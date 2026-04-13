Học sinh Trường Bình Quới Tây nghi ngộ độc thực phẩm: Bao giờ có kết quả xét nghiệm?

Số học sinh Trường Bình Quới Tây đi học lại tăng so với cuối tuần trước
Sáng nay (13.4), bà Diệp Thị Ngọc Tiên, Hiệu trưởng Trường tiểu học Bình Quới Tây, phường Bình Quới, TP.HCM, cho biết hiện có 799 em đi học, trên tổng số 906 em, tổng cộng còn 107 em nghỉ học. Trước đó, vào ngày thứ sáu (10.4), chỉ có 686 em Trường Bình Quới Tây đi học, tổng cộng 220 em nghỉ học.
Như vậy, số học sinh đi học lại vào đầu tuần này đã tăng 113 em so với cuối tuần trước.
Có mặt tại trường vào sáng nay, phóng viên Báo Thanh Niên ghi nhận các em học sinh đang trong giờ ra chơi. Nhà trường vẫn đang tiếp tục phối hợp với các đoàn làm việc của cơ quan chức năng.
Học sinh N.P, lớp 4/3, cho biết lớp của em chỉ còn 1 học sinh nghỉ học vào sáng nay. Bản thân N.P cũng bị đau bụng vào tuần trước, phải nghỉ học mấy ngày, em được đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe và được truyền nước, nay đã khỏe lại nên đi học trở lại.
Học sinh B.Đ.T.K và K.N, cùng học lớp 4/3, Trường tiểu học Bình Quới Tây, cũng cho biết phải nghỉ học vào thứ sáu tuần trước, do bị đau bụng, đi kiểm tra sức khỏe ở bệnh viện, bác sĩ nói em bị nhiễm trùng đường tiêu hóa, nay em thấy ổn hơn, đi học lại được.
Học sinh V.T, lớp 4/4, cho biết lớp của em còn 1 bạn nghỉ học trong hôm nay.
Hôm nay hoặc mai có kết quả xét nghiệm mẫu thức ăn Trường Bình Quới Tây
Trường tiểu học Bình Quới Tây, phường Bình Quới, TP.HCM, hiện vẫn đang tạm ngưng tổ chức bán trú tại trường. Buổi trưa, phụ huynh sẽ tới rước con về nhà ăn cơm, nghỉ ngơi, đầu giờ chiều trở lại trường để học tiếp.
Cơ quan chức năng cho hay ngày hôm nay (13.4) hoặc ngày mai (14.4) sẽ có kết quả xét nghiệm mẫu thức ăn bán trú mà học sinh đã ăn trong ngày 7.4.2026 và ngày 8.4.2026.
Trước đó, ngày 8.4, Trường tiểu học Bình Quới Tây ghi nhận nhiều học sinh xuất hiện triệu chứng đau bụng, nôn ói, sốt, đau đầu nên nhà trường và chính quyền địa phương khẩn trương phối hợp xử lý. Trong tổng số 906 học sinh, có 116 em khai báo triệu chứng; qua khám sàng lọc, 41 em có biểu hiện đường tiêu hóa. 2 học sinh có dấu hiệu nặng được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Bình Thạnh, các trường hợp còn lại được xử trí ban đầu và theo dõi. Đến chiều tối cùng ngày, nhiều học sinh đến khám tại nhiều cơ sở y tế khác.
Ngày 9.4, Trường tiểu học Bình Quới Tây tạm ngừng ăn bán trú. UBND phường Bình Quới tiếp tục phối hợp các cơ quan chức năng điều tra dịch tễ, làm rõ nguyên nhân, xét nghiệm mẫu thức ăn, nước uống.
Báo cáo của Sở An toàn thực phẩm TP.HCM hôm 9.4 về sơ bộ kết quả điều tra, xác minh vụ việc nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Trường tiểu học Bình Quới Tây, cho thấy bữa ăn nghi ngờ là ngày 7.4.2026; có 740 học sinh ăn. Thực đơn bữa ăn trưa gồm cơm, gà kho gừng, canh bắp cải nấu thịt, dưa leo xào, mận; thực đơn bữa ăn xế là bánh flan.
"Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Sở An toàn thực phẩm đã khẩn trương thành lập đoàn công tác để điều tra, xử lý vụ việc: Đoàn điều tra, xử lý ngộ độc thực phẩm tại Quyết định số 265/QĐ-SATTP ngày 9.4.2026 về việc thành lập đoàn điều tra, xử lý ngộ độc thực phẩm liên quan đến vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm tại Trường tiểu học Bình Quới Tây. Sở An toàn thực phẩm đã chủ động phối hợp với UBND phường Bình Quới tiến hành điều tra, xác minh. Đoàn điều tra của UBND phường Bình Quới đã kịp thời chỉ đạo cơ sở cung cấp suất ăn bán trú cho học sinh Trường tiểu học Bình Quới Tây tạm ngưng hoạt động để phục vụ công tác điều tra của cơ quan chức năng theo quy định", báo cáo hôm 9.4 nêu.
Báo cáo mới nhất của Sở Y tế TP.HCM, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục theo dõi sát các ca bệnh còn lại
Báo cáo của Sở Y tế TP.HCM cho biết, tính đến sáng 11.4.2026, tổng số có 184 ca bệnh nghi ngộ độc thực phẩm được ghi nhận từ 5 cơ sở y tế, trong đó có 141 ca đang theo dõi điều trị ngoại trú và 43 ca đang được điều trị nội trú. Cụ thể:
- Bệnh viện Nhân dân Gia Định ghi nhận 50 ca (trong đó 28 ca còn điều trị nội trú, tình trạng các ca ổn định, 22 ca theo dõi ngoại trú).
- Bệnh viện Nhi đồng 2 ghi nhận 36 ca (trong đó 13 ca còn điều trị nội trú, tình trạng các ca ổn định, 23 ca điều trị ngoại trú).
- Bệnh viện đa khoa Bình Thạnh ghi nhận 84 ca (trong đó 2 ca còn điều trị nội trú, tình trạng các ca ổn định, 82 ca điều trị ngoại trú).
- Bệnh viện đa khoa Tân Định ghi nhận 1 ca (điều trị nội trú, tình trạng ổn định và đã xuất viện, tiếp tục theo dõi ngoại trú).
- Trạm Y tế phường Bình Quới ghi nhận 13 ca, tất cả đều được kê đơn thuốc điều trị ngoại trú.
Kết quả phân tích cho thấy 7/10 mẫu phân (chiếm 70%) dương tính với vi khuẩn Salmonella. Theo các chuyên gia y tế, đây là tác nhân gây nhiễm khuẩn đường tiêu hóa phổ biến liên quan đến thực phẩm.
Sở Y tế TP.HCM đã ra văn bản chỉ đạo các bệnh viện đảm bảo nguồn lực thuốc và các phương tiện phục vụ cho công tác tiếp nhận, cấp cứu và điều trị; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để thực hiện xét nghiệm phục vụ công tác điều trị và xác định nguyên nhân; tuân thủ theo phác đồ điều trị ngộ độc thực phẩm của ngành; nếu có chỉ định kháng sinh thì cân nhắc theo hướng tác nhân vi khuẩn đường ruột nhóm Salmonella và điều chỉnh theo kháng sinh đồ khi có; theo dõi sát diễn tiến lâm sàng, nếu có dấu hiệu bất thường hoặc diễn tiến nặng, phải tổ chức hội chẩn và chuyển tuyến điều trị phù hợp và kịp thời khi cần.
Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục theo dõi sát các ca bệnh còn lại và phối hợp điều tra nguồn gốc thực phẩm để ngăn ngừa sự cố tương tự.
