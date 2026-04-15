Tại buổi lễ ký kết với sự tham gia của 100 doanh nghiệp đại diện cho 317 đơn vị cung ứng suất ăn bán trú, bà Phạm Khánh Phong Lan – Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM khẳng định: “Việc ký cam kết là một lời nhắc nhở nhằm tăng trách nhiệm. Không chỉ dừng lại ở thủ tục hành chính, đây là lời hứa trước pháp luật về sức khỏe của học sinh".

Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cùng các đơn vị cung ứng ký cam kết trách nhiệm ẢNH: NGUYỄN ANH

Bản cam kết tập trung vào 6 nội dung cốt lõi: minh bạch hóa đơn chứng từ, truy xuất nguồn gốc nguyên liệu, đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, và định danh trách nhiệm người đứng đầu. Những đơn vị đã được nhắc nhở nhưng vẫn cố tình vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm khắc nhất theo quy định.

Nỗi lo kẽ hở thực phẩm "trôi nổi" từ suất ăn bán trú

Thực tế từ đầu năm học 2025-2026 đến nay, bức tranh an toàn thực phẩm học đường tại thành phố hiện lên nhiều mảng tối. Từ vụ hàng ngàn học sinh tại Quận 7, Quận 8 phải dừng ăn bán trú vào tháng 1, đến vụ việc hơn 200 học sinh trường Bình Quới Tây nhập viện ngày 8/4 vừa qua, niềm tin của phụ huynh đang bị thử thách nghiêm trọng.

Đứng ở góc độ doanh nghiệp, bà Phan Thị Cưỡng, chủ một bếp ăn với 15 năm kinh nghiệm, bày tỏ sự trăn trở về nguồn gốc nguyên liệu đầu vào. Dù doanh nghiệp nỗ lực "nói không" với hàng kém chất lượng, nhưng nỗi lo về sự trung thực của các nhà cung cấp và ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng vẫn là rào cản lớn. Bà mong muốn các cơ quan chức năng kiểm soát chặt chẽ hơn nữa từ trang trại đến lò giết mổ để doanh nghiệp yên tâm sản xuất.

Siết chặt an toàn thực phẩm suất ăn bán trú: Hàng trăm cơ sở ký cam kết

Trách nhiệm không chỉ của cơ quan quản lý

Bà Phạm Khánh Phong Lan nhấn mạnh, dù Sở ATTP sẽ tăng cường kiểm tra đột xuất, nhưng trách nhiệm chính trong việc giám sát chất lượng bữa ăn hàng ngày thuộc về nhà trường và đặc biệt là Hiệu trưởng.

"Phòng quan trọng hơn chống. khi đã phòng rồi, mà có thể xui rủi nó vẫn xảy ra. Hoặc người nào không tuân thủ, thì sẽ xử lý nghiêm theo pháp luật. Nhắc rồi và vẫn còn làm là cố tình." bà Lan khẳng định.