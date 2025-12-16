Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Vụ "ăn chặn" tiền A80 cho sinh viên: Khởi tố hiệu trưởng Trường CĐ Du lịch Hà Nội
Video Giáo dục

Yến Thi
16/12/2025 00:54 GMT+7

Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phạm Văn Long, Hiệu trưởng Trường CĐ Du lịch Hà Nội và 2 đồng phạm để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội liên quan đến sai phạm trong việc chi trả tiền cho sinh viên tham gia A80.

Liên quan vụ lùm xùm chi tiền A80 cho sinh viên, theo thông tin từ Công an TP.Hà Nội vào tối 15.12, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại Trường CĐ Du lịch Hà Nội.

3 bị can bị khởi tố gồm: Phạm Văn Long, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội; Nguyễn Tuấn Ngọc, Trưởng phòng Công tác học sinh sinh viên và đảm bảo chất lượng giáo dục và Nguyễn Văn Sáng, chuyên viên Phòng Công tác học sinh sinh viên và đảm bảo chất lượng giáo dục.

Vụ "ăn chặn" tiền A80 cho sinh viên: Khởi tố hiệu trưởng Trường CĐ Du lịch Hà Nội- Ảnh 1.

Bị can Phạm Văn Long, Nguyễn Tuấn Ngọc và Nguyễn Văn Sáng (từ trái sang)

ẢNH: CÔNG AN HÀ NỘI

Theo Công an TP.Hà Nội, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP.Hà Nội phát hiện thông tin đăng tải trên mạng xã hội liên quan đến Trường CĐ Du lịch Hà Nội đã chi trả tiền cho sinh viên tham gia phục vụ Lễ kỷ niệm A80 có dấu hiệu vi phạm, thiếu minh bạch. Phòng An ninh chính trị nội bộ đã phối hợp với Phòng An ninh điều tra Công an TP.Hà Nội tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc.

Vụ "ăn chặn" tiền A80 cho sinh viên: Khởi tố hiệu trưởng Trường CĐ Du lịch Hà Nội

Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu, chứng cứ thu thập, cơ quan công an xác định Phạm Văn Long, Nguyễn Tuấn Ngọc và Nguyễn Văn Sáng đã bàn bạc, thống nhất về việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn của bản thân trong quá trình được giao thực hiện việc chi trả tiền bồi dưỡng cho sinh viên tham gia sự kiện A80 tại Trường CĐ Du lịch Hà Nội gây thiệt hại cho nhiều sinh viên, gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh, uy tín của cơ sở giáo dục, làm sai lệch chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước trong chi trả kinh phí bồi dưỡng cho các cá nhân tham gia sự kiện A80.

Hiện Công an TP.Hà Nội đang củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.

