Sinh viên ngành Thiết kế đồ họa - Trường ĐH Nguyễn Tất Thành: Mang Đà Lạt vào từng nét vẽ

Trong suốt hành trình, sinh viên ngành Thiết kế đồ họa - Trường ĐH Nguyễn Tất Thành được quan sát trực tiếp bố cục tổng thể, tỷ lệ hình khối, đường nét kiến trúc cũng như mối quan hệ giữa công trình và cảnh quan xung quanh. Việc ký họa tại chỗ giúp các bạn rèn luyện khả năng quan sát tinh tế, cảm nhận ánh sáng, không gian và nhịp điệu kiến trúc - những yếu tố quan trọng trong thiết kế đồ họa. Đây cũng là cơ hội để sinh viên vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn, từ nguyên lý tạo hình, phối cảnh cho đến tư duy thẩm mỹ.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động học tập chuyên môn, chuyến đi còn mang ý nghĩa trải nghiệm và kết nối. Giữa không khí trong lành và khung cảnh thơ mộng của Đà Lạt, sinh viên có thêm cảm hứng sáng tạo, nuôi dưỡng tình yêu với nghề và lưu giữ những kỷ niệm đáng nhớ của thời sinh viên. Chuyến học tập thực tế tại Đà Lạt vì thế không chỉ là một bài học ngoài giảng đường, mà còn là hành trình khám phá bản thân, khơi mở cảm xúc và tiếp thêm động lực trên con đường theo đuổi đam mê thiết kế đồ họa.

Đây được xem là nền tảng quan trọng góp phần hình thành bản sắc sáng tác và chuẩn bị hành trang nghề nghiệp cho sinh viên khoa Kiến trúc - Nội thất - Mỹ thuật Trường ĐH Nguyễn Tất Thành trong chặng đường học tập và phát triển chuyên môn sau này.