Vụ xếp hàng xuyên đêm mua nhà ở xã hội: Chủ đầu tư thay đổi cách làm việc

Sau cảnh hàng trăm người dân xếp hàng xuyên đêm, ngồi kín vỉa hè để chờ làm thủ tục mua nhà ở xã hội tại dự án Sunrise Home (ở Km14 QL 1, xã Ngọc Hồi, Hà Nội), sáng nay 28.4, Công ty cổ phần Cơ khí và xây lắp số 7 (chủ đầu tư) đã thay đổi cách thức làm việc để hạn chế tình trạng tập trung đông người và ngăn chặn hiện tượng "cò bán lốt".

Theo đó, khoảng 7 giờ 30 cùng ngày, người của chủ đầu tư cầm loa thông báo trong ngày 28.4 chỉ phát 250 số thứ tự để người dân vào làm thủ tục lấy phiếu hẹn nộp hồ sơ (số lượng tăng gấp 10 lần so với quy định được niêm yết).

Sau khi phát hết 250 số thứ tự, người dân được đề nghị không tập trung đông người trước văn phòng ban quản lý dự án nhà ở xã hội.

Về hình thức, phía chủ đầu tư sẽ mời khoảng 20 người/lượt vào làm thủ tục lấy phiếu hẹn. Trong trường hợp được gọi đến số thứ tự mà người dân không có mặt, bị qua lượt thì cuối giờ làm việc buổi sáng quay lại vẫn tiếp tục được giải quyết.

Người của chủ đầu tư cho biết, việc điều chỉnh phương án tiếp nhận, giải quyết hồ sơ mua nhà ở xã hội Sunrise Home xuất phát từ thực tế đã xuất hiện tình trạng nhiều người "xí chỗ" không đúng nhu cầu thật.

"Hôm qua, tôi thấy có vài người tập trung lại với nhau. Khi nhóm này có người rời đi thì vẫn để lại hòn đá, ghế nhựa để giữ chỗ. Việc này làm mất cơ hội của người phía sau", vị này nói và cho rằng, không loại trừ khả năng có người không có nhu cầu mua nhà nhưng vẫn xếp hàng xuyên đêm để sau đó "bán lốt" cho người đến muộn hơn.

"Quan điểm của công ty là sẽ có hình thức linh hoạt, vừa làm vừa bám sát tình hình thực tế để đảm bảo sự công bằng. Toàn bộ quy trình từ lấy phiếu, nhận hồ sơ đến bốc thăm căn hộ đều đã được Sở Xây dựng Hà Nội phê duyệt", người của chủ đầu tư khẳng định.

Việc chủ đầu tư bất ngờ thay đổi quy trình làm việc đã khiến nhiều người khi đến muộn đành phải ra về.

Có mặt tại điểm tiếp nhận lúc 9 giờ sáng, anh Nguyễn Văn Dũng (34 tuổi) nhận được lời khuyên từ bảo vệ hãy quay lại vào dịp khác vì đã phát hết số thứ tự trong ngày 28.4.

Anh Nguyễn Văn Dũng cho biết, gia đình anh đang sống chung với bố mẹ và gia đình anh trai ở P.Long Biên (Hà Nội). Do không gian sinh hoạt khá chật chội, lại có nhiều thế hệ cùng sống chung nên cảm thấy bất tiện.

"Dự án này dù ở xa nơi đang sinh sống nhưng tôi vẫn sẽ nộp hồ sơ với mong muốn có được một căn nhà của riêng mình. Tôi lựa chọn mua nhà ở xã hội vì phù hợp với điều kiện kinh tế, chứ nếu mua nhà ở thương mại thì phải tích lũy thêm 30 năm nữa may ra mới đủ tiền", anh Dũng chia sẻ thêm.

Như Thanh Niên đã phản ánh, từ ngày 25.4 đến hết ngày 30.5 (không bao gồm các ngày lễ, buổi chiều thứ bảy và ngày chủ nhật), chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Sunrise Home bắt đầu tiếp nhận phiếu hẹn nộp hồ sơ khoảng 25 bộ/ngày.

Dự án này gồm một tòa chung cư cao 15 tầng với một hầm, 160 căn hộ. Trong đó, 70% căn để bán, còn lại cho thuê mua. Giá bán dự kiến là 24,7 triệu đồng/m2 (gồm VAT, chưa có phí bảo trì). Với diện tích 40 - 59 m2, tổng số tiền một căn hộ tại đây khoảng 988 triệu đồng đến hơn 1,4 tỉ đồng.

Để tăng thêm cơ hội chạm vào "giấc mơ" an cư, tối 27.4, hàng trăm người dân đã xếp hàng xuyên đêm, ngồi đợi đến giờ mở cửa làm thủ tục mua nhà ở xã hội tại dự án này.