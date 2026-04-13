Thêm trường THCS ở phường Gia Định, TP.HCM tạm dừng ăn bán trú vì lo thực phẩm

Trường thông báo tạm dừng ăn bán trú từ hôm nay (13.4.2026) là Trường THCS Lam Sơn, phường Gia Định, TP.HCM.

Thông báo của Trường THCS Lam Sơn gửi tới cha mẹ học sinh của trường cho biết: "Ngày 8 và ngày 9.4.2026 xuất hiện nhiều ca nghi ngộ độc thực phẩm tại Trường tiểu học Bình Quới Tây. Các bước tiếp theo của quy trình điều tra ngộ độc thực phẩm sẽ được thực hiện nhằm bảo đảm tính khoa học và đúng quy định pháp luật. Cơ quan chức năng đang kiểm nghiệm mẫu nguyên liệu thực phẩm và bệnh phẩm để xác định chính xác nguyên nhân vụ việc".

Học sinh Trường THCS Lam Sơn, phường Gia Định, TP.HCM trong một tiết học ẢNH: THÚY HẰNG

"Nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh Trường THCS Lam Sơn, ban giám hiệu Trường THCS Lam Sơn thông báo tạm dừng tổ chức bán trú, cụ thể như sau. Thời gian bắt đầu tạm dừng từ ngày 13 tháng 4 năm 2026. Thời gian dự kiến tổ chức lại: Khi có kết quả kiểm tra và văn bản kết luận chính thức của cơ quan chức năng đối với đơn vị cung cấp suất ăn", thông báo của trường do ông Lê Đình Thảo, Hiệu trưởng Trường THCS Lam Sơn, nêu rõ.

Trường THCS Lam Sơn cho biết trong thời gian tạm dừng bán trú, nhà trường vẫn tổ chức dạy học theo thời khóa biểu. Phụ huynh học sinh sắp xếp thời gian đưa đón học sinh trong thời gian nhà trường tạm ngừng tổ chức bán trú. Nhà trường sẽ thực hiện quyết toán và hoàn trả tiền ăn bán trú, tiền phục vụ và quản lý bán trú của học sinh trong những ngày tạm dừng theo quy định.

"Nhà trường cam kết sẽ thông tin đầy đủ và kịp thời đến phụ huynh ngay khi có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng. Ban giám hiệu nhà trường rất mong nhận được sự chia sẻ và phối hợp từ quý phụ huynh để đảm bảo an toàn sức khỏe cho các em học sinh", người đứng đầu Trường THCS Lam Sơn nêu trong thông báo.

Hiệu trưởng Tiểu học Bình Quới Tây lên tiếng vụ hơn 100 học sinh nghi ngộ độc

Cách đây ít giờ, trao đổi với PV Báo Thanh Niên, bà Lê Thị Hồng Thủy, Hiệu trưởng Trường THCS Thanh Đa, phường Bình Quới, TP.HCM, cũng cho biết đã phát đi thông báo khẩn về tạm dừng ăn bán trú cho học sinh, bắt đầu từ hôm nay (13.4.2026).

Theo đó, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh Trường THCS Thanh Đa trong thời gian kiểm tra cuối kỳ II, ban giám hiệu Trường THCS Thanh Đa thông báo tạm dừng tổ chức bán trú. Thời gian bắt đầu tạm dừng là từ hôm nay (13.4.2026). Thời gian dự kiến tổ chức lại: khi có kết quả kiểm tra và văn bản kết luận chính thức của cơ quan chức năng đối với đơn vị cung cấp suất ăn.

Trường THCS Thanh Đa cũng cho biết thêm trong thời gian này, các em học sinh vẫn đi học bình thường theo thời khóa biểu của trường, không có thay đổi về nội dung hay giờ giấc các tiết học. Nhà trường ngừng phục vụ cơm trưa (bán trú), cha mẹ học sinh tự sắp xếp việc đưa đón con về ăn trưa hoặc tự chuẩn bị bữa trưa cho con.

Dù không tổ chức ăn, trường vẫn mở cửa các phòng bán trú để học sinh có chỗ nghỉ trưa tại trường nếu gia đình chưa kịp đón. Cha mẹ học sinh đăng ký với giáo viên chủ nhiệm của lớp nếu có nhu cầu. Nhà trường sẽ thực hiện quyết toán và hoàn trả tiền ăn bán trú, tiền phục vụ và quản lý bán trú của học sinh trong những ngày tạm dừng ăn bán trú.

Phụ huynh Trường tiểu học Bình Quới Tây đón con về buổi trưa khi trường tạm dừng ăn bán trú ẢNH: THÚY HẰNG

Như vậy, liên quan vụ việc học sinh Trường tiểu học Bình Quới Tây, phường Bình Quới, TP.HCM nghi ngộ độc thực phẩm, theo tìm hiểu của phóng viên Báo Thanh Niên, tính đến hiện tại có 3 trường tạm dừng ăn bán trú (các trường này đều có suất ăn bán trú được cung cấp bởi công ty bên ngoài vào trường): Trường tiểu học Bình Quới Tây, phường Bình Quới; Trường THCS Thanh Đa, phường Bình Quới; Trường THCS Lam Sơn, phường Gia Định.