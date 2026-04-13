Một trường THCS ra thông báo khẩn, dừng ăn bán trú, liên quan Trường Bình Quới Tây

Trường THCS Thanh Đa, phường Bình Quới, TP.HCM tạm dừng ăn bán trú
Trưa nay (13.4), trao đổi với PV Báo Thanh Niên, bà Lê Thị Hồng Thủy, Hiệu trưởng Trường THCS Thanh Đa, phường Bình Quới, TP.HCM, cho biết đã phát đi thông báo khẩn về tạm dừng ăn bán trú cho học sinh, bắt đầu từ hôm nay (13.4.2026).
"Nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh trường THCS Thanh Đa trong thời gian kiểm tra cuối kỳ II, ban giám hiệu Trường THCS Thanh Đa thông báo tạm dừng tổ chức bán trú, cụ thể như sau: Thời gian bắt đầu tạm dừng: Từ ngày 13 tháng 4 năm 2026. Thời gian dự kiến tổ chức lại: khi có kết quả kiểm tra và văn bản kết luận chính thức của cơ quan chức năng đối với đơn vị cung cấp suất ăn", thông báo nêu.
Về kế hoạch học tập và đưa đón học sinh, Trường THCS Thanh Đa cho hay các em học sinh vẫn đi học bình thường theo thời khóa biểu của trường, không có thay đổi về nội dung hay giờ giấc các tiết học. Nhà trường ngừng phục vụ cơm trưa (bán trú), cha mẹ học sinh tự sắp xếp việc đưa đón con về ăn trưa hoặc tự chuẩn bị bữa trưa cho con.
"Dù không tổ chức ăn, trường vẫn mở cửa các phòng bán trú để học sinh có chỗ nghỉ trưa tại trường nếu gia đình chưa kịp đón. Quý cha mẹ học sinh vui lòng đăng kiý với giáo viên chủ nhiệm của lớp nếu có nhu cầu. Nhà trường sẽ thực hiện quyết toán và hoàn trả tiền ăn bán trú, tiền phục vụ và quản lý bán trú của học sinh trong những ngày tạm dừng", thông báo Trường THCS Thanh Đa cho biết.
Đáng chú ý, thông báo khẩn của Trường THCS Thanh Đa, phường Bình Quới, do bà Lê Thị Hồng Thủy, Hiệu trưởng ký còn nêu rõ: "Ngay khi tiếp nhận thông tin vụ việc ở Trường tiểu học Bình Quới Tây, nhà trường đã gửi thông báo số 118/TB-TĐ về việc phối hợp để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm nâng cao sức khỏe học sinh; thông báo của bếp ăn H.P về thông tin chính thức liên quan sự việc nghi ngờ ngộ độc thực phẩm; cùng với Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường kiểm tra bếp ăn và căn tin".
Bà Lê Thị Hồng Thủy nói thêm với PV Báo Thanh Niên: "Chiều nay (13.4.2026), ban giám hiệu nhà trường, ban thường trực cha mẹ học sinh trường sẽ tổ chức cuộc họp nhằm lắng nghe, chia sẻ và trao đổi các ý kiến liên quan đến hoạt động bán trú của nhà trường trong tình hình hiện nay".
"Nhà trường cam kết sẽ thông tin đầy đủ và kịp thời đến phụ huynh ngay khi có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng. Rất mong tiếp tục nhận được sự thấu hiểu, hợp tác và đồng hành của quý cha mẹ học sinh trong thời gian tới", đại diện trường học này cho biết.
Trường THCS Thanh Đa có hơn 500 học sinh ăn bán trú trên tổng số hơn 900 học sinh.
Hôm nay còn 107 học sinh Trường tiểu học Bình Quới Tây nghỉ học
Sáng nay (13.4), bà Diệp Thị Ngọc Tiên, Hiệu trưởng Trường tiểu học Bình Quới Tây, phường Bình Quới, TP.HCM, cho biết hiện có 799 em đi học, trên tổng số 906 em, tổng cộng còn 107 em nghỉ học. Trước đó, vào ngày thứ sáu (10.4), chỉ có 686 em Trường Bình Quới Tây đi học, tổng cộng 220 em nghỉ học.
Như vậy, số học sinh đi học lại vào đầu tuần này đã tăng 113 em so với cuối tuần trước. Có mặt tại trường vào sáng nay, phóng viên Báo Thanh Niên ghi nhận các em học sinh đang trong giờ ra chơi. Nhà trường vẫn đang tiếp tục phối hợp với các đoàn làm việc của cơ quan chức năng.
Học sinh N.P, lớp 4/3, cho biết lớp của em chỉ còn 1 học sinh nghỉ học vào sáng nay. Bản thân N.P cũng bị đau bụng vào tuần trước, phải nghỉ học mấy ngày, em được đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe và được truyền nước, nay đã khỏe lại nên đi học trở lại.
Trường tiểu học Bình Quới Tây, phường Bình Quới, TP.HCM, tạm ngưng tổ chức ăn bán trú tại trường từ hôm 9.4 cho tới nay. Các buổi trưa, phụ huynh sẽ tới rước con về nhà ăn cơm, nghỉ ngơi, đầu giờ chiều trở lại trường để học tiếp.
Báo cáo của Sở An toàn thực phẩm TP.HCM hôm 9.4 về sơ bộ kết quả điều tra, xác minh vụ việc nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Trường tiểu học Bình Quới Tây, cho thấy bữa ăn nghi ngờ là ngày 7.4.2026; có 740 học sinh ăn.
Bữa ăn trưa ngày 7.4.2026 bắt đầu lúc 10 giờ 30 phút và 11 giờ 00 phút, thực đơn gồm cơm, gà kho gừng, canh bắp cải nấu thịt, dưa leo xào, mận. Bữa ăn xế lúc 14 giờ 30 phút, thực đơn là bánh flan. Thức ăn được chế biến tại một công ty, sau đó vận chuyển đến Trường tiểu học Bình Quới Tây để chia suất ăn (có thiết bị hâm nóng).
Ngày 8.4.2026, UBND phường Bình Quới đã tiến hành gửi mẫu thực phẩm lưu tại nhà trường đến Viện Y tế công cộng TP.HCM để kiểm nghiệm, hiện chưa có kết quả kiểm nghiệm.
Ngày hôm nay (13.4) hoặc ngày mai (14.4) sẽ có kết quả xét nghiệm mẫu thức ăn bán trú mà học sinh đã ăn trong ngày 7.4.2026 và ngày 8.4.2026.
