UBND xã Hiệp Phước phản hồi về vụ 'thịt hết hạn' trong suất ăn bán trú
Video Giáo dục

UBND xã Hiệp Phước phản hồi về vụ 'thịt hết hạn' trong suất ăn bán trú

Đăng Nguyên
29/01/2026 18:42 GMT+7

Chiều 29.1, Đại diện UBND xã Phước Hiệp, TP.HCM đã trả lời những câu hỏi nóng về công ty cung cấp suất ăn bán trú gây bức xúc xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại An Phước Thắng (Sago Food).

Liên quan vấn đề này, bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó chủ tịch UBND xã Hiệp Phước, TP.HCM, cho biết vào ngày 28.1.2026, trên báo chí có đăng tải loạt bài điều tra với tiêu đề: "Sự thật phía sau những suất ăn học đường ở TP.HCM: Thịt hết hạn vẫn dùng, không thối là được!!!", phản ánh dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm trong cung cấp suất ăn bán trú tại Công ty TNHH Thương mại An Phước Thắng (Sago Food), địa chỉ tại 274/87 Nguyễn Văn Tạo, xã Hiệp Phước, TP.HCM.

UBND xã Hiệp Phước phản hồi về vụ 'thịt hết hạn' trong suất ăn bán trú- Ảnh 1.

Theo Đại diện UBND xã Hiệp Phước, ngay sau khi nhận thông tin phản ảnh, xã đã chỉ đạo Phòng Văn hóa - Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức kiểm tra, rà soát nội dung được nêu trên báo chí.

Tin liên quan

Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu dừng mọi bữa ăn bán trú có sản phẩm Sago Food

Chiều nay (29.1), Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu các trường dừng mọi bữa ăn bán trú có sử dụng sản phẩm của Công ty TNHH thương mại An Phước Thắng SG (Sago Food).

Mang cơm đến trường, phụ huynh bật khóc lo lắng bữa ăn bán trú của con

Khám phá thêm chủ đề

suất ăn bán trú suất ăn học đường thực phẩm bẩn thịt hết hạn
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020
