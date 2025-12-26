Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Những thực phẩm nào được kiểm tra chặt dịp Tết Bính Ngọ 2026 tại TP.HCM?

Duy Tính
Duy Tính
26/12/2025 15:55 GMT+7

TP.HCM tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết Bính Ngọ 2026, tập trung thịt, rượu bia, bánh mứt và các nhóm thực phẩm được tiêu thụ nhiều, nhằm ngăn ngừa ngộ độc.

Ngày 26.12, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cho biết sẽ triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm trước, trong và sau Tết Bính Ngọ 2026, kéo dài suốt mùa lễ hội xuân. Trọng tâm là các nhóm thực phẩm được tiêu thụ nhiều trong dịp tết, nhằm phòng ngừa ngộ độc và bảo vệ sức khỏe người dân.

Theo đó, các đoàn kiểm tra sẽ tập trung vào thịt và các sản phẩm từ thịt; bia, rượu, đồ uống có cồn và nước giải khát; bánh, mứt, kẹo; rau, củ, quả; phụ gia thực phẩm. Hoạt động kiểm tra được thực hiện tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm; các chợ đầu mối, siêu thị, trung tâm thương mại và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Mục tiêu của đợt kiểm tra là kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm theo quy định.

Những thực phẩm nào được kiểm tra chặt dịp Tết Bính Ngọ 2026 tại TP.HCM?- Ảnh 1.

Đoàn cán bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ) làm việc tại TP.HCM về đảm bảo nguồn cung thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán 2025

ẢNH: DU YÊN

Song song đó, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM đã có văn bản đề nghị UBND xã, phường, đặc khu tăng cường kiểm tra tại địa bàn quản lý. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho các cơ sở phục vụ tết.

Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM yêu cầu bảo đảm điều kiện vệ sinh cơ sở, trang thiết bị và dụng cụ trong suốt quá trình sản xuất, chế biến, bảo quản và kinh doanh. Nguyên liệu, phụ gia và chất hỗ trợ chế biến phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, nằm trong danh mục cho phép. Tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, thực phẩm không an toàn, không sử dụng phẩm màu, hóa chất ngoài danh mục. Các cơ sở phải tuân thủ quy định về ghi nhãn, công bố sản phẩm trước khi đưa ra thị trường.

Những thực phẩm nào được kiểm tra chặt dịp Tết Bính Ngọ 2026 tại TP.HCM?- Ảnh 2.

Người dân cũng được khuyến cáo không lạm dụng rượu bia, tuân thủ nguyên tắc "ăn chín, uống chín"

ẢNH: DUY TÍNH

Đối với người tiêu dùng, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM khuyến cáo chỉ nên mua và sử dụng thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, nhãn mác đầy đủ, bao bì còn nguyên vẹn, không móp méo, rách nát hay tẩy xóa hạn sử dụng. Hạn chế mua thực phẩm trôi nổi, không rõ xuất xứ tại chợ cóc, vỉa hè. Không nên tích trữ quá nhiều thực phẩm trong ngày tết để tránh sử dụng sản phẩm kém tươi, mất dinh dưỡng hoặc bị hư hỏng.

Người dân cũng được khuyến cáo không lạm dụng rượu bia, tuân thủ nguyên tắc "ăn chín, uống chín", bảo đảm vệ sinh trong khâu chế biến và bảo quản thực phẩm tại gia đình. Đặc biệt, không nên vì tò mò mà mua, sử dụng các loại thực phẩm lạ, đặc sản không rõ nguồn gốc hoặc không có nhãn tiếng Việt.

Theo Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, thời gian qua trên địa bàn đã xảy ra một số vụ ngộ độc thực phẩm, cho thấy nguy cơ vẫn luôn hiện hữu. Do đó, trong dịp Tết Bính Ngọ 2026, công tác kiểm tra, giám sát sẽ được tăng cường nhằm hạn chế thấp nhất các sự cố về an toàn thực phẩm.

Ngày 26.12, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM có công văn gửi các cơ quan báo chí, UBND các xã, phường, đặc khu về việc tăng cường truyền thông công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trên địa bàn.

Khám phá thêm chủ đề

An toàn thực phẩm ngộ độc thực phẩm Sở An toàn thực phẩm TP.HCM
