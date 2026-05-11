TP.HCM giữ lại 1.000 người hoạt động không chuyên trách tuyển làm công chức

Sỹ Đông
11/05/2026 14:29 GMT+7

Trong khoảng 2.500 người hoạt động không chuyên trách có thâm niên trên 5 năm, TP.HCM sẽ chọn giữ lại 1.000 người ưu tú nhất tuyển làm công chức, viên chức.

Thông tin trên được Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang trao đổi tại buổi tiếp xúc cử tri 12 phường, ngày 11.5. Từ ngày 1.6, các phường, xã, đặc khu sẽ chấm dứt sử dụng người hoạt động không chuyên trách theo chủ trương chung với số lượng khoảng hơn 5.000 người.

Ông Quang cho biết lãnh đạo TP.HCM rất quan tâm đến việc này vì có những người hoạt động không chuyên trách đã đồng hành với phường, xã rất lâu. Về hướng giải quyết với những người có thâm niên công tác từ 5 năm trở lên, TP.HCM sẽ chọn những người giỏi nhất, tốt nhất để tuyển dụng làm công chức, viên chức trong khuôn khổ biên chế TP.HCM được giao.

Theo thống kê, có khoảng 2.500 người thâm niên công tác trên 5 năm. "Chúng tôi không kham hết nên xin phép chọn lựa 1.000 người ưu tú nhất. Với những trường hợp còn lại, nếu sau này thành phố có cơ chế thì tính tiếp. Vì mục tiêu chung lớn lao hơn nên chúng ta phải chấp nhận", ông Quang chia sẻ. TP.HCM sẽ tìm cơ chế hỗ trợ cao nhất cho các trường hợp không tiếp tục làm việc trong khu vực công.

Người dân làm hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM

Ngoài ra, Bí thư Thành ủy TP.HCM cho rằng cũng phải dự phòng biên chế để tuyển dụng những người trẻ tài giỏi như sinh viên tốt nghiệp loại giỏi ở trường đại học, các tiến sĩ, thạc sĩ ở nước ngoài về để tiếp cận công việc, có nguồn nhân lực chất lượng cao cho tương lai.

"Mong mọi người chia sẻ. Nói rất thật lòng là chúng tôi cũng đau đáu với việc này lắm nhưng mọi việc đều có nguyên tắc của nó", ông Quang nói thêm.

Trước đó, Thành ủy TP.HCM tổ chức các đoàn khảo sát việc phân công, bố trí công tác đối với người hoạt động không chuyên trách tại cấp xã và khu phố, ấp, đồng thời đánh giá sự cần thiết và hiệu quả của đội ngũ này.

Đánh giá sau gần 1 năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, ông Quang cho biết bộ máy gần người dân hơn, thủ tục đơn giản hơn nhiều, tuy nhiên vẫn còn một số việc còn phải giải quyết.

Dự kiến, đến ngày 20.6, các đơn vị sẽ hoàn tất mua sắm thiết bị đầu cuối và đường truyền. Ngoài ra, ông Quang cũng đồng tình với ý kiến của cử tri cho rằng cần chuẩn chỉnh các hướng dẫn của Trung ương và thành phố rồi mới chuyển đổi số.

