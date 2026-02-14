Tiêu hủy hơn 28 tấn thực phẩm bẩn không rõ nguồn gốc

Ngày 14.2, Công an TP.HCM cho biết đã kiểm tra, phát hiện 2 xe tải đông lạnh vận chuyển số lượng lớn thực phẩm bẩn không rõ nguồn gốc chuẩn bị tung ra thị trường dịp tết. Toàn bộ số thực phẩm này sau đó đã bị tiêu hủy theo quy định.

Hơn 28 tấn hàng "ba không"

Thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công an TP.HCM đã tăng cường kiểm tra các hành vi vận chuyển, buôn bán thực phẩm bẩn không rõ nguồn gốc. Qua công tác nắm địa bàn, cuối tháng 1.2026, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (PC03) Công an TP.HCM tiến hành kiểm tra 2 xe tải đông lạnh đang dừng đỗ tại khu vực đường Lê Thị Riêng (phường Thới An).

Lực lượng chức năng kiểm tra xe ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện và tạm giữ hơn 28,8 tấn thực phẩm đông lạnh không hóa đơn, chứng từ. Lô hàng "khủng" này bao gồm nhiều loại thực phẩm đang "hot" trên thị trường như: 13,9 tấn vú heo (nầm lợn), hơn 8,3 tấn lạp xưởng nướng đá, cùng lượng lớn trứng gà non, lườn ngỗng, chả cây, bánh bao, mỡ heo... Tổng giá trị lô hàng ước tính hơn 2,3 tỉ đồng.

Làm việc với cơ quan công an, chủ lô hàng là ông V.V.T (40 tuổi, ở Hưng Yên) khai nhận đã thu mua số thực phẩm này qua mạng xã hội từ nhiều nguồn khác nhau. Toàn bộ hàng hóa được tập kết lên xe tải đông lạnh vận chuyển từ Hà Nội vào TP.HCM bán kiếm lời.

Thủ đoạn tinh vi né tránh kiểm soát

Theo Công an TP.HCM, các đối tượng đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó. Cụ thể, hàng hóa liên tục được luân chuyển qua nhiều xe tải khác nhau, di chuyển qua các tuyến đường gần Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức. Sau đó, hàng được tập kết tại các bãi đất trống, công trường xây dựng hoặc khu vực xa dân cư tại phường An Phú Đông và phường Thới An để tránh sự chú ý của cơ quan chức năng.

Chủ lô hàng thực phẩm không xuất trình được bất kỳ hóa đơn, chứng từ hay giấy tờ nào ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Căn cứ các sai phạm, Công an TP.HCM đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ hơn 28,8 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ này theo quy định.

Cơ quan công an cảnh báo, thực phẩm bẩn len lỏi vào thị trường dịp tết tiềm ẩn nguy cơ cực lớn gây ngộ độc và ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng. Công an TP.HCM khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng các sản phẩm không rõ nguồn gốc, hết hạn sử dụng hoặc có dấu hiệu biến chất (mùi vị, màu sắc lạ, ôi thiu).

Toàn bộ số hàng bị tiêu hủy theo quy định ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Đồng thời, các chủ cơ sở kinh doanh kho vận, bãi xe cần tuân thủ nghiêm pháp luật, không tiếp tay lưu chứa hàng lậu, hàng cấm. Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất hoặc qua đường dây nóng của Công an TP.HCM để kịp thời xử lý.