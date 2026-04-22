Giả mạo fanpage 'tri ân' để lừa đảo tiền tỉ, lộ đường dây rửa tiền sang Campuchia

Ngày 22.4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Dương (25 tuổi, ở tỉnh Phú Thọ) và Đỗ Nguyễn Bích Trâm (24 tuổi, ở phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “rửa tiền”, liên quan vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận tin báo của bà N.T.T.P (37 tuổi, ở phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng) về việc bị lừa đảo qua mạng xã hội Facebook, chiếm đoạt số tiền 1,479 tỉ đồng.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, lực lượng Cảnh sát hình sự đã phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao khẩn trương xác minh, truy vết dòng tiền, làm rõ phương thức, thủ đoạn của nhóm lừa đảo.

Theo kết quả điều tra, Dương và Trâm đã lập các trang Facebook giả mạo thương hiệu “Yody”, đăng thông tin “tri ân khách hàng”, “tặng quà kỷ niệm” để dụ người dùng tham gia các “gói trúng thưởng”. Sau đó, các nghi phạm dẫn dắt bị hại chuyển tiền theo từng “đơn hàng” để nhận thưởng.

Khi số tiền lớn, bị hại yêu cầu rút thì bị viện lý do sai thông tin, tiếp tục yêu cầu nộp thêm tiền nhằm chiếm đoạt. Số tiền chiếm đoạt được nhóm lừa đảo luân chuyển tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng cá nhân và doanh nghiệp, nhằm che giấu nguồn gốc và gây khó khăn cho việc truy vết.

Quá trình điều tra, công an xác định từ ngày 26.2 - 23.3, Dương và Trâm sang Campuchia làm việc cho một công ty không rõ lai lịch tại khu vực Sihanoukville. Nhiệm vụ của 2 nghi phạm được phân công là sử dụng các tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền lừa đảo, sau đó chuyển qua nhiều tài khoản khác hoặc mua tiền ảo USDT theo chỉ đạo.

Để phục vụ hoạt động phạm pháp, Dương mở 8 tài khoản ngân hàng, Trâm mở 7 tài khoản để cho thuê. Mỗi người được trả công khoảng 30 triệu đồng/tháng. Dù biết rõ nguồn tiền do lừa đảo mà có, các nghi phạm vẫn tham gia nhằm thu lợi bất chính, với tổng số tiền hưởng lợi hơn 410 triệu đồng. Tang vật thu giữ gồm 5 điện thoại di động, 1 máy tính xách tay và nhiều tài liệu liên quan.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò các nghi phạm liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

