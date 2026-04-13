Bác sĩ dặn học sinh 5 điều cần làm trước khi ăn, tránh ngộ độc thực phẩm

Sáng nay (13.4), bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Nguyệt Cầu, Giám đốc Trạm Y tế phường Tân Định, đã có buổi nói chuyện với nhiều thông tin bổ ích cùng các em học sinh Trường tiểu học Trần Khánh Dư, phường Tân Định, TP.HCM. Trong bối cảnh an toàn thực phẩm, đặc biệt an toàn bữa ăn bán trú, phòng tránh ngộ độc thực phẩm đang được phụ huynh TP.HCM quan tâm, bác sĩ đưa ra nhiều lời khuyên.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Nguyệt Cầu nói chuyện với các em học sinh ẢNH: THÚY HẰNG

Bác sĩ chia sẻ với các học sinh Trường tiểu học Trần Khánh Dư về an toàn thực phẩm ẢNH: THÚY HẰNG

3 nhóm nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm

Trước tiên, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Nguyệt Cầu khuyên học sinh phải biết nhận diện đâu là thực phẩm an toàn, các em chỉ nên ăn những sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, không quá hạn sử dụng.

Kế đó, bác sĩ Cầu chỉ ra 3 nhóm nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm. Nhóm 1 là những vi khuẩn tí hon trong thức ăn ôi thiu, trong bánh tráng trộn lề đường; hải sản bị ươn, thức ăn hết hạn sử dụng...; nhóm 2 là nhóm hóa chất như thuốc bảo vệ thực vật; phẩm màu; hàn the; chất kích giá đỗ để chúng mập mạp; và nhóm những độc tố tự nhiên có trong cá nóc, nấm độc màu sắc sặc sỡ, mầm khoai tây, măng tre, khoai mì, đậu phộng bị mốc...

"Các em nên nhớ khi đi cắm trại, đi chơi, không tùy tiện hái nấm rồi ăn nấm mọc ngoài tự nhiên. Với những củ khoai tây, đừng ăn khi chúng đã mọc mầm; với măng tre, phải được luộc, đổ hết nước đi, ngâm kỹ rồi mới ăn. Với củ khoai mì cũng vậy, chúng ta phải nhắc cha mẹ lột vỏ khoai mì, ngâm nước, rồi mới luộc ăn, không được lột vỏ rồi ăn liền, rất dễ bị ngộ độc", bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Nguyệt Cầu nói.

Bác sĩ dặn học sinh những biện pháp phòng ngừa ngộ độc thực phẩm ẢNH: THÚY HẰNG

Đáng chú ý, bác sĩ cũng nhấn mạnh: "Vi khuẩn không chỉ nằm trong thực phẩm, nó còn núp trên bàn tay của chúng ta. Do đó, trước khi ăn, các em phải rửa tay sạch sẽ, theo quy trình rửa tay 6 bước, rửa tay với xà phòng. Các thời điểm cần phải rửa tay là trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh xong, sau khi ho/hắt hơi và khi tay bị dơ (bẩn)".

"Thầy cô cũng cần chú ý xem nhà vệ sinh trường học của mình thì xà phòng hết hay còn, nếu hết xà phòng rửa tay là phải bổ sung liền. Sau khi ra chơi thời gian dài, các em học sinh phải rửa tay sạch sẽ. Nhiều em khi ra chơi xong, trời nóng, đưa tay lau mặt, vi khuẩn dễ xâm nhập vào cơ thể. Rồi nhiều em học sinh không chú ý, sau khi chơi với thú cưng như chó, mèo, các em cũng phải rửa tay", bác sĩ lưu ý.

Nhiều thông tin bổ ích mà bác sĩ mang đến cho các học sinh

5 kỹ năng kiểm tra trước khi ăn

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Nguyệt Cầu, Giám đốc Trạm Y tế phường Tân Định, dặn học sinh 5 kỹ năng kiểm tra trước khi ăn, phòng ngừa nguy cơ ngộ độc thực phẩm:

Nhìn: màu sắc, xem thức ăn có che đậy cẩn thận không; có ruồi, bụi, côn trùng không; màu sắc có bình thường không; Ngửi: ngửi nhẹ trước khi ăn; xem thức ăn có mùi bất thường như chua, hôi, khét; Sờ: cảm nhận nhanh đồ ăn nếu phù hợp (như sờ chả lụa, giò thủ...), xem có nhớt, dính bất thường; nếu thấy bánh, đồ khô bị ẩm mốc thì các em cũng không ăn vì không an toàn; Xem: Các em cần xem bánh, hộp sữa, chai nước... có còn hạn sử dụng không, bao bì còn nguyên vẹn không, có bị phồng, rách không; Hỏi: Hỏi thầy cô, hỏi cha mẹ khi thấy đồ ăn bất thường, không tự ý ăn khi không rõ đồ ăn này có vấn đề hay không.

Cô Lê Thị Thu Hằng (bìa trái), Hiệu trưởng Trường tiểu học Trần Khánh Dư, phường Tân Định, tặng hoa cảm ơn bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Nguyệt Cầu. Cô Hằng mong muốn sau buổi chia sẻ hôm nay sẽ giúp các em học sinh, tập thể giáo viên, cha mẹ học sinh, được nâng cao nhận thức về bảo vệ sức khỏe. Đặc biệt tập thể nhà trường càng quan tâm phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, đảm bảo an toàn cho các em học sinh ẢNH: THÚY HẰNG

Đâu là dấu hiệu nhận biết mình bị ngộ độc thức ăn? Về vấn đề này, bác sĩ Nguyệt Cầu cho biết các dấu hiệu có thể đến sau khi ăn vài phút, vài giờ, thậm chí có thể sau một ngày. Như các em có thể bị nôn/ói; đau bụng; tiêu chảy; sốt...

"Khi nghi ngờ khi bị ngộ độc thực phẩm, các em cần báo ngay với thầy cô hoặc ba mẹ, không được giấu tình trạng sức khỏe bản thân, không được tự ý dùng thuốc", bác sĩ dặn học sinh.

Đồng thời, Giám đốc Trạm Y tế phường Tân Định, TP.HCM cũng dặn dò học sinh, đang trong những ngày TP.HCM rất nắng nóng, các em phải uống đủ nước, ra chơi xong phải uống nước, bình nước cá nhân phải được vệ sinh thường xuyên, mỗi ngày, để đảm bảo vệ sinh, phòng tránh vi khuẩn lây bệnh...