Chở 42 khách trên cao tốc, tài xế không có bằng lái ở TP.HCM bị phạt nặng

Ngày 23.5, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) cho biết đơn vị vừa phát hiện, xử lý một trường hợp xe khách vi phạm nghiêm trọng trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long thành - Dầu Giây.



Theo đó, trong quá trình tuần tra kiểm soát nhằm kéo giảm tai nạn giao thông trên tuyến cao tốc, khoảng 2 giờ 20 phút cùng ngày, CSGT kiểm tra xe khách biển số 50F - 018.xx và phát hiện tài xế L.T.T (45 tuổi, ở TP.HCM) điều khiển phương tiện khi không có giấy phép lái xe theo quy định.

Thời điểm kiểm tra, trên xe đang chở 42 hành khách.

Tài xế ở TP.HCM cùng chủ xe bị phạt tổng cộng 77 triệu đồng vì tài xế chở khách nhưng không có bằng lái ẢNH: C08

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 cho hay hành vi điều khiển ô tô khi không có giấy phép lái xe của tài xế theo Nghị định 168/2024 mức phạt tiền 19 triệu đồng.

Không chỉ tài xế bị xử phạt, chủ phương tiện là Công ty CP đầu tư thương mại dịch vụ du lịch Đ.V (trụ sở tại TP.HCM) cũng bị lập biên bản về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Mức phạt đối với chủ xe là 58 triệu đồng.

Tổng số tiền phạt đối với tài xế và chủ phương tiện lên đến 77 triệu đồng. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng tạm giữ xe khách 7 ngày theo quy định.

Theo tìm hiểu, tài xế có giấy phép lái xe nhưng đang trong thời gian bị CSGT tước bằng lái. Theo quy định, người dân đang trong thời gian bị tước bằng lái thì không được quyền điều khiển phương tiện đối với hạng bằng lái đã bị tước.

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 cho biết thời gian qua đơn vị tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên tuyến cao tốc TP.HCM - Vân Phong nhằm kéo giảm tai nạn giao thông.

Lực lượng chức năng khuyến cáo các doanh nghiệp vận tải và tài xế phải tuân thủ đầy đủ quy định về điều kiện của người điều khiển và phương tiện khi tham gia giao thông, đặc biệt trên các tuyến cao tốc có tốc độ lưu thông cao.

CSGT khuyến cáo, toàn tuyến cao tốc hiện đã được phủ camera giám sát. Mọi hành vi vi phạm đều có thể bị ghi nhận và xử lý theo quy định.