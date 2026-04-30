Người phụ nữ quyết chuyển tiền cho lừa đảo, công an đưa về trụ sở mới 'tỉnh ngộ'

Tuyến Phan
30/04/2026 20:11 GMT+7

Dù nhiều lần được giải thích nhưng người phụ nữ vẫn khăng khăng muốn dùng toàn bộ tiền tiết kiệm chuyển cho đối tượng lừa đảo, phải đến khi công an đưa về trụ sở làm việc thì mới 'tỉnh ngộ'.

Công an xã Cẩm Khê (Phú Thọ) cho biết vừa phối hợp cùng nhân viên ngân hàng kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo trên địa bàn.

Sự việc xảy ra vào chiều 28.4. Công an xã Cẩm Khê nhận được tin báo từ nhân viên một ngân hàng về việc có người phụ nữ lớn tuổi đến làm thủ tục chuyển tiền với biểu hiện hoang mang, lo lắng.

Dù nhân viên ngân hàng đã giải thích, khuyến cáo nhưng người này vẫn kiên quyết yêu cầu chuyển khoản. Do đó, phía ngân hàng chủ động báo cho lực lượng công an để phối hợp xác minh.

Công an kịp thời ngăn chặn, giúp bà H. không chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Cẩm Khê cử cán bộ đến ngân hàng. Tuy nhiên, thời điểm lực lượng chức năng có mặt, người phụ nữ đã rời đi để tìm địa điểm khác chuyển tiền.

Từ nhận dạng do ngân hàng cung cấp, công an xã triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, tìm kiếm, cuối cùng xác định người phụ nữ là bà T.T.H (76 tuổi, trú trên địa bàn).

Quá trình tiếp cận, công an giải thích về nguy cơ bị lừa đảo, thế nhưng bà H. vẫn tin rằng mình đang làm theo yêu cầu của "cơ quan chức năng" và tiếp tục tìm cách chuyển tiền.

Công an xã Cẩm Khê sau đó phải mời bà H. về trụ sở để tiếp tục tuyên truyền, giải thích, động viên và trấn an tinh thần.

Tại đây, bà H. cho biết, trước đó nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông tự xưng là cán bộ công an thuộc Bộ Công an, thông báo bà có liên quan đến một vụ việc vi phạm pháp luật và yêu cầu chuyển toàn bộ số tiền đang có để "xác minh tài sản".

Đối tượng còn đe dọa sẽ khám xét nơi ở và bắt tạm giam nếu bà không chấp hành.

Quá lo sợ, bà H. đã mang toàn bộ số tiền tiết kiệm hơn 15 triệu đồng đến ngân hàng để chuyển theo yêu cầu của đối tượng.

Sau khi được lực lượng công an phân tích phương thức, thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo giả danh cơ quan chức năng, bà H. lúc này mới "tỉnh ngộ", đồng ý dừng việc chuyển tiền và giữ lại toàn bộ tài sản.

Qua vụ việc, công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi tự xưng là cán bộ cơ quan nhà nước yêu cầu chuyển tiền để phục vụ điều tra, xác minh.

Cơ quan công an không làm việc với công dân bằng hình thức yêu cầu chuyển tiền qua điện thoại.

Khi gặp các trường hợp nghi vấn, người dân cần bình tĩnh, xác minh thông tin và báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ.

Nhân dân còn lo lắng về lừa đảo online, thực phẩm bẩn

Bên cạnh những kết quả tích cực về kinh tế - xã hội, cử tri và nhân dân còn lo lắng về tình trạng lừa đảo online, thực phẩm bẩn, ô nhiễm không khí…

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
