UBND xã Hiệp Phước phản hồi về vụ 'thịt hết hạn' trong suất ăn bán trú

Liên quan vấn đề này, bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó chủ tịch UBND xã Hiệp Phước, TP.HCM, cho biết vào ngày 28.1.2026, trên báo chí có đăng tải loạt bài điều tra với tiêu đề: "Sự thật phía sau những suất ăn học đường ở TP.HCM: Thịt hết hạn vẫn dùng, không thối là được!!!", phản ánh dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm trong cung cấp suất ăn bán trú tại Công ty TNHH Thương mại An Phước Thắng (Sago Food), địa chỉ tại 274/87 Nguyễn Văn Tạo, xã Hiệp Phước, TP.HCM.

Theo Đại diện UBND xã Hiệp Phước, ngay sau khi nhận thông tin phản ảnh, xã đã chỉ đạo Phòng Văn hóa - Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức kiểm tra, rà soát nội dung được nêu trên báo chí.

