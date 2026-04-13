Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Thêm trường THCS ở phường Gia Định, TP.HCM tạm dừng ăn bán trú vì lo thực phẩm

Bích Thanh - Thúy Hằng
13/04/2026 15:12 GMT+7

Liên quan vụ việc học sinh Trường tiểu học Bình Quới Tây, phường Bình Quới, TP.HCM nghi ngộ độc thực phẩm, từ hôm nay 13.4, thêm một trường THCS ở phường Gia Định, TP.HCM tạm dừng ăn bán trú.

Trường thông báo tạm dừng ăn bán trú từ hôm nay (13.4.2026) là Trường THCS Lam Sơn, phường Gia Định, TP.HCM.

Thông báo của Trường THCS Lam Sơn gửi tới cha mẹ học sinh của trường cho biết: "Ngày 8 và ngày 9.4.2026 xuất hiện nhiều ca nghi ngộ độc thực phẩm tại Trường tiểu học Bình Quới Tây. Các bước tiếp theo của quy trình điều tra ngộ độc thực phẩm sẽ được thực hiện nhằm bảo đảm tính khoa học và đúng quy định pháp luật. Cơ quan chức năng đang kiểm nghiệm mẫu nguyên liệu thực phẩm và bệnh phẩm để xác định chính xác nguyên nhân vụ việc".

Thêm trường THCS ở phường Gia Định, TP.HCM tạm dừng ăn bán trú vì lo thực phẩm - Ảnh 1.

Học sinh Trường THCS Lam Sơn, phường Gia Định, TP.HCM trong một tiết học

ẢNH: THÚY HẰNG

"Nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh Trường THCS Lam Sơn, ban giám hiệu Trường THCS Lam Sơn thông báo tạm dừng tổ chức bán trú, cụ thể như sau. Thời gian bắt đầu tạm dừng từ ngày 13 tháng 4 năm 2026. Thời gian dự kiến tổ chức lại: Khi có kết quả kiểm tra và văn bản kết luận chính thức của cơ quan chức năng đối với đơn vị cung cấp suất ăn", thông báo của trường do ông Lê Đình Thảo, Hiệu trưởng Trường THCS Lam Sơn, nêu rõ.

Trường THCS Lam Sơn cho biết trong thời gian tạm dừng bán trú, nhà trường vẫn tổ chức dạy học theo thời khóa biểu. Phụ huynh học sinh sắp xếp thời gian đưa đón học sinh trong thời gian nhà trường tạm ngừng tổ chức bán trú. Nhà trường sẽ thực hiện quyết toán và hoàn trả tiền ăn bán trú, tiền phục vụ và quản lý bán trú của học sinh trong những ngày tạm dừng theo quy định.

"Nhà trường cam kết sẽ thông tin đầy đủ và kịp thời đến phụ huynh ngay khi có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng. Ban giám hiệu nhà trường rất mong nhận được sự chia sẻ và phối hợp từ quý phụ huynh để đảm bảo an toàn sức khỏe cho các em học sinh", người đứng đầu Trường THCS Lam Sơn nêu trong thông báo.

Hiệu trưởng Tiểu học Bình Quới Tây lên tiếng vụ hơn 100 học sinh nghi ngộ độc

Trường tạm dừng ăn bán trú, phụ huynh phối hợp đưa đón con, hoặc tự chuẩn bị bữa trưa cho con

Cách đây ít giờ, trao đổi với PV Báo Thanh Niên, bà Lê Thị Hồng Thủy, Hiệu trưởng Trường THCS Thanh Đa, phường Bình Quới, TP.HCM, cũng cho biết đã phát đi thông báo khẩn về tạm dừng ăn bán trú cho học sinh, bắt đầu từ hôm nay (13.4.2026).

Theo đó, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh Trường THCS Thanh Đa trong thời gian kiểm tra cuối kỳ II, ban giám hiệu Trường THCS Thanh Đa thông báo tạm dừng tổ chức bán trú. Thời gian bắt đầu tạm dừng là từ hôm nay (13.4.2026). Thời gian dự kiến tổ chức lại: khi có kết quả kiểm tra và văn bản kết luận chính thức của cơ quan chức năng đối với đơn vị cung cấp suất ăn.

Trường THCS Thanh Đa cũng cho biết thêm trong thời gian này, các em học sinh vẫn đi học bình thường theo thời khóa biểu của trường, không có thay đổi về nội dung hay giờ giấc các tiết học. Nhà trường ngừng phục vụ cơm trưa (bán trú), cha mẹ học sinh tự sắp xếp việc đưa đón con về ăn trưa hoặc tự chuẩn bị bữa trưa cho con.

Dù không tổ chức ăn, trường vẫn mở cửa các phòng bán trú để học sinh có chỗ nghỉ trưa tại trường nếu gia đình chưa kịp đón. Cha mẹ học sinh đăng ký với giáo viên chủ nhiệm của lớp nếu có nhu cầu. Nhà trường sẽ thực hiện quyết toán và hoàn trả tiền ăn bán trú, tiền phục vụ và quản lý bán trú của học sinh trong những ngày tạm dừng ăn bán trú.

Thêm trường THCS ở phường Gia Định, TP.HCM tạm dừng ăn bán trú vì lo thực phẩm - Ảnh 2.

Phụ huynh Trường tiểu học Bình Quới Tây đón con về buổi trưa khi trường tạm dừng ăn bán trú

ẢNH: THÚY HẰNG

Như vậy, liên quan vụ việc học sinh Trường tiểu học Bình Quới Tây, phường Bình Quới, TP.HCM nghi ngộ độc thực phẩm, theo tìm hiểu của phóng viên Báo Thanh Niên, tính đến hiện tại có 3 trường tạm dừng ăn bán trú (các trường này đều có suất ăn bán trú được cung cấp bởi công ty bên ngoài vào trường): Trường tiểu học Bình Quới Tây, phường Bình Quới; Trường THCS Thanh Đa, phường Bình Quới; Trường THCS Lam Sơn, phường Gia Định.

Thông tin mới nhất từ Sở Y tế TP.HCM

Theo Sở Y tế TP.HCM, tiếp nối kết quả phân lập vi khuẩn từ mẫu phân của các học sinh nghi ngộ độc thực phẩm do Bệnh viện Nhân dân Gia Định thực hiện, ngày 13.4.2026, xét nghiệm PCR do Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) triển khai đã xác định tác nhân gây bệnh là Salmonella enteritidis.

Theo ghi nhận của Sở Y tế TP.HCM, có 202 học sinh tại Trường tiểu học Bình Quới Tây (phường Bình Quới, TP.HCM) xuất hiện biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm. Trong đó, 57 học sinh phải nhập viện điều trị nội trú, gồm: 39 học sinh tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, 16 học sinh tại Bệnh viện Nhi đồng 2 và 2 học sinh tại Bệnh viện Bình Thạnh. Đến 8 giờ sáng thứ hai, ngày 13.4,2026, còn 33 học sinh đang điều trị nội trú và đều trong tình trạng ổn định.

Kết quả cấy phân tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho thấy 17 mẫu dương tính với vi khuẩn Salmonella. Kết quả xét nghiệm PCR do OUCRU thực hiện tiếp tục xác nhận sự hiện diện của Salmonella enteritidis trong các mẫu bệnh phẩm, qua đó xác định đây là tác nhân liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại trường.

Salmonella enteritidis là vi khuẩn thường tồn tại trong đường tiêu hóa của nhiều loài động vật và có thể lây sang người qua thực phẩm bị nhiễm khuẩn. Những nguồn lây thường gặp gồm trứng và các sản phẩm từ trứng, thịt gia cầm chưa được nấu chín kỹ, sữa và sản phẩm từ sữa chưa tiệt trùng, rau củ quả tươi sống bị nhiễm khuẩn, cũng như tình trạng lây nhiễm chéo trong quá trình chế biến thực phẩm do sử dụng chung dao, thớt hoặc dụng cụ cho thực phẩm sống và chín.

Tin liên quan

Một trường THCS ra thông báo khẩn, dừng ăn bán trú, liên quan Trường Bình Quới Tây

Một trường THCS ra thông báo khẩn, dừng ăn bán trú, liên quan Trường Bình Quới Tây

Liên quan vụ việc nghi học sinh Trường tiểu học Bình Quới Tây ngộ độc thực phẩm, thêm một trường trên địa bàn phường Bình Quới, TP.HCM tạm dừng ăn bán trú.

Học sinh Trường Bình Quới Tây nghi ngộ độc thực phẩm: Bao giờ có kết quả xét nghiệm?

Quy trình bữa ăn bán trú Trường Bình Quới Tây và các nơi khác thế nào?

Khám phá thêm chủ đề

dừng ăn bán trú trường dừng ăn bán trú ngộ độc thực phẩm Trường tiểu học Bình Quới Tây trường THCS Thanh Đa Trường THCS Lam Sơn bữa ăn bán trú
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận