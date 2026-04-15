Chặn hơn 170.000 tỉ đồng chuyển khoản lừa đảo nhờ ngân hàng cảnh báo

Thanh Xuân
15/04/2026 14:55 GMT+7

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa công bố dữ liệu tính đến ngày 12.4 hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý, giám sát và phòng ngừa rủi ro gian lận trong hoạt động thanh toán (SIMO) đã chặn được số tiền chuyển khoản gần 4.170 tỉ đồng, tăng hơn 170.000 tỉ đồng so với cuối tháng 3.

NHNN cho biết, theo báo cáo của các thành viên tham gia SIMO, ngân hàng đã phát cảnh báo trên 3,7 triệu thông báo đến khách hàng về tài khoản nhận tiền trong giao dịch chuyển khoản đáng ngờ. Theo đó, 1,2 triệu lượt khách hàng tạm dừng, hủy bỏ giao dịch sau khi nhận được cảnh báo, với tổng số tiền giao dịch gần 4.170 tỉ đồng.

Ngân hàng cảnh báo khách hàng về tài khoản nhận đáng ngờ

Hệ thống SIMO cho phép các tổ chức thành viên tham gia thực hiện báo cáo thông tin về các tài khoản đáng ngờ khi phát hiện và chia sẻ thông tin tới các thành viên khác. Trên cơ sở nguồn dữ liệu tập trung của hệ thống SIMO, các tổ chức tín dụng có thể đưa ra các quyết định thực hiện ngăn chặn giao dịch ngay lập tức hoặc yêu cầu xác thực, định danh tài khoản trước khi thực hiện giao dịch trực tuyến, qua đó góp phần giúp giảm thiểu tình trạng gian lận, lừa đảo, bảo vệ an toàn tài khoản của khách hàng. Như vậy, chỉ trong vòng 3 tuần trở lại đây, hệ thống SIMO đã phát thêm 200.000 cảnh báo và đã có 100.000 lượt khách hàng tạm ngưng chuyển khoản, ngăn chặn hơn 170.000 tỉ đồng so với đầu tháng 4.

Tính đến hết quý 1, hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng đã xử lý giá trị giao dịch khổng lồ, đạt gần 130 triệu tỉ đồng, tăng trưởng hơn 70% so với cùng kỳ năm trước. Thanh toán không dùng tiền mặt tiếp tục được phát triển, đạt được những kết quả tích cực góp phần thúc đẩy kinh tế số, xã hội số, Chính phủ số. Giá trị thanh toán không dùng tiền mặt năm 2025 gấp khoảng 28 lần GDP. Trong 2 tháng năm 2026 so với cùng kỳ năm 2025, hoạt động này tiếp tục tăng trưởng khá: Giao dịch thanh toán đạt khoảng 4,7 tỉ giao dịch với giá trị đạt 57,4 triệu tỉ đồng (tăng 40,74% về số lượng và 13,41% về giá trị).

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) cho biết tính đến 23.3, hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý, giám sát và phòng ngừa rủi ro gian lận trong hoạt động (SIMO) đã cảnh báo đến 3,5 triệu lượt khách hàng, trong đó có hơn 1,1 triệu lượt đã tạm dừng, hủy bỏ giao dịch sau khi nhận được cảnh báo, với tổng số tiền giao dịch tương ứng hơn 3.990 tỉ đồng.

