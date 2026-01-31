Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Vụ 'thịt hết hạn' trong suất ăn bán trú: Phụ huynh lo lắng mất ngủ, đội nắng đưa cơm cho con
Video Giáo dục

Vụ 'thịt hết hạn' trong suất ăn bán trú: Phụ huynh lo lắng mất ngủ, đội nắng đưa cơm cho con

Nguyên Ân
Nguyên Ân
31/01/2026 16:32 GMT+7

Thay vì tập trung làm việc, hai ngày nay nhiều phụ huynh có con học ở trường Nguyễn Văn Hưởng, phường Phú Thuận, TP.HCM phải bỏ dở công việc để đưa từng phần cơm nhờ nhân viên trường mang vào lớp cho con mình. Một số phải đón con về dù đã đăng ký cho con ăn bán trú trước đó.

Các phụ huynh này đã đăng ký học bán trú cho con trước đó. Tuy nhiên, do trường vừa thông báo tạm dừng ăn bán trú sau phản ánh về thực phẩm của công ty cung cấp suất ăn từ một cơ quan báo chí, vì vậy họ phải chấp nhận bỏ thời gian, công việc tới trường để đưa cơm cho con.

Phụ huynh đi làm ngày đêm để có tiền lo cho con ăn học, vì vậy sau khi biết thông tin về công ty cung cấp thức ăn thì ai cũng hoang mang. Họ mong muốn cơ quan ban ngành cần vào cuộc kiểm tra, nếu có sai phạm thì phải xử lý nghiêm khắc, nghiêm minh để làm gương.

Vụ 'thịt hết hạn' trong suất ăn bán trú: Phụ huynh lo lắng mất ngủ, đội nắng đưa cơm cho con- Ảnh 1.

Nhiều phụ huynh cũng mong tất cả các suất ăn bán trú cho trẻ em phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

ẢNH: NGUYÊN ÂN

Liên quan đến vấn đề này, sáng nay 30.1, Sở GD-ĐT TP.HCM phát thông báo liên quan đến an toàn thực phẩm của suất ăn bán trú đang gây bức xúc trong những ngày qua.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM chỉ đạo đối với cơ sở giáo dục có phản ánh liên quan đến bữa ăn học đường, phải tạm ngừng ngay việc sử dụng dịch vụ của đơn vị cung cấp suất ăn công nghiệp, suất ăn chế biến sẵn đang bị phản ánh. Phải khẩn trương kiểm tra, rà soát, xác minh nội dung phản ánh và thực hiện chấn chỉnh kịp thời.

Các cơ sở giáo dục chỉ được tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi có kết luận chính thức của cơ quan có thẩm quyền.

Tin liên quan

UBND xã Hiệp Phước phản hồi về vụ 'thịt hết hạn' trong suất ăn bán trú

UBND xã Hiệp Phước phản hồi về vụ 'thịt hết hạn' trong suất ăn bán trú

Chiều 29.1, Đại diện UBND xã Phước Hiệp, TP.HCM đã trả lời những câu hỏi nóng về công ty cung cấp suất ăn bán trú gây bức xúc xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại An Phước Thắng (Sago Food).

Khoảnh khắc lay động con tim: Cử nhân tốt nghiệp xuất sắc cõng mẹ lên sân khấu nhận bằng

Khám phá thêm chủ đề

bữa ăn học đường suất ăn bán trú thịt hết hạn ăn bán trú
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận