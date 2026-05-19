TP.HCM sắp đổi cách chạy xe ở vòng xoay Nguyễn Bỉnh Khiêm: Đi sao cho đúng?

Sở Xây dựng TP.HCM thống nhất thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông khu vực vòng xoay Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Tân Định) trong thời gian từ ngày 23.5 - 23.6 nhằm giảm xung đột giao thông, tăng khả năng lưu thông qua khu vực cửa ngõ trung tâm thành phố.

Chen chúc qua vòng xoay Nguyễn Bỉnh Khiêm giờ cao điểm chiều 19.5. Trong ảnh, đồng hồ chạy sai ẢNH: NHẬT THỊNH

Giữ vòng xoay Nguyễn Bỉnh Khiêm nhưng chạy kiểu khác

Theo phương án mới, khu vực vòng xoay vẫn được giữ nguyên hiện trạng nhưng sẽ không còn tổ chức xe chạy theo dạng vòng xuyến như trước. Cơ quan chức năng sẽ lắp dải phân cách để tách dòng phương tiện và điều chỉnh hướng di chuyển của xe tại các nhánh giao.

Cụ thể, hướng từ cầu Điện Biên Phủ đi xuống sẽ được tổ chức làn rẽ trái trực tiếp vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Đồng thời, dải phân cách được lắp đặt nhằm ngăn phương tiện chạy vòng quanh vòng xoay như hiện nay.

Dòng xe bị ùn ứ kéo dài hết cầu Điện Biên Phủ. Hướng ngược lại, dòng xe cũng nối dài từ giao lộ Điện Biên Phủ - Đinh Tiên Hoàng ẢNH: NHẬT THỊNH

Vòng xoay Nguyễn Bỉnh Khiêm trước giờ thay đổi cách chạy xe

Đối với người đi từ đường Nguyễn Bỉnh Khiêm ra vòng xoay, các phương tiện bắt buộc rẽ phải để đi lên cầu Điện Biên Phủ hoặc rẽ vào đường bên hông cầu. Xe sẽ không được cắt ngang sang phần đường dành cho dòng xe từ cầu Điện Biên Phủ rẽ trái vào Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Tại khu vực này cũng sẽ lắp thêm 2 cụm đèn tín hiệu giao thông hoạt động theo 2 pha:

Pha 1 dành cho xe từ cầu Điện Biên Phủ rẽ trái vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Pha 2 dành cho dòng xe trên đường Điện Biên Phủ đi thẳng qua cầu Điện Biên Phủ.

Hình ảnh quen thuộc trên cầu Điện Biên Phủ vào giờ cao điểm sáng, chiều ẢNH: NHẬT THỊNH

CSGT Tuần tra dẫn đoàn túc trực điều tiết dòng phương tiện giờ cao điểm ẢNH: NHẬT THỊNH

Người dân lưu thông qua khu vực vòng xoay Nguyễn Bỉnh Khiêm thời gian tới cần chú ý quan sát biển báo, đèn tín hiệu và đi đúng theo hướng dẫn của lực lượng chức năng để tránh đi nhầm làn hoặc quay đầu đột ngột gây xung đột giao thông.

Sở Xây dựng cũng giao các đơn vị liên quan theo dõi sát tình hình thực tế trong thời gian thí điểm để điều chỉnh đèn tín hiệu, phương án phân luồng nếu phát sinh ùn ứ hoặc bất cập vào giờ cao điểm.

Ô tô, xe máy chen chúc ở vòng xoay ẢNH: NHẬT THỊNH

Vì sao phải thay đổi?

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, vòng xoay Nguyễn Bỉnh Khiêm từ lâu là một trong những điểm giao thông thường xuyên ùn ứ ở khu vực trung tâm TP.HCM. Vào giờ cao điểm sáng và chiều, khu vực này thường có 2 - 3 CSGT thuộc Đội Tuần tra dẫn đoàn, Phòng CSGT Công an TP.HCM túc trực để điều tiết giao thông.

Qua nhiều cuộc họp giữa Sở Xây dựng, lực lượng CSGT và chính quyền địa phương, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân chính gây kẹt xe xuất phát từ việc dòng phương tiện tại đây liên tục xảy ra xung đột.

Nếu khu vực vòng xoay Nguyễn Bỉnh Khiêm ùn ứ sẽ kéo theo cả dòng phương tiện dài trên đường Điện Biên Phủ ẢNH: NHẬT THỊNH

Cụ thể, lượng xe từ cầu vượt Hàng Xanh đổ xuống vòng xoay để rẽ trái vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm thường giao cắt với dòng xe chạy thẳng trên đường Điện Biên Phủ. Trong khi đó, vòng xoay có diện tích lớn, mật độ phương tiện lại rất đông khiến tình trạng ùn ứ càng dễ xảy ra vào giờ cao điểm.

Nhiều thời điểm, các dòng xe chen chúc, di chuyển chậm kéo dài khiến người dân mệt mỏi khi qua khu vực này. Vì vậy, phương án điều chỉnh giao thông lần này được đưa ra với mục tiêu chính là tách các dòng xe, giảm điểm giao cắt để hạn chế ùn tắc.

Sở Xây dựng TP.HCM đã treo băng rôn hướng dẫn lưu thông từ ngày 23.5 sắp tới ẢNH: NHẬT THỊNH

Đại diện Sở Xây dựng TP.HCM cho biết đồng hồ nằm giữa vòng xoay Nguyễn Bỉnh Khiêm - Điện Biên Phủ hiện không thuộc danh mục công trình cần bảo tồn. Trước đây, công trình này từng đặt tại vòng xoay Hàng Xanh theo hình thức xã hội hóa, sau đó được di dời về vị trí hiện nay khi thành phố xây dựng cầu vượt thép Hàng Xanh.

Tuy nhiên, do hình ảnh vòng xoay đã trở nên quen thuộc với nhiều người dân TP.HCM nên trước mắt cơ quan chức năng chưa tháo dỡ mà chỉ thay đổi cách tổ chức giao thông. Theo đó, khu vực này sẽ bỏ kiểu chạy vòng xuyến như hiện nay, đồng thời lắp thêm đèn tín hiệu để điều tiết các hướng xe, tránh xung đột.

Hai dòng xe xung đột gây ùn tắc tại vòng xoay Nguyễn Bỉnh Khiêm ẢNH: NHẬT THỊNH

"Với nhiều vòng xoay có đèn tín hiệu, người dân vẫn phải chạy ôm quanh vòng xoay rồi mới tiếp tục di chuyển. Riêng tại vòng xoay Nguyễn Bỉnh Khiêm sắp tới, người dân dừng theo đèn tín hiệu nhưng không phải chạy vòng quanh nữa. Cách tổ chức này giúp rút ngắn quãng đường, giảm thời gian di chuyển và tăng khả năng thoát xe", đại diện Sở Xây dựng TP.HCM thông tin.