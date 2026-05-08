Tài khoản 'bốc hơi' gần 1 tỉ đồng vì bị lừa đảo cài ứng dụng 'Chính phủ'

Tin từ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Vĩnh Long ngày 8.5 cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận tin tố giác của một chủ doanh nghiệp bị kẻ gian giả danh cán bộ cơ quan thuế lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo trình báo, ngày 13.3, bà N.T.L.A, chủ doanh nghiệp kinh doanh bất động sản tại tỉnh Vĩnh Long, nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ. Người này xưng là cán bộ thuế, thông báo Nhà nước đang có chính sách hỗ trợ giảm thuế thu nhập doanh nghiệp từ 8% xuống 6%, đồng thời cho biết sẽ có cán bộ liên hệ để hướng dẫn thực hiện thủ tục.

Sau khoảng 20 phút nhận cuộc gọi này thì có một người khác gọi đến, xưng là “Thanh tra thuế” phụ trách doanh nghiệp, yêu cầu bà A. tải ứng dụng có tên “Chính phủ” thông qua đường link được gửi qua ứng dụng mạng xã hội Zalo để thực hiện đăng ký dịch vụ liên quan đến Kho bạc Nhà nước. Trong quá trình thao tác, bà được yêu cầu thực hiện xác thực khuôn mặt để hoàn tất thủ tục.

Thực hiện theo hướng dẫn xong, điện thoại của bà A. xuất hiện dấu hiệu bất thường như nóng máy, không thể đăng nhập vào các ứng dụng. Nghi ngờ bị chiếm quyền điều khiển thiết bị, bà A. nhanh chóng liên hệ ngân hàng để khóa tài khoản.

Tuy nhiên, kiểm tra sau đó cho thấy tài khoản thấu chi của bà A. đã bị thực hiện 2 giao dịch chuyển tiền với tổng số tiền 980 triệu đồng.

Hiện vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản nêu trên được Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Vĩnh Long xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.