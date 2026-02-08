Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Vụ ‘thịt hết hạn’ trong suất ăn bán trú: Bức xúc của phụ huynh, giải pháp lãnh đạo trường đưa ra có thỏa đáng?
Video Giáo dục

Nguyên Ân
08/02/2026 19:09 GMT+7

Sau nhiều ngày phụ huynh lo lắng, phải gác lại công việc để trực tiếp mang cơm đến trường cho con, sáng ngày 6.2, Trường tiểu học Nguyễn Văn Hưởng đã tổ chức buổi đối thoại với Ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp nhằm tìm kiếm hướng giải quyết vấn đề ăn bán trú, sau khi nhà trường chấm dứt hợp tác với Công ty An Phước Thắng SG (Sago Food).

Xuyên suốt buổi họp, không ít phụ huynh bức xúc về việc tình trạng sức khỏe của con em mình bị nhà trường “ngó lơ”, kể cả khi các bé có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm khi ăn bán trú.

Vụ ‘thịt hết hạn’ trong suất ăn bán trú: Bức xúc của phụ huynh, giải pháp lãnh đạo trường đưa ra có thỏa đáng? - Ảnh 1.

Đại diện UBND phường Phú Thuận tham dự buổi họp, bà Dương Thị Cẩm Hồng – Phó Chủ tịch UBND phường, đã có những ghi nhận và chỉ đạo nhà trường phải cung cấp đầy đủ hồ sơ hợp đồng, công văn giữa trường và công ty Sago Food cho toàn thể phụ huynh được nắm. Song song với đó là việc nhanh chóng gửi lại báo cáo toàn bộ sự việc về ngộ độc thực phẩm tại trường từ năm học trước cho tới thời điểm hiện tại cho Ủy ban phường trong thời gian sớm nhất. Đồng thời, yêu cầu cô Nhiên, Hiệu trưởng của trường phải có thư xin lỗi gửi đến quý phụ huynh về những thiếu sót đã khiến phụ huynh bức xúc suốt thời gian vừa qua.

UBND xã Hiệp Phước phản hồi về vụ 'thịt hết hạn' trong suất ăn bán trú

suất ăn bán trú bữa ăn bán trú trường Tiểu học Nguyễn Văn Hưởng Sago Food ngộ độc thực phẩm phường Phú Thuận ăn bán trú
