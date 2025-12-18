Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sở GD-ĐT TP.HCM: Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm về chất lượng bữa ăn bán trú
Video Giáo dục

Sở GD-ĐT TP.HCM: Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm về chất lượng bữa ăn bán trú

Thảo Nhân
Thảo Nhân
18/12/2025 21:39 GMT+7

Đại diện Sở GD-ĐT TP.HCM nhấn mạnh phụ huynh phải tham gia và giám sát ở tất cả các khâu trong quá trình cung cấp bữa ăn bán trú cho học sinh. Trong trường hợp xảy ra sự cố, hiệu trưởng nhà trường phải chịu trách nhiệm.

Chiều 18.12.2025, Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức buổi họp báo cung cấp thông tin về nội dung liên kết tổ chức hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục phổ thông và bữa ăn bán trú trong nhà trường. Đây là những vấn đề nhận được sự quan tâm rất lớn của dư luận, đặc biệt là các bậc phụ huynh trên địa bàn TP.HCM trong những ngày qua.

Liên quan tới an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP.HCM, ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết trong năm 2025, Sở đã ban hành nhiều văn bản tăng cường quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, dinh dưỡng hợp lý, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm tại các cơ sở giáo dục; quy định rõ trách nhiệm từng vị trí trong chuỗi tiếp nhận - bảo quản - chế biến - chia suất - phục vụ. Trong đó, Sở cũng đã nhấn mạnh nhiều nội dung trọng tâm, yêu cầu các cơ sở giáo dục nghiêm túc thực hiện.

Sở GD-ĐT TP.HCM: Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm về chất lượng bữa ăn bán trú - Ảnh 1.

Theo ông Minh, các suất ăn bán trú luôn luôn phải bảo đảm an toàn thực phẩm, dinh dưỡng hợp lý, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, để bảo vệ sức khỏe học sinh và đội ngũ trong cơ sở giáo dục.

ẢNH: THẢO NHÂN

Bên cạnh đó, đại diện Sở GD-ĐT TP.HCM nhấn mạnh đến trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục cũng như công tác tự kiểm tra, giám sát nội bộ của các cơ sở giáo dục trong vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm.

Tin liên quan

Bên trong ngôi trường nội trú Anh sẽ có phân hiệu ở Việt Nam

Bên trong ngôi trường nội trú Anh sẽ có phân hiệu ở Việt Nam

Mô hình nội trú kiểu Anh với sự kết hợp giữa học thuật, đạo đức, thể thao và tính kỷ luật đã tạo nên nền tảng giúp học sinh trưởng thành, tự tin và sẵn sàng bước vào những đại học hàng đầu thế giới.

Vụ "ăn chặn" tiền A80 cho sinh viên: Khởi tố hiệu trưởng Trường CĐ Du lịch Hà Nội

Khám phá thêm chủ đề

Sở GD-ĐT TP.HCM bữa ăn bán trú giáo dục - y tế An toàn thực phẩm suất ăn bán trú an toàn vệ sinh thực phẩm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận