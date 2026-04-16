Bộ trưởng Y tế đánh giá cao Sở An toàn thực phẩm TP.HCM: 'Phá đá, mở đường'

Lĩnh vực "rất khó, rất nóng"



Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đánh giá cao những kết quả Sở An toàn thực phẩm TP.HCM đạt được trong thời gian qua. Bà đồng thời ghi nhận vai trò "phá đá, mở đường" của Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM trong quá trình triển khai mô hình quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn TP.HCM.

Đoàn công tác của Bộ Y tế giám sát, đánh giá mô hình quản lý an toàn thực phẩm tại TP.HCM ẢNH: CTV

Bộ trưởng nhấn mạnh đây là lĩnh vực "rất khó, rất nóng", phạm vi quản lý rộng, tác động trực tiếp đến sức khỏe và quyền lợi của người dân. Bà biểu dương tinh thần tiên phong của TP.HCM khi mạnh dạn triển khai mô hình mới, khối lượng quản lý rất lớn với khoảng 30.000 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhưng nhân lực chỉ hơn 400 người.

Theo bộ trưởng, từ mô hình Ban Quản lý An toàn thực phẩm đến Sở An toàn thực phẩm, TP.HCM đã tích lũy nhiều kinh nghiệm thực tiễn quan trọng trong tổ chức bộ máy, phân công nhiệm vụ và triển khai quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Đây là nguồn thực tiễn có giá trị, góp phần hỗ trợ Bộ Y tế trong quá trình xây dựng đề án quản lý an toàn thực phẩm, dự kiến trình Chính phủ vào tháng 5.2026.

Bà Đào Hồng Lan cũng cho biết trong quá trình xây dựng đề án, Bộ Y tế sẽ nghiên cứu, cân nhắc các mô hình quản lý an toàn thực phẩm phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Trong đó, lực lượng ở cấp xã, phường, đặc khu giữ vai trò quan trọng trong phát hiện, ngăn chặn, xử lý thực phẩm bẩn, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân.

Kiên trì phương châm "xây thực phẩm sạch, chống thực phẩm bẩn"

Báo cáo với đoàn công tác, bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cho biết, TP.HCM hiện có hơn 30.000 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, phục vụ nhu cầu của hơn 15 triệu người dân.

Sở An toàn thực phẩm TP.HCM là mô hình quản lý an toàn thực phẩm một đầu mối đầu tiên và duy nhất trong cả nước, được thành lập trên cơ sở thực hiện Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.

Theo bà Lan, từ giai đoạn còn là Ban Quản lý An toàn thực phẩm đến khi trở thành Sở An toàn thực phẩm, mô hình này đã góp phần chuẩn hóa, thống nhất quy trình cấp phép, thẩm định hồ sơ, tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp và người dân.

Đồng thời, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước theo hướng thống nhất, chuyên nghiệp, bền vững, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của một đô thị lớn và góp phần bảo vệ sức khỏe người dân.

Bà cho biết, từ ngày đầu thành lập đến nay, sở luôn kiên trì phương châm “xây thực phẩm sạch, chống thực phẩm bẩn”, đồng thời cải cách hành chính, đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm.

Đáng chú ý, mô hình đội quản lý an toàn thực phẩm tại địa bàn và chợ đầu mối, phối hợp với chính quyền địa phương đã góp phần nâng cao rõ rệt hiệu quả quản lý các cơ sở.

Tuy nhiên, theo bà Phong Lan, công tác quản lý an toàn thực phẩm tại TP.HCM vẫn đối mặt nhiều khó khăn do khung pháp lý, nguồn nhân lực và cơ sở vật chất chưa đồng bộ.

Hiện sở đang thiếu hụt nhân sự, trong khi ở cấp cơ sở, lực lượng công chức phụ trách an toàn thực phẩm còn mỏng, thiếu kỹ năng và kinh nghiệm.

Bên cạnh đó, hoạt động kiểm tra đột xuất để phát hiện vi phạm vẫn còn vướng cơ chế, chưa phát huy hết hiệu quả. Đây cũng là lý do TP.HCM tiếp tục kiến nghị Trung ương ủng hộ mô hình Sở An toàn thực phẩm và tháo gỡ các rào cản để công tác thanh tra, kiểm tra đi vào thực chất hơn.

Mô hình rất cần thiết đối với TP.HCM

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM đánh giá Sở An toàn thực phẩm TP.HCM là mô hình rất cần thiết đối với một đô thị lớn như TP.HCM, góp phần thực hiện tốt hơn mục tiêu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người dân.

Từ thực tiễn hoạt động của Sở An toàn thực phẩm, TP.HCM kiến nghị hoàn thiện mô hình quản lý an toàn thực phẩm theo hướng thống nhất, xuyên suốt và hiệu quả hơn.

TP.HCM đề xuất thành lập cơ quan quản lý an toàn thực phẩm ở Trung ương và tổ chức Sở An toàn thực phẩm tại địa phương; quản lý theo chuỗi giá trị sản phẩm để tránh chồng chéo nhưng vẫn kiểm soát toàn bộ quá trình từ đầu vào đến tiêu dùng. Đồng thời, tăng cường phòng ngừa từ sớm, kết hợp tiền kiểm và hậu kiểm đối với nguyên liệu, phụ gia, chất hỗ trợ chế biến.

Bên cạnh đó, TP.HCM kiến nghị Bộ Y tế quy định cụ thể nhóm, hàm lượng và giới hạn của phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến để có cơ sở phát hiện, truy xuất và xử lý hành vi lạm dụng hoặc sử dụng sai mục đích các chất có nguy cơ gây hại.