Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Siết chặt an toàn thực phẩm suất ăn bán trú: Hàng trăm cơ sở ký cam kết
Video Sức khỏe

Siết chặt an toàn thực phẩm suất ăn bán trú: Hàng trăm cơ sở ký cam kết

Nguyễn Anh
15/04/2026 07:39 GMT+7

Sau vụ ngộ độc tại Bình Quới Tây và hàng loạt lùm xùm thực phẩm bẩn, nỗi lo suất ăn bán trú tại TP.HCM đang nhức nhối hơn bao giờ hết. Để siết chặt kỷ cương, ngày 14.4, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM đã buộc 317 đơn vị cung ứng ký cam kết trách nhiệm. Đây là bước đi quyết liệt nhằm minh bạch nguồn gốc, bảo vệ an toàn tuyệt đối và củng cố niềm tin cho hàng triệu học sinh thành phố.

Tại buổi lễ ký kết với sự tham gia của 100 doanh nghiệp đại diện cho 317 đơn vị cung ứng suất ăn bán trú, bà Phạm Khánh Phong Lan – Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM khẳng định: “Việc ký cam kết là một lời nhắc nhở nhằm tăng trách nhiệm. Không chỉ dừng lại ở thủ tục hành chính, đây là lời hứa trước pháp luật về sức khỏe của học sinh".

Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cùng các đơn vị cung ứng ký cam kết trách nhiệm

ẢNH: NGUYỄN ANH

Bản cam kết tập trung vào 6 nội dung cốt lõi: minh bạch hóa đơn chứng từ, truy xuất nguồn gốc nguyên liệu, đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, và định danh trách nhiệm người đứng đầu. Những đơn vị đã được nhắc nhở nhưng vẫn cố tình vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm khắc nhất theo quy định.

Nỗi lo kẽ hở thực phẩm "trôi nổi" từ suất ăn bán trú

Thực tế từ đầu năm học 2025-2026 đến nay, bức tranh an toàn thực phẩm học đường tại thành phố hiện lên nhiều mảng tối. Từ vụ hàng ngàn học sinh tại Quận 7, Quận 8 phải dừng ăn bán trú vào tháng 1, đến vụ việc hơn 200 học sinh trường Bình Quới Tây nhập viện ngày 8/4 vừa qua, niềm tin của phụ huynh đang bị thử thách nghiêm trọng.

Đứng ở góc độ doanh nghiệp, bà Phan Thị Cưỡng, chủ một bếp ăn với 15 năm kinh nghiệm, bày tỏ sự trăn trở về nguồn gốc nguyên liệu đầu vào. Dù doanh nghiệp nỗ lực "nói không" với hàng kém chất lượng, nhưng nỗi lo về sự trung thực của các nhà cung cấp và ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng vẫn là rào cản lớn. Bà mong muốn các cơ quan chức năng kiểm soát chặt chẽ hơn nữa từ trang trại đến lò giết mổ để doanh nghiệp yên tâm sản xuất.

Trách nhiệm không chỉ của cơ quan quản lý

Bà Phạm Khánh Phong Lan nhấn mạnh, dù Sở ATTP sẽ tăng cường kiểm tra đột xuất, nhưng trách nhiệm chính trong việc giám sát chất lượng bữa ăn hàng ngày thuộc về nhà trường và đặc biệt là Hiệu trưởng.

"Phòng quan trọng hơn chống. khi đã phòng rồi, mà có thể xui rủi nó vẫn xảy ra. Hoặc người nào không tuân thủ, thì sẽ xử lý nghiêm theo pháp luật. Nhắc rồi và vẫn còn làm là cố tình." bà Lan khẳng định. 

Hiệu trưởng Tiểu học Bình Quới Tây nói gì về vụ hơn 100 học sinh nghi ngộ độc?

Sáng 9.4, bà Diệp Thị Ngọc Tiên, Hiệu trưởng Trường TH Bình Quới Tây đã thông tin về vụ học sinh nghi ngộ độc xảy ra tại trường. Theo đó bà khẳng định cơ sở vật chất của trường đảm bảo đủ điều kiện tổ chức bán trú.

Khám phá thêm chủ đề

suất ăn bán trú suất ăn học đường An toàn thực phẩm Phạm Khánh Phong Lan Sở ATTP TP. HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận