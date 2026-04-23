Bán vật phẩm game qua Facebook, nam sinh bị lừa đảo qua mạng mất 2,5 triệu đồng

Huy Đạt
23/04/2026 07:49 GMT+7

Từ một giao dịch nhỏ chỉ 250.000 đồng, nam sinh lớp 10 tại thành phố Đà Nẵng bị cuốn vào 'kịch bản' lừa đảo qua mạng tinh vi, liên tiếp chuyển tiền theo yêu cầu và... mất tiền triệu.

Sáng 23.4, Công an xã Chiên Đàn (thành phố Đà Nẵng) cho biết đã kịp ngăn nam sinh lớp 10 tiếp tục chuyển tiền cho nhóm lừa đảo qua mạng xã hội, sau khi em này đã bị chiếm đoạt 2,5 triệu đồng.

Giao dịch món đồ 250.000 đồng, nam sinh lớp 10 bị dẫn dụ 'sập bẫy' lừa đảo- Ảnh 1.

Công an xã Chiên Đàn tiếp nhận trình báo, kịp thời ngăn nam sinh tiếp tục chuyển tiền cho nhóm lừa đảo mua bán vật phẩm game trên Facebook

ẢNH: Đ.X

Trước đó, tối 22.4, Công an xã Chiên Đàn tiếp nhận tin báo của gia đình em P.V.K (học sinh lớp 10, trú tại địa phương) về việc có dấu hiệu bị lừa đảo qua mạng khi mua bán vật phẩm game trên Facebook.

Theo trình bày, P.V.K đăng bán một vật phẩm game với giá 250.000 đồng thì được tài khoản tên “Nhat” liên hệ hỏi mua. Để tạo lòng tin, người này đề nghị lập nhóm chat và đưa thêm tài khoản “Quân” vào làm trung gian nhận tiền.

Sau đó, “Nhat” thông báo đã chuyển tiền cho “Quân”. Tuy nhiên, tài khoản trung gian liên tục lấy lý do “chuyển sai cú pháp”, yêu cầu 2 bên tiếp tục chuyển thêm tiền để hoàn tất giao dịch. Tin tưởng, P.V.K nhiều lần chuyển với số tiền tăng dần, tổng cộng 2,5 triệu đồng.

Khi nhóm lừa đảo tiếp tục yêu cầu chuyển thêm 1 triệu đồng, do không còn khả năng, nam sinh đã kể lại sự việc với bà nội. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, người thân lập tức đưa em đến Công an xã Chiên Đàn trình báo.

Qua xác minh, công an nhận định đây là thủ đoạn lừa đảo qua mạng phổ biến. Các tài khoản “Nhat” và “Quân” đều là tài khoản ảo, có khả năng do cùng một người hoặc một nhóm người điều hành nhằm dàn dựng "kịch bản" chiếm đoạt tiền của nạn nhân.

Lực lượng công an đã kịp thời giải thích, yêu cầu nam sinh và gia đình tuyệt đối không tiếp tục chuyển tiền để tránh thiệt hại thêm. Vụ việc đang được tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý.

Công an khuyến cáo người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên cần cảnh giác với các giao dịch mua bán qua mạng xã hội có yêu cầu thông qua “trung gian” không rõ danh tính. Đây là thủ đoạn nhóm lừa đảo qua mạng thường sử dụng để tạo lòng tin, sau đó viện lý do chuyển khoản sai nhằm chiếm đoạt tài sản.

Giả mạo fanpage 'tri ân' để lừa đảo tiền tỉ, lộ đường dây rửa tiền sang Campuchia

Giả mạo fanpage 'tri ân, tặng quà' lừa đảo gần 1,5 tỉ đồng, 2 nghi phạm vừa bị Công an thành phố Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam về hành vi rửa tiền sang Campuchia.

