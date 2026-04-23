Thời sự

'Thực phẩm bẩn' nhức nhối, Bộ Y tế đề xuất phạt tiền đến 100 triệu đồng

Tuyến Phan
23/04/2026 13:52 GMT+7

Bộ Y tế đề xuất mức phạt tiền đến 100 triệu đồng với nhiều hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm.

Bộ Tư pháp mới đây công bố hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm. Dự thảo này do Bộ Y tế chủ trì soạn thảo.

Tăng mức phạt tiền 1,5 - 2 lần

Theo Bộ Y tế, an toàn thực phẩm là lĩnh vực tác động trực tiếp đến sức khỏe người dân, thường xuyên phát sinh các hành vi vi phạm với tính chất, mức độ ngày càng tinh vi, phức tạp.

Bộ Y tế đề xuất tăng mức phạt tiền với nhiều vi phạm về an toàn thực phẩm

Tuy vậy, mức xử phạt đối với nhiều hành vi hiện còn thấp, không đủ tính răn đe, nhất là các vi phạm về điều kiện bảo đảm an toàn đối với sản phẩm thực phẩm, tự công bố sản phẩm, quy định về kiểm nghiệm thực phẩm, quảng cáo thực phẩm, kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc, sử dụng phụ gia không được phép hoặc vượt mức cho phép…

Cơ quan soạn thảo cho rằng cần tăng mức xử phạt nhằm đảm bảo tính răn đe và ý thức tuân thủ pháp luật của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Đồng thời, cần bổ sung một số hành vi chưa hiện hành, chưa quy định cho phù hợp với tình hình thực tế.

Tại dự thảo, Bộ Y tế đề xuất tăng mức phạt đối với các hành vi vi phạm từ 1,5 - 2 lần, tùy theo tính chất, mức độ, mức phạt của các hành vi; cùng đó là tăng hình phạt bổ sung.

Mức phạt tiền tối đa về an toàn thực phẩm sẽ là 100 triệu đồng đối với cá nhân và 200 triệu đồng đối với tổ chức, trừ một số trường hợp pháp luật có quy định khác.

Dự thảo cũng đề xuất sửa đổi về thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, thẩm quyền xử phạt hành chính; bổ sung về thẩm quyền của thủ trưởng cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước theo chuyên ngành, lĩnh vực và một số chức danh khác…

Nhiều vi phạm bị phạt đến 100 triệu đồng

Về một số vi phạm cụ thể, dự thảo đề xuất phạt tiền từ 80 - 100 triệu đồng với các hành vi sử dụng động vật chết do bệnh, dịch bệnh hoặc động vật bị tiêu hủy theo quy định của pháp luật để chế biến thực phẩm hoặc cung cấp, bán thực phẩm có nguồn gốc từ động vật chết do bệnh, dịch bệnh hoặc động vật bị tiêu hủy mà sản phẩm trị giá từ 10 triệu đồng trở lên mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cùng đó là hành vi sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm có chứa hoặc nhiễm một trong các kim loại nặng, chất độc hại vượt giới hạn cho phép.

Đặc biệt, nếu mức tiền phạt cao nhất của khung tiền phạt tương ứng vẫn còn thấp hơn 7 lần giá trị sản phẩm vi phạm (mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự) thì phạt tiền từ 5 - 7 lần giá trị sản phẩm vi phạm.

Dự thảo cũng đề xuất mức phạt tiền từ 45 - 60 triệu đồng đối với hành vi sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Phạt tiền từ 15 - 20 triệu đồng đối với một trong các hành vi:

- Nơi sản xuất, chế biến, kinh doanh, bảo quản không cách biệt với nguồn ô nhiễm bụi, hóa chất độc hại và các yếu tố gây hại khác.

- Tường, trần, nền nhà khu vực sản xuất, kinh doanh, kho bảo quản bị thấm nước, rạn nứt, ẩm mốc.

- Không có hoặc không đầy đủ trang thiết bị, dụng cụ, phương tiện rửa và khử trùng phù hợp quy định để rửa, khử trùng tay, vệ sinh cá nhân và trang thiết bị, dụng cụ…

Đại biểu Quốc hội đề cập tới vụ 300 tấn thịt lợn bệnh tuồn ra thị trường, tha thiết đề nghị bịt các kẽ hở quản lý để thực phẩm bẩn không lọt vào bữa ăn của gia đình, học sinh.

