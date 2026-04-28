Hà Nội tái diễn cảnh hàng trăm người xếp hàng xuyên đêm mua nhà ở xã hội

Theo ghi nhận của Thanh Niên vào tối 27.4, hàng trăm người dân đã có mặt tại Km14 QL1 (thuộc địa bàn xã Ngọc Hồi), xếp hàng xuyên đêm đợi đến giờ chủ đầu tư (Công ty cổ phần cơ khí và xây lắp số 7) mở cửa vào ngày 28.4 để làm thủ tục lấy phiếu hẹn nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội tại dự án Sunrise Home.

Hàng trăm người dân xếp hàng xuyên đêm để làm thủ tục mua nhà ở xã hội Sunrise Home ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Dòng người chia thành 5 dãy dài, ngồi san sát trên vỉa hè, mang theo ghế nhựa, ô che, đồ ăn, nước uống để "bám trụ" qua đêm. Nhiều người sau một ngày dài chờ đợi mệt mỏi đã nằm gục xuống hàng ghế nhựa, tranh thủ chợp mắt cho lại sức.

Là người ngồi ở hàng đầu tiên, chị Mai Lan (36 tuổi, quê Bắc Giang) cho biết trước đó vào sáng 25.4, chị đến đây thì thấy đã có hàng người trăm người đang xếp hàng. Nhận thấy không còn cơ hội nên chị đành quay về.

"Lần này tôi rút kinh nghiệm, đến đây giữ chỗ từ 5 giờ sáng 27.4 nên được ngồi ở hàng thứ nhất. Hôm nay tôi quyết bám trụ thâu đêm", chị Lan nói.

Người dân mang theo ghế, thức ăn để bám trụ trên vỉa hè trước khu vực tiếp nhận hồ sơ ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Theo chị Lan, vợ chồng chị cùng 2 con nhỏ đang thuê trọ tại khu vực Cầu Đơ (P.Hà Đông, Hà Nội) với chi phí khoảng 3,5 - 4 triệu đồng/tháng, chưa kể tiền điện nước và các khoản sinh hoạt khác. Là giáo viên trường dân lập, sau khi chắt bóp chi tiêu, mỗi tháng gia đình chỉ để dành được hơn 10 triệu đồng.

"2 vợ chồng cưới nhau hơn chục năm rồi mà vẫn chưa có nổi một căn nhà ở Hà Nội. Chúng tôi khao khát có được một căn hộ ở Hà Nội để an cư, dù to hay nhỏ đều được, miễn là có một nơi để về, không phải mãi đi thuê nữa", chị Lan chia sẻ.

Cách đó không xa, chị Hương (45 tuổi, quê Phú Thọ) cũng mang theo ghế nhựa, đồ ăn và quyết tâm ngồi xuyên đêm để giữ chỗ. Đồ đạc chị Hương được đúc rút từ lần xếp hàng "hụt" diễn ra vào ngày 25.4 vừa qua.

"Hôm nay (27.4) tôi đi từ sớm, đến nơi thì đã ngồi ở hàng thứ 5. Lần trước chưa có kinh nghiệm nên không mang ghế, cũng không chuẩn bị đồ ăn. Ngay từ "vòng gửi xe" đã vất vả thế này rồi", chị Hương nói.

Theo chị Hương, gia đình chị hiện thuê nhà ở phố Khâm Thiên (P.Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội) với giá 6 triệu đồng/tháng.

"Học xong đại học là tôi bám trụ ở Hà Nội luôn, hơn 20 năm rồi mà vẫn chưa có mảnh đất cắm dùi. Do đó, cứ thấy ở đâu mở bán nhà ở xã hội là tôi đăng ký ở đó, dù xa chỗ đang thuê trọ cũng cố. Cố gắng sớm an cư lạc nghiệp", chị Hương cho hay.

Dự án nhà ở xã hội Sunrise Home được xây dựng trên khu đất rộng 3.300 m2 ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Được biết, thời gian tiếp nhận phiếu hẹn nộp hồ sơ diễn ra từ ngày 25.4 đến hết ngày 30.5 (không bao gồm các ngày lễ và ngày chủ nhật).

Theo thông tin công bố từ cơ quan chức năng, dự án nhà xã hội Sunrise Home được xây dựng trên khu đất rộng khoảng 3.300 m2, gồm một tòa chung cư cao 15 tầng với một hầm, 160 căn hộ. Trong đó 70% căn để bán, còn lại cho thuê mua.

Dự án nhà ở xã hội Sunrise Home nằm cách hồ Hoàn Kiếm (P.Hoàn Kiếm) khoảng 14 km. Giá bán dự kiến là 24,7 triệu đồng/m2 (gồm VAT, chưa có phí bảo trì). Với diện tích 40 - 59 m2, tổng số tiền một căn hộ tại đây khoảng 988 triệu đồng đến hơn 1,4 tỉ đồng.

Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội của TP.Hà Nội thể hiện, ở giai đoạn 2021 - 2025, thành phố có 26 dự án nhà ở xã hội (bao gồm cả 6 dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân) đã hoàn thành và đủ điều kiện cung ứng ra thị trường với khoảng 23.792 căn hộ, vượt khoảng 127% chỉ tiêu căn hộ được Chính phủ giao.

Ở giai đoạn 2026 - 2030, Hà Nội cho biết sẽ phát triển nhà ở xã hội theo 2 cấp độ. Trong đó cấp độ 1 hoàn thành tối thiếu 120.000 căn; cấp độ 2 định hướng phát triển 500.000 căn, sử dụng đa mục tiêu.

Hồi cuối năm 2025, tình trạng hàng trăm người dân xuyên đêm chờ mua nhà ở xã hội đã xảy ra tại dự án CT3 Kim Chung (xã Thiên Lộc, Hà Nội). Trước tình trạng này, phía xã Thiên Lộc đã cử công an cùng các lực lượng tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật tự, hỗ trợ người dân nộp hồ sơ.