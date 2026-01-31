Vụ 'thịt hết hạn' trong suất ăn bán trú: Phụ huynh lo lắng mất ngủ, đội nắng đưa cơm cho con

Các phụ huynh này đã đăng ký học bán trú cho con trước đó. Tuy nhiên, do trường vừa thông báo tạm dừng ăn bán trú sau phản ánh về thực phẩm của công ty cung cấp suất ăn từ một cơ quan báo chí, vì vậy họ phải chấp nhận bỏ thời gian, công việc tới trường để đưa cơm cho con.



Phụ huynh đi làm ngày đêm để có tiền lo cho con ăn học, vì vậy sau khi biết thông tin về công ty cung cấp thức ăn thì ai cũng hoang mang. Họ mong muốn cơ quan ban ngành cần vào cuộc kiểm tra, nếu có sai phạm thì phải xử lý nghiêm khắc, nghiêm minh để làm gương.

Nhiều phụ huynh cũng mong tất cả các suất ăn bán trú cho trẻ em phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm ẢNH: NGUYÊN ÂN

Liên quan đến vấn đề này, sáng nay 30.1, Sở GD-ĐT TP.HCM phát thông báo liên quan đến an toàn thực phẩm của suất ăn bán trú đang gây bức xúc trong những ngày qua.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM chỉ đạo đối với cơ sở giáo dục có phản ánh liên quan đến bữa ăn học đường, phải tạm ngừng ngay việc sử dụng dịch vụ của đơn vị cung cấp suất ăn công nghiệp, suất ăn chế biến sẵn đang bị phản ánh. Phải khẩn trương kiểm tra, rà soát, xác minh nội dung phản ánh và thực hiện chấn chỉnh kịp thời.

Các cơ sở giáo dục chỉ được tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi có kết luận chính thức của cơ quan có thẩm quyền.