khỏe và sự phát triển của các em.

Đồng thời, cần siết chặt trách nhiệm của đơn vị cung ứng, của nhà trường, của đơn vị tổ chức bếp ăn và của cơ quan quản lý tại địa phương.

Bắt buộc phải công khai đơn vị cung cấp thực phẩm, suất ăn để phụ huynh và xã hội cùng giám sát; tăng cường hậu kiểm, kiểm tra đột xuất và truy xuất nguồn gốc để ngăn chặn vi phạm từ sớm, từ xa.

"Không thể để những kẽ hở trong quản lý trở thành con đường để thực phẩm bẩn đi vào bữa ăn của từng gia đình và của học sinh", bà Lam nói.

Giải trình về nội dung trên, Bộ trưởng Bộ NN-MT Trịnh Việt Hùng cho hay, đây là lĩnh vực quản lý có sự phối hợp giữa 2 Bộ Y tế và NN-MT.

Tới đây, khi Bộ Y tế rà soát để sửa đổi, điều chỉnh các quy định về an toàn thực phẩm, Bộ NN-MT sẽ phối hợp chặt chẽ để nâng cao hiệu quả công tác quản lý.

Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng khẳng định Chính phủ sẽ quyết tâm xử lý nghiêm vi phạm về an toàn thực phẩm ẢNH: GIA HÂN

Không chỉ người dân, doanh nghiệp làm ăn chân chính cũng bị ảnh hưởng

Thông tin thêm tại phiên thảo luận, Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho biết, Chính phủ đang chỉ đạo các cấp, ngành tập trung thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm về an toàn thực phẩm.

"Chúng tôi xác định việc này phải làm thường xuyên, liên tục, không ngừng nghỉ", ông nói và thông tin, vừa qua các cấp đã tăng cường kiểm tra hơn 300.000 cơ sở về an toàn thực phẩm, xử lý rất nhiều vi phạm. Bộ Công an cũng có nhiều cái chuyên án từ cấp trung ương đến địa phương để phát hiện và xử lý nghiêm tội phạm trong lĩnh vực này.

Vẫn theo Phó thủ tướng, Chính phủ đang chỉ đạo Bộ Y tế hoàn thiện xây dựng luật An toàn thực phẩm sửa đổi, dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2 vào tháng 10.2026, đồng thời xây dựng đề án cơ quan quản lý thống nhất về an toàn thực phẩm.

"Vừa qua, an toàn thực phẩm có nhiều bộ, ngành cùng triển khai thực hiện. Do vậy, đôi lúc có khoảng trống và chồng chéo. Lần này, Chính phủ sẽ xây dựng đề án và giao cho một cơ quan để chủ trì thực hiện, đảm bảo hiệu quả", Phó thủ tướng thông tin.

Song song với việc kiểm tra, xử lý sai phạm, Phó thủ tướng nhận định, cần có giải pháp bảo vệ các doanh nghiệp làm ăn chân chính. Thực tế, những doanh nghiệp cũng chịu ảnh hưởng rất lớn từ vấn nạn thực phẩm giảm, thực phẩm kém chất lượng.

"Tinh thần của Chính phủ là đấu tranh không có vùng cấm, không có ngoại lệ để bảo vệ sức khỏe của nhân dân", ông Thắng nhấn mạnh.