Cảnh giác lừa đảo mùa du lịch

Thuê dịch vụ cấp tích xanh Facebook

Báo cáo qua tổng đài tiếp nhận của dự án Chống lừa đảo (Chongluadao.vn), anh T.H.Đ, số điện thoại 0378.781.xxx, bức xúc kể, đầu tháng 4, anh tìm vào trang Facebook có tích xanh của khách sạn Melia Hồ Tràm Resort và liên hệ với nhân viên đặt phòng cho gia đình 3 người. Sau khi được tư vấn qua mạng những ưu đãi hấp dẫn như "5 bữa ăn phong phú không giới hạn", và những tiện ích trong khu resort "hoàn toàn miễn phí", anh chọn combo 3 ngày 2 đêm cho 3 người với giá 6 triệu đồng.

Với lý do khách rất đông vào kỳ nghỉ lễ, phía resort yêu cầu thanh toán đủ tiền trước để giữ phòng. Sau khi chuyển tiền thanh toán, nhân viên resort này thông báo chưa nhận được tiền do nội dung thông tin chuyển khoản bị sai, yêu cầu anh Đ. thanh toán lại và số tiền dư sẽ được hoàn trả lại cho anh. Không chút nghi ngờ, anh Đ. tiếp tục chuyển khoản tiền phòng thêm một lần nữa nhưng vẫn không nhận được xác nhận đặt phòng. Đến lúc này anh Đ. mới nghi ngờ kiểm tra lại và nhận ra mình bị lừa mất 12 triệu đồng.

Du khách cần tìm hiểu cẩn thận trước khi đặt phòng để tránh bị lừa từ những website giả mạo các thương hiệu nổi tiếng ẢNH: Q.T

Các chuyên gia từ dự án Chongluadao.vn phân tích, những hình ảnh của nạn nhân cung cấp cho thấy dấu hiệu của một vụ lừa đảo giả mạo thương hiệu Melia Ho Tram Resort để chiếm đoạt tiền đặt cọc phòng. Dấu tích xanh bên cạnh tên trang không phải là dấu xác minh chính thức của nền tảng mà có thể là một biểu tượng giả nhằm tạo lòng tin. "Các đối tượng lừa đảo thường nhắm vào nhu cầu du lịch cao trong dịp lễ 30.4 - 1.5 để đưa ra các mức giá ảo, thấp hơn thực tế nhằm đánh vào tâm lý ham rẻ và yêu cầu chuyển khoản trước. Việc "nhân viên" yêu cầu chuyển khoản đặt cọc vào tài khoản mang tên cá nhân cũng là một yếu tố có dấu hiệu lừa đảo, nhưng rất tiếc là nạn nhân đã sơ ý không nhận ra", vị này nói.

Theo các chuyên gia chống lừa đảo và cơ quan công an, các đối tượng lừa đảo hiện nay đã tiến thêm một bước tinh vi nữa là thuê dịch vụ cấp tích xanh Facebook hoặc mua lại các tài khoản Facebook có tích xanh từ trước, đổi tên thành khu du lịch, khách sạn, khu nghỉ dưỡng hoặc các doanh nghiệp lữ hành có uy tín để tạo sự tin cậy cho người dân. Sau đó, những kẻ lừa đảo chạy quảng cáo và đăng tải thông tin nhận đặt vé máy bay, phòng khách sạn... Nhiều trang Facebook giả mạo còn sao chép và đăng tải toàn bộ thông tin chính thống của cơ sở thật khiến cho nạn nhân khó có thể phân biệt được.

Ngoài Facebook, ứng dụng TikTok gần đây cũng đang được các đối tượng lừa đảo tận dụng để khai thác tìm kiếm con mồi. Hiện các chuyên gia chống lừa đảo đã rà soát được nhiều tài khoản TikTok sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để review và nhận tour du lịch, nhận đặt cọc của khách. Đơn cử như kênh TikTok "C.E.S.P" chuyên sử dụng âm thanh AI để tạo các video clip chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn tour du lịch Sa Pa và Trung Quốc. Mặc dù có lượng tương tác cao nhưng có dấu hiệu khả nghi là tên người dùng có tài khoản phụ hoặc mạo danh (thêm ký tự "a" ở cuối) so với các tài khoản chính chủ thường thấy.

Các chuyên gia khuyến cáo người dùng cần thận trọng vì các hình thức lừa đảo chiếm đoạt tiền đặt cọc tour qua mạng xã hội đang diễn ra phức tạp, không nên chuyển khoản đặt cọc cho cá nhân khi chưa xác minh rõ thông tin pháp lý của đơn vị lữ hành. Sau khi đã đặt cọc, cần check lại cụ thể thông tin về mã đặt phòng của mình; liên hệ qua số điện thoại chính thống của các hãng hàng không, cơ sở lưu trú, khu nghỉ dưỡng… để kiểm tra mã của mình, kiểm tra mức độ uy tín của đại lý đặt vé, đặt phòng trước khi thanh toán toàn bộ số tiền.

Hàng loạt nạn nhân bất ngờ nhận được tin nhắn khủng bố đòi nợ ẢNH: NVCC

Bỗng dưng bị đòi nợ

Từ đầu tháng 4 đến nay, nhiều người dùng điện thoại bất ngờ nhận được tin nhắn khủng bố đòi nợ. Anh Trần Quốc Việt, số điện thoại 0768.801.xxx, kể: "Tôi hoàn toàn không vay nợ gì ai, nhất là không vay qua ứng dụng, nhưng hôm nay lại nhận được tin nhắn đòi nợ của ứng dụng Big với khoản vay gần 1,5 triệu đồng. Họ cho tôi trong vòng 2 tiếng phải xử lý ngay khoản nợ, nếu không sẽ phát tán hình ảnh chân dung và thông tin "giựt nợ" đến người thân, họ hàng và nơi làm việc của tôi. Tin nhắn này làm tôi rất hoang mang, lo lắng".

Tương tự, chủ thuê bao 0787.133.xxx cũng nhận được tin nhắn đòi nợ với nội dung khủng khiếp hơn, trong đó hăm dọa sẽ đăng tất cả hình ảnh vay nợ lên Facebook, cứ 30 phút sẽ cho chạy bài viết một lần vào tất cả các nhóm cộng đồng. "Biết điều thì nhanh chóng thanh toán giải quyết trong hôm nay nếu không chuẩn bị nổi tiếng", tin nhắn đe dọa. Nhiều nạn nhân còn bị "kẻ giấu mặt" đòi nợ bằng cách gửi tin nhắn qua Zalo dù không vay mượn. Chị Nguyễn Linh, ngụ tại TP.HCM, cho biết đang bị kẻ xấu đòi nợ với số tiền 2,5 triệu đồng và yêu cầu truy cập vào đường link để thanh toán.

Chuyên gia thuộc dự án Chống lừa đảo xác nhận, đây là thủ đoạn lừa đảo liên quan đến tín dụng đen hoặc ứng dụng vay tiền giả mạo với mức độ rủi ro rất cao. Kẻ gian sử dụng các chiêu trò tâm lý như tạo áp lực thời gian và hứa hẹn nâng hạn mức tín dụng để dụ dỗ nạn nhân. Địa chỉ link mà các tin nhắn này yêu cầu truy cập là một địa chỉ không chính thống, có dấu hiệu độc hại và không thuộc về bất kỳ tổ chức tài chính uy tín nào. Những ai nhận được tin nhắn đòi nợ "trên trời rơi xuống" với nội dung tương tự tuyệt đối không thực hiện theo yêu cầu chuyển tiền dưới áp lực đe dọa, không cung cấp thêm thông tin cá nhân và nên báo cáo số điện thoại này cho cơ quan chức năng. Người dùng nên cảnh báo cho người thân và đồng nghiệp về việc có thể bị quấy rối bởi các đối tượng này.