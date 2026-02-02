Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

TP.HCM: Nhiều vụ ngộ độc thực phẩm không xác định được căn nguyên

Duy Tính
Duy Tính
02/02/2026 15:40 GMT+7

Trong năm 2025, cả nước đã xảy ra 70 vụ ngộ độc thực phẩm làm 1.558 người mắc, 17 người tử vong.

Theo báo cáo của Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, trong năm 2025 (tính đến 15.12.2025), trên địa bàn thành phố xảy ra 8 vụ ngộ độc thực phẩm, làm 519 người mắc, tỷ lệ 3,71/100.000 dân, không có trường hợp tử vong.

Trong 8 vụ ngộ độc, chỉ 2 vụ xác định được căn nguyên là vi khuẩn salmonella, liên quan đến bánh mì và chà bông gà; 6 vụ còn lại chưa xác định được nguyên nhân.

Kiểm tra 6.236 cơ sở, 114 cơ sở vi phạm

Một vấn đề khác được người dân đặc biệt quan tâm là chất lượng thực phẩm lưu thông hằng ngày trên thị trường. Trong năm 2025, cơ quan chức năng đã lấy 440 mẫu thực phẩm trên thị trường để kiểm nghiệm, phát hiện 18 mẫu không đạt yêu cầu; đồng thời kiểm nghiệm 1.097 mẫu thực phẩm gửi đến, trong đó 82 mẫu không đạt. 

Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm được tăng cường. Trong năm, các đoàn kiểm tra đã kiểm tra 6.237 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống, phát hiện 114 cơ sở vi phạm. Tổng số tiền xử phạt trong lĩnh vực ATTP lên đến hơn 5,4 tỉ đồng. Nhiều cơ sở bị đình chỉ hoạt động có thời hạn, buộc thu hồi, tiêu hủy thực phẩm không bảo đảm an toàn; thậm chí có vụ việc bị chuyển cơ quan điều tra do có dấu hiệu hình sự…

TP.HCM: Nhiều vụ ngộ độc thực phẩm không xác định được căn nguyên - Ảnh 1.

Trường hợp ngộ độc sau ăn bánh mì tại TP.HCM trong năm 2025

ẢNH: BV

Giao nhiều nhiệm vụ nhưng không tăng biên chế

Bên cạnh những thuận lợi, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM nêu một số khó khăn trong quản lý. Theo đó, sở được giao nhiều nhiệm vụ, nhưng biên chế được giao thông tăng, dẫn đến khó khăn trong phân bổ nhân sự để thực hiện các nhiệm vụ được giao. Công tác chuyển đổi số tại Sở An toàn thực phẩm chưa đạt được yêu cầu mong muốn đề ra.

Ngoài ra, việc quản lý đảm bảo an toàn thực phẩm kinh doanh trên các trang mạng xã hội chưa được kiểm soát triệt để, tình hình sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng không đảm bảo chất lượng là thực phẩm diễn biến phức tạp.

Năm 2026, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp thực hiện công tác quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố. Trọng tâm là tăng cường kiểm tra, hậu kiểm, giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Đồng thời, đẩy mạnh kiểm tra theo chỉ đạo về phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.

Sở tập trung triển khai các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát và giảm thiểu nguy cơ xảy ra ngộ độc thực phẩm, đặc biệt tại các cơ sở cung cấp suất ăn sẵn, bếp ăn tập thể, trường học, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống có nguy cơ cao. Công tác cảnh báo rủi ro và nâng cao năng lực điều tra, xử lý sự cố an toàn thực phẩm tiếp tục được chú trọng.

Bên cạnh đó, sở tiếp tục triển khai các chương trình, đề án bảo đảm an toàn thực phẩm; phối hợp với các tỉnh, thành phố kiểm soát chặt chẽ chuỗi cung ứng nông sản, thủy sản an toàn, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phòng ngừa ngộ độc thực phẩm dịp Tết Nguyên đán 2026

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên vừa ký ban hành văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM về việc tăng cường phòng ngừa ngộ độc thực phẩm.

Theo đó, Bộ Y tế chỉ đạo giám sát nguy cơ và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán 2026, mùa lễ hội xuân năm 2026 và thời gian tiếp theo, phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội tại địa phương. Trọng tâm là phòng ngừa ngộ độc do nấm độc vào mùa xuân - hè, ngộ độc từ động, thực vật chứa độc tố tự nhiên và các mặt hàng có nhu cầu tiêu thụ lớn trong dịp lễ hội.

Theo báo cáo của Bộ Y tế, năm 2025, cả nước xảy ra 70 vụ ngộ độc thực phẩm làm 1.558 người mắc, 17 người tử vong. Tình hình ngộ độc thực phẩm đã giảm về số vụ, số người mắc và số người tử vong so với năm 2024.

Tuy nhiên, vẫn còn một số vụ ngộ độc thực phẩm lớn liên quan đến bếp ăn tập thể, bữa ăn gia đình, cơ sở dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố làm nhiều người mắc và phải nhập viện điều trị. Trong đó, một số trường hợp tử vong do ăn uống thực phẩm từ động vật, thực vật chứa độc tố tự nhiên (nấm độc, côn trùng, cây, quả rừng, thủy hải sản…). 

Quá trình chế biến, bảo quản nguyên liệu, thực phẩm chưa đúng cách. Ý thức chấp hành quy định pháp luật về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của một số cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm chưa nghiêm.

