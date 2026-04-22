Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Giả mạo fanpage 'tri ân' để lừa đảo tiền tỉ, lộ đường dây rửa tiền sang Campuchia

Huy Đạt
22/04/2026 13:36 GMT+7

Giả mạo fanpage 'tri ân, tặng quà' lừa đảo gần 1,5 tỉ đồng, 2 nghi phạm vừa bị Công an thành phố Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam về hành vi rửa tiền sang Campuchia.

Ngày 22.4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Dương (25 tuổi, ở tỉnh Phú Thọ) và Đỗ Nguyễn Bích Trâm (24 tuổi, ở phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “rửa tiền”, liên quan vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Giả mạo fanpage 'tri ân' để lừa đảo tiền tỉ, lộ đường dây rửa tiền sang Campuchia- Ảnh 1.

Công an Đà Nẵng Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Dương

ẢNH: Đ.X

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận tin báo của bà N.T.T.P (37 tuổi, ở phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng) về việc bị lừa đảo qua mạng xã hội Facebook, chiếm đoạt số tiền 1,479 tỉ đồng. 

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, lực lượng Cảnh sát hình sự đã phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao khẩn trương xác minh, truy vết dòng tiền, làm rõ phương thức, thủ đoạn của nhóm lừa đảo

Theo kết quả điều tra, Dương và Trâm đã lập các trang Facebook giả mạo thương hiệu “Yody”, đăng thông tin “tri ân khách hàng”, “tặng quà kỷ niệm” để dụ người dùng tham gia các “gói trúng thưởng”. Sau đó, các nghi phạm dẫn dắt bị hại chuyển tiền theo từng “đơn hàng” để nhận thưởng. 

Khi số tiền lớn, bị hại yêu cầu rút thì bị viện lý do sai thông tin, tiếp tục yêu cầu nộp thêm tiền nhằm chiếm đoạt. Số tiền chiếm đoạt được nhóm lừa đảo luân chuyển tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng cá nhân và doanh nghiệp, nhằm che giấu nguồn gốc và gây khó khăn cho việc truy vết. 

Giả mạo fanpage 'tri ân' để lừa đảo tiền tỉ, lộ đường dây rửa tiền sang Campuchia- Ảnh 2.

Bị can Đỗ Nguyễn Bích Trâm tham gia đường dây rửa tiền sang Campuchia

ẢNH: Đ.X

Quá trình điều tra, công an xác định từ ngày 26.2 - 23.3, Dương và Trâm sang Campuchia làm việc cho một công ty không rõ lai lịch tại khu vực Sihanoukville. Nhiệm vụ của 2 nghi phạm được phân công là sử dụng các tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền lừa đảo, sau đó chuyển qua nhiều tài khoản khác hoặc mua tiền ảo USDT theo chỉ đạo. 

Để phục vụ hoạt động phạm pháp, Dương mở 8 tài khoản ngân hàng, Trâm mở 7 tài khoản để cho thuê. Mỗi người được trả công khoảng 30 triệu đồng/tháng. Dù biết rõ nguồn tiền do lừa đảo mà có, các nghi phạm vẫn tham gia nhằm thu lợi bất chính, với tổng số tiền hưởng lợi hơn 410 triệu đồng. Tang vật thu giữ gồm 5 điện thoại di động, 1 máy tính xách tay và nhiều tài liệu liên quan. 

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò các nghi phạm liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Vụ lừa đảo tại Công ty GFDI được truy tố, với số lượng bị hại rất nhiều khiến cơ quan chức năng phải thông báo rộng rãi, kêu gọi liên hệ trước ngày xét xử.

Khám phá thêm chủ đề

lừa đảo rửa tiền campuchia không gian mạng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận