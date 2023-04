Game thủ CS: GO chi hơn 400.000 USD cho một vật phẩm game

Theo Neowin, mặc dù CS: GO của Valve là một game miễn phí nhưng các game thủ có thể mua các skin khác nhau cho nhân vật trong game. Thị trường skin luôn là yếu tố hấp dẫn tạo nên thành công cho các trò chơi, và những skin hiếm càng được các game thủ ưa thích, sẵn sàng chi hàng ngàn đô la và thậm chí hàng trăm ngàn đô la như một game thủ CS: GO mới đây.



Vật phẩm đắt nhất trong lịch sử trò chơi điện tử? CHỤP MÀN HÌNH

Trong một bài đăng trên Twitter của zipL - một nhà giao dịch skin CS: GO - cho biết anh ta đã môi giới một thỏa thuận giữa người bán "Luksusbums" và một người mua Trung Quốc giấu tên trong tháng 4. Việc mua bán bao gồm 2 mặt hàng: một là skin con dao Blue Gem Karambit trong game được bán với giá 100.000 USD, trong khi skin còn lại là khẩu AK-47 StatTrak Tier 1 Case Hardened với hoa văn Blue Gem cùng 4 skin Titan Holo Katowice 2014 được dán lên nó có giá hơn 400.000 USD. Tổng cộng giao dịch cho cả hai vật phẩm này là hơn 500.000 USD, hoàn tất vào ngày 16.4.

CS: GO đã chứng kiến sự gia tăng lớn về số lượng người chơi trực tuyến mới trong vài tuần qua. Điều đó phần lớn là do Valve đã thông báo về Counter-Strike 2 dự kiến ra mắt vào cuối mùa hè này dưới dạng bản nâng cấp miễn phí cho CS: GO. Vì tất cả skin vũ khí của CS: GO sẽ chuyển sang Counter-Strike 2 nên điều này khiến cho một số vật phẩm trong game trở nên có giá trị hơn.

Mặc dù vậy, báo cáo lưu ý rằng thị trường vật phẩm trong CS: GO hiện đang trong giai đoạn đầu cơ, vì vậy các game thủ nên cẩn thận tránh trường hợp chi tiêu không phù hợp. Đặc biệt, bản thân mức giá dành cho skin AK-47 trong CS: GO mà zipL đề cập cũng chưa được xác thực.