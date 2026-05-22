Từ ngày mai 23.5, xe qua vòng xoay Điện Biên Phủ - Nguyễn Bỉnh Khiêm chạy ra sao?

Chiều 22.5, Sở Xây dựng TP.HCM vừa có thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông khu vực giao lộ Điện Biên Phủ - Nguyễn Bỉnh Khiêm, thường gọi vòng xoay Điện Biên Phủ - Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Tân Định).

Dòng phương tiện chen chúc ở vòng xoay Điện Biên Phủ - Nguyễn Bỉnh Khiêm giờ cao điểm ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Theo đó, kể từ ngày 23.5, điều chỉnh tổ chức giao thông khu vực vòng xoay Điện Biên Phủ - Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Tân Định như sau:

Trong khu vực vòng xoay: Người điều khiển phương tiện lưu thông theo hệ thống đèn tín hiệu giao thông, không lưu thông theo dạng vòng xoay.

Trên đường Điện Biên Phủ:

Hướng từ vòng xoay Hàng Xanh đến vòng xoay: Người điều khiển phương tiện lưu thông theo hướng đi thẳng liên tục hướng về đường Đinh Tiên Hoàng và theo hướng rẽ trái về đường Nguyễn Bỉnh Khiêm theo hệ thống đèn tín hiệu giao thông.



Hướng từ đường Đinh Tiên Hoàng đến vòng xoay: Người điều khiển phương tiện lưu thông đi thẳng đến vòng xoay Hàng Xanh và rẽ phải về đường Nguyễn Bỉnh Khiêm theo hệ thống đèn tín hiệu giao thông.



Trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm: Người điều khiển phương tiện khi lưu thông đến vòng xoay bắt buộc rẽ phải vào đường dẫn vào cầu Điện Biên Phủ hoặc vào đường bên hông cầu (không lưu thông vào nhánh đường rẽ trái từ đường Điện Biên Phủ vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm).

Dòng xe ùn ứ kéo dài đến cầu Điện Biên Phủ vào cao điểm chiều ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Trên đường Hoàng Sa: Người điều khiển phương tiện có nhu cầu lưu thông về đường Nguyễn Bỉnh Khiêm lưu thông vào vòng xoay rẽ phải vào đường Điện Biên Phủ, đến giao lộ Điện Biên Phủ - Đinh Tiên Hoàng để quay đầu xe lưu thông về đường Nguyễn Bỉnh Khiêm hoặc lưu thông dưới đường chui cầu Điện Biên Phủ để rẽ phải vào các đường nhánh của đường Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Sở Xây dựng TP.HCM lưu ý, người điều khiển phương tiện giao thông chấp hành theo hiệu lệnh của người điều khiển giao thông và hệ thống báo hiệu đường bộ.

Vòng xoay Điện Biên Phủ - Nguyễn Bỉnh Khiêm là một trong những nút giao thông lớn và phức tạp ở trung tâm TP.HCM, kết nối nhiều trục đường quan trọng như Điện Biên Phủ, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đinh Tiên Hoàng và Hoàng Sa. Khu vực này nằm gần Thảo Cầm Viên Sài Gòn, cầu Điện Biên Phủ và giáp các quận trung tâm nên lưu lượng xe rất lớn, đặc biệt vào giờ cao điểm.

Nhiều năm qua, đây được xem là một điểm thường xuyên ùn ứ do lượng phương tiện đổ về từ nhiều hướng, trong khi hình thức tổ chức giao thông dạng vòng xoay khiến các dòng xe giao cắt liên tục. Việc điều chỉnh mới của TP.HCM nhằm tăng khả năng điều tiết giao thông, giảm xung đột giữa các dòng xe và hạn chế kẹt xe khu vực cửa ngõ trung tâm thành phố.