Suất ăn học đường: Đề nghị Sở An toàn thực phẩm không chỉ kiểm tra trên hồ sơ

Liên tục nhận phản ánh, thông tin nguy cơ mất an toàn thực phẩm trong suất ăn học đường

Chiều nay (30.1), Sở GD-ĐT TP.HCM đã có công văn gửi Sở An toàn thực phẩm TP.HCM nêu rõ "Trong thời gian gần đây, Sở GD-ĐT liên tục ghi nhận các phản ánh, thông tin liên quan đến nguy cơ mất an toàn thực phẩm trong bữa ăn học đường, đặc biệt đối với suất ăn công nghiệp, suất ăn chế biến sẵn do các bếp ăn tập trung cung cấp cho nhiều cơ sở giáo dục".

"Mặc dù các đơn vị cung cấp đã được cấp phép, hoàn thiện đầy đủ hồ sơ pháp lý theo quy định, tuy nhiên thực tế triển khai cho thấy vẫn còn tồn tại tình trạng vệ sinh không bảo đảm, quy trình chế biến, vận chuyển, giao nhận tiềm ẩn rủi ro, gây lo ngại lớn cho phụ huynh, nhà trường và xã hội", Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết.

Công tác chuẩn bị bữa ăn bán trú của học sinh một trường tiểu học tại TP.HCM ẢNH: HOA HỒNG

Trước tình hình trên, Sở GD-ĐT nhận thấy nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe học sinh, nếu không được kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời và thực chất. Do đó, Sở GD-ĐT đề nghị Sở An toàn thực phẩm TP.HCM những nội dung quan trọng.

Kiểm tra phải "sâu, kỹ và thực tế", không chỉ hồ sơ

Sở An toàn thực phẩm TP.HCM phải tổ chức kiểm tra, giám sát chuyên đề một cách sâu, kỹ và thực tế. Kiểm tra không chỉ hồ sơ mà điều kiện vệ sinh thực tế, quy trình chế biến, bảo quản, vận chuyển, giao nhận suất ăn; Thực hiện kiểm tra định kỳ kết hợp đột xuất, đặc biệt đối với các đơn vị cung cấp quy mô lớn, cung cấp cho nhiều trường học.

Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cũng phải "Kiểm soát toàn bộ chuỗi cung ứng suất ăn học đường, từ nguồn nguyên liệu, sơ chế, chế biến, lưu mẫu, vận chuyển, giao nhận tại trường; Kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện kiểm thực 3 bước, lưu mẫu, phòng ngừa nhiễm chéo, dầu ăn, vật liệu bao gói và dụng cụ tiếp xúc thực phẩm".

Đại diện UBND xã Hiệp Phước, TP.HCM trả lời tại họp báo chiều 29.1 về vấn đề suất ăn học đường đang được quan tâm ẢNH: BÍCH THANH

Đồng thời, khi phát hiện dấu hiệu mất an toàn thực phẩm, đề nghị Sở An toàn thực phẩm TP.HCM xử lý nghiêm theo thẩm quyền, đồng thời thông tin sớm cho Sở GD-ĐT để phối hợp chỉ đạo các cơ sở giáo dục tạm dừng sử dụng nhà cung cấp liên quan khi cần thiết, nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh. Tiếp đó, cung cấp danh sách các cơ sở đủ điều kiện, có nguy cơ rủi ro hoặc bị xử lý vi phạm, giúp các cơ sở giáo dục không lựa chọn nhầm đơn vị cung cấp không bảo đảm chất lượng.

Đáng chú ý, Sở GD-ĐT TP.HCM đề nghị Sở An toàn thực phẩm "kiểm soát cần được thực hiện với tinh thần phòng ngừa từ sớm, từ xa, không chờ xảy ra sự cố, nhằm bảo vệ sức khỏe, tính mạng học sinh, đối tượng đặc biệt cần được bảo vệ".