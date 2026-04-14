Đề nghị mới từ Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, liên quan vụ Trường Bình Quới Tây

5 phường trong danh sách gửi đến

Công văn của Sở An toàn thực phẩm cho biết căn cứ Công điện số 26/CĐ-TTg ngày 30.3.2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác kiểm tra, giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, đặc biệt là tại các cơ sở giáo dục. Liên quan đến vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Trường Bình Quới Tây, phường Bình Quới, TP.HCM, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM đã lập đoàn điều tra, xử lý vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Trường tiểu học Bình Quới Tây và đoàn kiểm tra đột xuất tiến hành kiểm tra việc chấp hành theo quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm đối với công ty (viết tắt công ty này là H.P) - đơn vị cung cấp suất ăn cho học sinh trường tiểu học này.

Chuyên viên Sở An toàn thực phẩm TP.HCM thực hiện công tác điều tra dịch tễ tại Trường tiểu học Bình Quới Tây, chiều 10.4

Trong quá trình điều tra, xử lý, chờ xác định nguyên nhân sự cố; nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm tại các trường học, đơn vị có nhận suất ăn công nghiệp từ Công ty H.P nói trên, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM đề nghị UBND các phường phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về an toàn thực phẩm đối với các trường học, đơn vị nhận suất ăn công nghiệp từ công ty H.P.

Công văn của Sở An toàn thực phẩm TP.HCM gửi đến UBND phường Gia Định; UBND phường Bình Quới; UBND phường Bình Thạnh; UBND phường Thạnh Mỹ Tây và UBND phường Bình Lợi Trung. Đồng thời, gửi tới tất cả các trường học, đơn vị nhận suất ăn công nghiệp từ Công ty H.P.

UBND 5 phường nói trên phải "tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật các nội dung có liên quan đến đảm bảo an toàn thực phẩm và phòng, chống ngộ độc thực phẩm trong trường học và các đơn vị khác". Đồng thời, phải cử nhân sự phối hợp với Sở An toàn thực phẩm TP.HCM trong công tác giám sát việc đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng, chống ngộ độc thực phẩm tại các trường học, đơn vị có nhận suất ăn từ Công ty H.P.

Học sinh Trường tiểu học Bình Quới Tây ra về buổi trưa, do trường dừng ăn bán trú

Lãnh đạo Sở An toàn thực phẩm TP.HCM đề nghị các trường học, đơn vị có nhận suất ăn công nghiệp từ Công ty H.P phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm do công ty này cung cấp. Bên cạnh đó, mỗi trường học cần tăng cường phối hợp với ban đại diện cha mẹ học sinh trong hoạt động kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm đối với Công ty H.P và bữa ăn của học sinh trong trường.

Trước khi Sở An toàn thực phẩm TP.HCM có động thái này, nhiều trường học trên địa bàn TP.HCM, như THCS Lam Sơn, phường Gia Định; THCS Thanh Đa, phường Bình Quới đã chủ động tạm dừng ăn bán trú từ ngày 13.4.2026 cho đến khi có kết quả kiểm tra và văn bản kết luận chính thức của cơ quan chức năng đối với đơn vị cung cấp suất ăn. Trường THCS Bình Quới Tây, P.Bình Quới, tạm dừng ăn bán trú từ hôm nay, 14.4, cho đến khi có thông báo tiếp theo.

Còn Trường tiểu học Bình Quới Tây, phường Bình Quới, TP.HCM, nơi học sinh nghi ngờ bị ngộ độc thực phẩm, đã dừng ăn bán trú ngay từ hôm 9.4.

Các trường này đều có cùng nhà cung cấp suất ăn là Công ty H.P.

Có phường mới yêu cầu khảo sát, nắm tình hình cung cấp suất ăn bán trú hôm 31.3

Trước đó, từ hôm 31.3.2026, Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM đã có công văn yêu cầu các trường công lập trên địa bàn khảo sát nắm tình hình cung cấp suất ăn bán trú và liên kết giảng dạy trong trường học.

Công văn này nêu "Trong thời gian qua trên địa bàn TP.HCM, dư luận trong phụ huynh học sinh bức xúc nhiều vụ việc liên quan đến thực phẩm bẩn, thực phẩm kém chất lượng được dùng chế biến suất ăn cho học sinh tại các trường học tổ chức ăn bán trú, cũng như việc liên kết giáo dục dạy tiếng Anh, công dân số, kỹ năng sống, STEM, AI... không công khai lựa chọn công ty liên kết có uy tín, năng lực, ảnh hưởng đến quyền lợi học tập của học sinh".

Do đó, để có cơ sở tham mưu UBND phường chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực giáo dục, Phòng Văn hóa - Xã hội phường này đề nghị ban giám hiệu các trường thống kê các công ty, hộ kinh doanh có hợp đồng tổ chức bếp ăn bán trú với nhà trường; các điểm chế biến thức ăn cung cấp cho nhà trường. Đồng thời, các trường cũng phải thống kê các trung tâm ngoại ngữ, trung tâm giáo dục kỹ năng sống có hoạt động liên kết giáo dục dạy tiếng Anh, công dân số, kỹ năng sống, STEM, Al... với nhà trường. Kết quả khảo sát, rà soát, thống kê, phải báo cáo về Phòng Văn hóa - Xã hội phường.

Trường THCS Thanh Đa, phường Bình Quới trong một giờ ăn trưa, trường này cũng tạm dừng ăn bán trú từ ngày 13.4

Cho đến hôm nay (14.4), phường Thạnh Mỹ Tây là 1 trong 5 phường, được Sở An toàn thực phẩm TP.HCM gửi công văn, đề nghị tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các trường học, đơn vị nhận suất ăn công nghiệp từ Công ty H.P.

Đang trong quá trình điều tra, chưa có kết luận về vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Trường Bình Quới Tây Ngày 13.4, cập nhật trên trang thông tin điện tử chính thức, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cho biết "đang trong quá trình điều tra, xử lý vụ việc nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Trường tiểu học Bình Quới Tây". "Đối với vụ việc nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Trường tiểu học Bình Quới Tây, Sở An toàn thực phẩm TP.HMC vẫn đang trong quá trình điều tra, xử lý ngộ độc thực phẩm theo Quyết định số 39/2006/QĐ-BYT ngày 13 tháng 12 năm 2006 về việc ban hành "Quy chế điều tra ngộ độc thực phẩm" của Bộ Y tế. Hiện vụ việc chưa có kết luận. Ngay sau khi có kết luận về vụ việc, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM sẽ thông tin đến các đơn vị có liên quan theo đúng quy định", thông báo nêu.