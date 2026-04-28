Bí thư Trần Lưu Quang dâng hương tưởng nhớ anh hùng liệt sĩ

Sáng 28.4, đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM do ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm trưởng đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 51 năm ngày thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2026) và kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế lao động (1.5.1886 - 1.5.2026).

Cùng tham gia đoàn có thiếu tướng Trần Đức Thắng, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7; ông Phạm Thành Kiên, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Văn Dũng, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM; ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM; bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM... cùng lãnh đạo các sở, ngành.

Tại đây, Bí thư Trần Lưu Quang và đoàn đại biểu đã thành kính dâng lên các mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ vòng hoa tươi thắm "Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ".

Đoàn đã dành phút mặc niệm, dâng hương tưởng nhớ công ơn các mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với đồng bào, cán bộ, chiến sĩ đã chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Sau đó, đoàn đã đến Nghĩa trang Thành phố (Nghĩa trang Lạc Cảnh, phường Linh Xuân) làm lễ viếng.