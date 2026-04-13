Xác định tác nhân gây ngộ độc thực phẩm đối với học sinh Trường tiểu học Bình Quới Tây TP.HCM

Chiều 13.4, Sở Y tế TP.HCM thông tin, tính từ ngày 8.4 đến nay, có 202 học sinh Trường tiểu học Bình Quới Tây (phường Bình Quới) xuất hiện biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm.

Trong đó, 57 học sinh phải nhập viện điều trị nội trú, gồm: 39 học sinh tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định; 16 học sinh tại Bệnh viện Nhi đồng 2 và 2 học sinh tại Bệnh viện đa khoa Bình Thạnh.

Đến 8 giờ sáng 13.4, còn 33 học sinh đang điều trị nội trú và đều trong tình trạng ổn định.

Kết quả cấy mẫu phân của 10 học sinh (9 em tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định và 1 em tại Bệnh viện Nhi đồng 2) cho thấy dương tính với vi khuẩn Salmonella.

Kết quả xét nghiệm PCR do Đơn vị nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) thực hiện tiếp tục xác nhận sự hiện diện của Salmonella enteritidis trong các mẫu bệnh phẩm. Qua đó xác định đây là tác nhân liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra cho học sinh Trường tiểu học Bình Quới Tây.

Học sinh Trường tiểu học Bình Quới Tây điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định ẢNH: BVCC

Cảnh báo về nguy cơ ngộ độc thực phẩm trong môi trường học đường

Sở Y tế cho rằng vụ việc ngộ độc thực phẩm vừa qua tiếp tục là lời cảnh báo về nguy cơ ngộ độc thực phẩm trong môi trường học đường. Đây cũng là yêu cầu đặt ra đối với các cơ sở giáo dục, đơn vị cung cấp suất ăn, phụ huynh và cộng đồng trong việc tăng cường giám sát an toàn thực phẩm. Cần tuân thủ nghiêm quy trình vệ sinh, chế biến và bảo quản thực phẩm. Đồng thời chủ động theo dõi sức khỏe học sinh để phát hiện sớm, xử trí kịp thời khi có dấu hiệu nghi ngờ, hạn chế tối đa nguy cơ xảy ra các chùm ca ngộ độc thực phẩm trong trường học.

Theo Sở Y tế, vi khuẩn Salmonella enteritidis là vi khuẩn thường tồn tại trong đường tiêu hóa của nhiều loài động vật và có thể lây sang người qua thực phẩm bị nhiễm khuẩn.

Những nguồn lây thường gặp gồm trứng và các sản phẩm từ trứng, thịt gia cầm chưa được nấu chín kỹ, sữa và sản phẩm từ sữa chưa tiệt trùng, rau củ quả tươi sống bị nhiễm khuẩn, cũng như tình trạng lây nhiễm chéo trong quá trình chế biến thực phẩm do sử dụng chung dao, thớt hoặc dụng cụ dùng cho thực phẩm sống và chín.

Để phòng ngừa ngộ độc thực phẩm do Salmonella enteritidis, cần thực hiện đồng bộ các biện pháp như lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, còn hạn sử dụng và không có dấu hiệu hư hỏng. Nấu chín kỹ thịt, trứng và các sản phẩm từ gia cầm. Không sử dụng thực phẩm sống hoặc chưa chín. Giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay sạch trước khi chế biến và sau khi đi vệ sinh. Vệ sinh thường xuyên bề mặt, dụng cụ nhà bếp. Tách riêng thực phẩm sống và chín để tránh nhiễm chéo. Đồng thời sử dụng thức ăn ngay sau khi nấu hoặc bảo quản lạnh đúng cách và hâm nóng kỹ trước khi ăn.

Trước đó, ngày 8.4, Trường tiểu học Bình Quới Tây ghi nhận nhiều học sinh xuất hiện triệu chứng đau bụng, nôn ói, sốt, đau đầu nên nhà trường và chính quyền địa phương khẩn trương phối hợp xử lý. Trong tổng số 906 học sinh, có 116 em khai báo triệu chứng; qua khám sàng lọc, 41 em có biểu hiện đường tiêu hóa. Hai học sinh có dấu hiệu nặng được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Bình Thạnh, các trường hợp còn lại được xử trí ban đầu và theo dõi. Đến chiều tối cùng ngày, nhiều học sinh đến khám tại nhiều cơ sở y tế khác. Ngày 9.4, UBND phường Bình Quới tiếp tục phối hợp điều tra dịch tễ, làm rõ nguyên nhân và tạm ngưng bán trú để chờ kết quả xét nghiệm mẫu thức ăn, nước uống.



