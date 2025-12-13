Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Hội thảo khoa học bàn về đổi mới ngành Dược trong kỷ nguyên số
Hội thảo khoa học bàn về đổi mới ngành Dược trong kỷ nguyên số

Trang Châu
13/12/2025 20:35 GMT+7

Sáng 12.12.2025, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành (NTTU) tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc gia với chủ đề “Đổi mới ngành Dược trong kỷ nguyên số: Công nghệ - Liên ngành - Phát triển bền vững”. Sự kiện thu hút hơn 120 nhà khoa học, giảng viên, chuyên gia và sinh viên đến từ nhiều trường đại học, viện nghiên cứu, bệnh viện và doanh nghiệp dược trên cả nước.

Hội thảo do khoa Dược, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành phối hợp cùng Sở Khoa học Công nghệ TP.HCM tổ chức với sự đồng hành của: Viện công nghệ tiên tiến - Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, Trường ĐH Bình Dương, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, Viện Công nghệ sinh học và thực phẩm - Đại học Cần Thơ, Trường ĐH Công nghệ TP. HCM và Trường ĐH Tiền Giang.

Hội thảo khoa học bàn về đổi mới ngành Dược trong kỷ nguyên số- Ảnh 1.

ẢNH: NTCC

Sự kiện thu hút hơn 120 nhà khoa học, giảng viên, chuyên gia và sinh viên đến từ nhiều trường đại học, viện nghiên cứu, bệnh viện và doanh nghiệp dược trên cả nước. Hội thảo ghi nhận hơn 100 bài tham luận và 60 poster nghiên cứu, phản ánh nhu cầu đổi mới trong đào tạo và nghiên cứu dược học trước xu hướng chuyển đổi số.

Hội thảo khoa học bàn về đổi mới ngành Dược trong kỷ nguyên số- Ảnh 2.

Các chuyên gia tập trung phân tích tác động của công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) đối với ngành Dược

ẢNH: NTCC

Các đại biểu tham dự đến từ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Trường ĐH Bình Dương, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, các trường đại học khu vực phía Nam và đại diện doanh nghiệp. Về phía Trường ĐH Nguyễn Tất Thành có lãnh đạo Ban Giám hiệu, lãnh đạo Khoa Dược cùng đông đảo giảng viên, sinh viên.

