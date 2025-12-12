Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Tượng đài 'siêu trí nhớ' thế giới Dominic O'Brien: Việt Nam đang nằm trong nhóm dẫn đầu
Video Giáo dục

Tượng đài 'siêu trí nhớ' thế giới Dominic O'Brien: Việt Nam đang nằm trong nhóm dẫn đầu

Thạch Anh - Hữu Tín
12/12/2025 17:35 GMT+7

Giải vô địch Siêu trí nhớ thế giới lần thứ 34 được tổ chức tại TP.HCM đánh dấu cuộc cách mạng khi lần đầu đưa công nghệ real-time vào hệ thống thi đấu, chấm điểm nhằm đảm bảo tính minh bạch cho các tuyển thủ.

Sáng 12.12, Giải vô địch Siêu trí nhớ thế giới lần thứ 34 (The 34th World Memory Championships WMC 2025) tổ chức lễ khai mạc tại TP.HCM, quy tụ gần 300 siêu trí tuệ đến từ gần 30 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Sự kiện đánh dấu một cột mốc lịch sử khi Việt Nam tiên phong thiết lập những chuẩn mực mới cho giải đấu 34 năm tuổi bằng cuộc cách mạng công nghệ và sự tôn vinh di sản, hiện thực hóa tầm nhìn đưa Việt Nam trở thành "điểm đến mới của trí tuệ toàn cầu. Lần đầu tiên trong lịch sử, khái niệm "chấm thi thủ công" sẽ không còn.

Tượng đài 'siêu trí nhớ' thế giới Dominic O'Brien: Việt Nam đang nằm trong nhóm dẫn đầu- Ảnh 1.

Dàn trọng tài cuộc thi tuyên thệ, chính thức khai mạc cuộc thi Siêu trí nhớ thế giới lần thứ 34

Ảnh: BTC

Thay vào đó, Việt Nam đưa vào áp dụng hệ thống thi đấu và chấm điểm kỹ thuật số toàn diện. Kết quả sẽ được hiển thị theo thời gian thực (real-time) trên màn hình LED, tạo nên sự kịch tính ở phòng thi khi khán giả có thể chứng kiến thứ hạng thay đổi từng giây.

Giáo sư Marek Kasperski - Hoàng tử truyền thống Ba Lan, Chủ tịch Hội đồng Thể thao Trí tuệ Thế giới cho rằng việc áp dụng công nghệ real-time sẽ tạo nên tính công bằng, giúp ghi nhận công sức, nỗ lực của thí sinh.

'Siêu trí nhớ' Dominic O'Brien: Việt Nam đang nằm trong nhóm dẫn đầu

Dominic O'Brien, huyền thoại 'siêu trí tuệ' người Anh với 8 lần vô địch thế giới, nhận định Việt Nam đang vươn lên mạnh mẽ và thuộc nhóm dẫn đầu trong phong trào rèn luyện trí nhớ toàn cầu.

Tượng đài 'siêu trí tuệ' thế giới DOMINIC O'BRIEN: Việt Nam đang nằm trong nhóm dẫn đầu

Không chỉ là một "đấu trường não bộ", Giải vô địch Siêu trí nhớ thế giới lần thứ 34 còn là dịp quảng bá đất nước, con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Họ sẽ tranh tài trong 10 bộ môn về tốc độ, độ chính xác và sức bền thần kinh như ghi nhớ số nhanh, hình ảnh trừu tượng, nghe nhớ số...

Xem thêm bình luận