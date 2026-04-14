Hàng ngàn học sinh TP.HCM tạm dừng ăn bán trú vì lo an toàn thực phẩm

Í T NHẤT 4 TRƯỜNG TẠM DỪNG ĂN BÁN TRÚ

Tính đến 18 giờ chiều qua (13.4), có ít nhất 4 trường tiểu học và THCS trên địa bàn TP.HCM phải tạm dừng ăn bán trú, tương đương hàng ngàn học sinh (HS) và gia đình bị ảnh hưởng.

Các trường dừng bán trú gồm: THCS Bình Quới Tây, Tiểu học Bình Quới Tây, THCS Lam Sơn, THCS Thanh Đa.

Phụ huynh Trường tiểu học Bình Quới Tây đón con về buổi trưa, do trường tạm dừng ăn bán trú ẢNH: P.CHÂN

Thông báo gửi đến cha mẹ HS hôm qua (13.4) của Trường THCS Bình Quới Tây, P.Bình Quới, nêu: "Qua việc nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Trường tiểu học Bình Quới Tây, Ban giám hiệu Trường THCS Bình Quới Tây thông báo tạm dừng tổ chức bán trú". Trường này dừng ăn bán trú từ hôm nay 14.4 cho đến khi có thông báo tiếp theo. Công văn do Hiệu trưởng Nguyễn Thị Kim Ngân ký ghi rõ HS vẫn đi học bình thường theo thời khóa biểu. Về ăn uống và đưa đón, nhà trường ngừng phục vụ cơm trưa, phụ huynh tự sắp xếp việc đưa đón con về ăn trưa hoặc tự chuẩn bị bữa trưa cho con đem theo.

Về nghỉ trưa, trường tổ chức cho HS bán trú ngủ tại trường trong thời gian này. Để nhà trường dễ quản lý, phụ huynh sẽ đăng ký trên link mà giáo viên (GV) chủ nhiệm gửi. Đồng thời, nhà trường sẽ hoàn trả tiền suất ăn trưa bán trú, tiền tổ chức phục vụ, quản lý bán trú và vệ sinh bán trú của HS trong những ngày tạm dừng. "Nhà trường cam kết sẽ thông tin đầy đủ và kịp thời đến phụ huynh ngay khi có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng", Ban giám hiệu Trường THCS Bình Quới Tây cho biết.

Trường THCS Lam Sơn, P.Gia Định, TP.HCM, cũng tạm dừng ăn bán trú từ hôm qua (13.4) cho đến khi "có kết quả kiểm tra và văn bản kết luận chính thức của cơ quan chức năng đối với đơn vị cung cấp suất ăn". Thông báo của Trường THCS Lam Sơn gửi tới cha mẹ HS của trường cho biết: "Ngày 8 và ngày 9.4.2026 xuất hiện nhiều ca nghi ngộ độc thực phẩm tại Trường tiểu học Bình Quới Tây. Các bước tiếp theo của quy trình điều tra ngộ độc thực phẩm sẽ được thực hiện nhằm bảo đảm tính khoa học và đúng quy định pháp luật. Cơ quan chức năng đang kiểm nghiệm mẫu nguyên liệu thực phẩm và bệnh phẩm để xác định chính xác nguyên nhân vụ việc". Do đó, trường này tạm dừng ăn bán trú để "đảm bảo an toàn tuyệt đối cho HS" và "cam kết sẽ thông tin đầy đủ và kịp thời đến phụ huynh ngay khi có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng".

Trường THCS Lam Sơn cho biết trong thời gian tạm dừng bán trú, việc dạy học theo thời khóa biểu vẫn đảm bảo, phụ huynh sắp xếp thời gian đưa đón HS; trường sẽ thực hiện quyết toán và hoàn trả tiền ăn bán trú, tiền phục vụ và quản lý bán trú trong những ngày tạm dừng.

P HỤ HUYNH CÓ THỂ MANG CƠM CHO CON

Trường THCS Thanh Đa, P.Bình Quới, TP.HCM, nơi có hơn 500 HS ăn bán trú trên tổng số hơn 900 HS, cũng phải tạm dừng ăn bán trú từ 13.4, nhà trường đã phát đi thông báo khẩn tới phụ huynh từ ngày 12.4. Thông báo có đoạn "Ngay khi tiếp nhận thông tin vụ việc ở Trường tiểu học Bình Quới Tây, nhà trường đã gửi Thông báo số 118/TB-TĐ về việc phối hợp để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm nâng cao sức khỏe HS; thông báo của bếp ăn H.P về thông tin chính thức liên quan sự việc nghi ngờ ngộ độc thực phẩm; cùng với ban đại diện cha mẹ HS của trường kiểm tra bếp ăn và căn tin".

Trao đổi với PV Thanh Niên, bà Lê Thị Hồng Thủy, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết việc tạm dừng ăn bán trú "nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho HS Trường THCS Thanh Đa trong thời gian kiểm tra cuối kỳ 2". Thời gian tạm dừng ăn bán trú từ 13.4 tới khi có kết quả kiểm tra và văn bản kết luận chính thức của cơ quan chức năng đối với đơn vị cung cấp suất ăn.

Trường THCS Thanh Đa cho hay ngừng phục vụ cơm trưa, cha mẹ HS sắp xếp việc đưa đón con về ăn trưa hoặc tự chuẩn bị bữa trưa cho con. Dù không tổ chức ăn, trường vẫn mở cửa các phòng bán trú để HS có chỗ nghỉ trưa tại trường nếu gia đình chưa kịp đón. Phụ huynh đăng ký với GV chủ nhiệm lớp nếu có nhu cầu. Việc quyết toán và hoàn trả tiền ăn bán trú, tiền phục vụ và quản lý bán trú trong những ngày tạm dừng sẽ được thực hiện đầy đủ.

Trước đó, Trường tiểu học Bình Quới Tây, P.Bình Quới, TP.HCM (nơi có hơn 700 em ăn bán trú trên tổng số 906 HS) tạm ngưng tổ chức ăn bán trú từ hôm 9.4 cho tới nay, sau sự việc số lượng lớn HS trường này nghi ngờ bị ngộ độc thực phẩm. Các buổi trưa, phụ huynh sẽ tới rước con về nhà ăn cơm, nghỉ ngơi, đầu giờ chiều trở lại trường để học tiếp.

Sáng 13.4, bà Diệp Thị Ngọc Tiên, Hiệu trưởng Trường tiểu học Bình Quới Tây, cho biết đã có 799 em đi học, còn 107 HS nghỉ học.

Có mặt tại trường vào sáng cùng ngày, PV Thanh Niên ghi nhận nhà trường vẫn đang tiếp tục phối hợp với các đoàn làm việc của cơ quan chức năng.

Học sinh Trường tiểu học Bình Quới Tây ra về buổi trưa do trường tạm dừng ăn bán trú ẢNH: THÚY HẰNG

N HIỀU CÂU HỎI LỚN VỀ AN TOÀN BỮA ĂN HỌC ĐƯỜNG

Từ đầu năm học 2025 - 2026 đến nay, trên địa bàn TP.HCM, Hà Nội, Thái Nguyên, Lâm Đồng và một số địa phương xảy ra nhiều vụ lùm xùm về vấn đề bữa ăn học đường.

Mới đây, Thái Nguyên đình chỉ hiệu trưởng Trường mầm non Hòa Bình, để phục vụ điều tra vì thịt bệnh vào trường học. Từ ngày 6 - 10.4, TAND tỉnh Bắc Ninh mở phiên tòa xét xử công khai sơ thẩm vụ án đưa, nhận hối lộ xảy ra tại một số cơ quan quản lý giáo dục và các trường mầm non, liên quan cung cấp thực phẩm phục vụ bữa ăn bán trú; phụ huynh Hà Nội lo lắng gần 300 tấn lợn bệnh có thể lọt vào bữa ăn học đường.

Cuối tháng 1.2026, hàng ngàn HS tại một số trường tiểu học, THCS ở TP.HCM như tiểu học Nguyễn Văn Hưởng, P.Phú Thuận; tiểu học Tân Quy, P.Tân Hưng; THCS Huỳnh Tấn Phát, P.Tân Thuận; THCS Khánh Bình, P.Chánh Hưng… cũng phải tạm dừng ăn bán trú sau những phản ánh về thực phẩm của một công ty cung cấp suất ăn. Sau đó, các trường đều đồng loạt đổi nhà cung cấp để đảm bảo bữa ăn bán trú an toàn cho HS. Song vụ việc về công ty cung cấp suất ăn với nhiều lùm xùm đến nay đã điều tra ra sao, kết quả thế nào, người dân chưa được biết. Liệu vụ việc có chờ dư luận im hơi lặng tiếng rồi "đâu lại vào đó"?

Vấn đề an toàn thực phẩm cho bữa ăn học đường đang đặt ra hàng loạt câu hỏi nóng: Trách nhiệm thuộc về những bên nào, lỗ hổng ở đâu, phương án rốt ráo nào để con em chúng ta an tâm lớn lên khỏe mạnh, không còn phập phồng bởi những bữa ăn bán trú có thể nấu bằng thực phẩm bẩn?