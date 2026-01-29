Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Khoảnh khắc lay động con tim: Cử nhân tốt nghiệp xuất sắc cõng mẹ lên sân khấu nhận bằng
Video Giáo dục

Khoảnh khắc lay động con tim: Cử nhân tốt nghiệp xuất sắc cõng mẹ lên sân khấu nhận bằng

Vũ Đoan
Vũ Đoan
29/01/2026 06:00 GMT+7

Khoảnh khắc Phạm Trung Trí Dũng, 34 tuổi, cõng mẹ lên sân khấu nhận bằng trong lễ tốt nghiệp của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành khiến cả hội trường rưng rưng xúc động.

Đối với Phạm Trung Trí Dũng, quê Gò Công, Đồng Tháp, giá trị của tấm bằng tốt nghiệp loại xuất sắc không nằm ở danh hiệu, mà ở việc được cùng mẹ chia sẻ khoảnh khắc này.

Cách đây 5 năm, gia đình anh gặp biến cố. Cha mất, mẹ lâm bệnh nặng, Trí Dũng vừa đi học trên TP.HCM, vừa tranh thủ chạy về quê để chăm sóc mẹ mỗi ngày.

Khoảnh khắc lay động con tim: Cử nhân tốt nghiệp xuất sắc cõng mẹ - Ảnh 1.

Phạm Trung Trí Dũng cõng mẹ lên sân khấu nhận bằng trong lễ tốt nghiệp của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

ẢNH: NTTU

Cũng nhân dịp này, Trí Dũng đã gửi lời cảm ơn đến thầy cô, bạn bè đã hỗ trợ mình trong suốt 5 năm học ngành dược tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành.

Từ ngày đầu, giảng viên của trường đã linh động trong việc sắp xếp lớp để anh thuận tiện về quê mỗi cuối tuần. Những khi bố mẹ cùng nằm viện, không thể đến trường, Trí Dũng được bạn bè hỗ trợ tài liệu học tập.

Khoảnh khắc lay động con tim: Cử nhân tốt nghiệp xuất sắc cõng mẹ - Ảnh 2.

Ban giám hiệu Trường ĐH Nguyễn Tất Thành trao bằng tốt nghiệp cho Trí Dũng

ẢNH: NTTU

Hình ảnh Trí Dũng cõng mẹ lên sân khấu đã để lại một dấu ấn khó quên, không chỉ với bản thân anh, mà còn với tất cả những người có mặt trong hội trường.

Đó cũng là lời nhắc nhở mỗi người về giá trị của sự hy sinh, tình yêu thương mà cha mẹ dành cho con trong hành trình trưởng thành cuộc đời.

Xem thêm bình luận