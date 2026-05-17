Toàn cảnh trục Hàng Xanh - Bình Triệu sắp 'lột xác': Gỡ điểm nghẽn kẹt xe TP.HCM

TP.HCM vừa giao liên danh gồm Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM, Công ty đối tác công tư CII và Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng IMIC nghiên cứu, lập hồ sơ đề xuất dự án chỉnh trang trục giao thông từ ngã tư Hàng Xanh đến cầu Bình Triệu với tổng vốn đầu tư sơ bộ hơn 10.000 tỉ đồng.

Thời gian hoàn thành hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án để trình cấp có thẩm quyền xem xét là 3 tháng.

Ngã tư Hàng Xanh sẽ được nghiên cứu xây dựng thành nút giao khác mức, đa tầng nhằm tách biệt dòng xe liên tỉnh với giao thông nội đô ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Theo đề xuất, nhà đầu tư sẽ thu xếp khoảng 8.021 tỉ đồng để thực hiện cải tạo hạ tầng giao thông và xây dựng khu tái định cư; ngân sách thành phố bố trí khoảng 2.191 tỉ đồng phục vụ công tác giải phóng mặt bằng.

Toàn cảnh đường Xô Viết Nghệ Tĩnh hướng về cầu Bình Triệu - trục đường thuộc dự án cải tạo ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

"Điểm nghẽn" ùn tắc nhiều năm ở cửa ngõ TP.HCM

Ghi nhận của Thanh Niên trong nhiều ngày tại khu vực ngã tư Hàng Xanh - đường Đinh Bộ Lĩnh - quốc lộ 13 cho thấy áp lực giao thông nơi đây luôn ở mức cao, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm sáng và buổi chiều.

Nhiều người dân phải len lỏi qua các con hẻm để tránh kẹt xe ở khu vực Hàng Xanh hướng về cầu Bình Triệu ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Trên đường Đinh Bộ Lĩnh, không khó để bắt gặp cảnh xe máy chen chúc tìm lối thoát giữa dòng phương tiện nối đuôi nhau kéo dài hàng trăm mét.

Trong khi đó, quốc lộ 13 đoạn từ ngã 5 Đài Liệt Sĩ đến cầu Bình Triệu thường xuyên rơi vào tình trạng di chuyển chậm vào giờ cao điểm.

Một tài xế thường xuyên đi qua khu vực này cho hay: "Các tuyến đường có trục đường hẹp, chỉ cần một va quẹt nhỏ là kẹt xe kéo dài".

Dự án cải tạo trục đường Hàng Xanh đến cầu Bình Triệu bao gồm xây dựng khu tái định cư nhằm phục vụ công tác giải phóng mặt bằng của dự án ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Đề xuất xây nút giao đa tầng, làm đường trên cao khu vực Hàng Xanh - Bình Triệu

Phía CII dự kiến sẽ cải tạo trục đường Đinh Bộ Lĩnh, Xô Viết Nghệ Tĩnh và đoạn quốc lộ 13 từ ngã 5 Đài Liệt sĩ đến cầu Bình Triệu.

Giải pháp trọng tâm là mở rộng các tuyến đường hiện hữu kết hợp xây dựng tuyến đường trên cao dọc hành lang tuyến, nhằm hình thành các làn xe tốc độ cao cho giao thông tuyến trục.

Dự án cũng bao gồm việc xây dựng cầu Bình Triệu 3 nhằm tăng số lượng làn xe vượt sông Sài Gòn, đồng bộ với quy mô mở rộng quốc lộ 13 và các trục kết nối ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Đáng chú ý, ngã tư Hàng Xanh sẽ được nghiên cứu xây dựng thành nút giao khác mức, đa tầng nhằm tách biệt dòng xe liên tỉnh với giao thông nội đô.

Dự án hơn 10.000 tỉ đồng cải tạo trục Hàng Xanh đến cầu Bình Triệu kỳ vọng tháo gỡ áp lực giao thông kéo dài nhiều năm ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Dự án cũng bao gồm việc xây dựng cầu Bình Triệu 3 nhằm tăng số lượng làn xe vượt sông Sài Gòn, đồng bộ với quy mô mở rộng quốc lộ 13 và các trục kết nối.

Ngoài ra dự án còn có xây dựng khu tái định cư nhằm phục vụ công tác giải phóng mặt bằng của dự án.

Các tuyến đường như Xô Viết Nghệ Tĩnh, quốc lộ 13, Đinh Bộ Lĩnh thường xuyên trong tình trạng kẹt xe giờ cao điểm ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Trong phạm vi khoảng 26,8 ha từ ngã tư Hàng Xanh đến cầu Bình Triệu, dự án còn nghiên cứu tận dụng không gian ngầm để bố trí các công trình công cộng như bến xe buýt, hạ tầng kỹ thuật và không gian thương mại.

Phương án thanh toán cho nhà đầu tư đề xuất bằng quỹ đất của Bến xe Miền Đông cũ ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Phía doanh nghiệp đề xuất đầu tư dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT). TP.HCM sẽ thanh toán cho nhà đầu tư bằng quỹ đất Bến xe Miền Đông hiện hữu.

Phía CII dự kiến sẽ cải tạo trục đường Đinh Bộ Lĩnh, Xô Viết Nghệ Tĩnh và đoạn quốc lộ 13 từ ngã 5 Đài Liệt sĩ đến cầu Bình Triệu ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Chị Trúc Mai, sống trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh cũ), bày tỏ kỳ vọng dự án cải tạo trục Hàng Xanh đến cầu Bình Triệu sẽ góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc kéo dài nhiều năm qua.

"Tôi ngán ngẩm cảnh kẹt xe mỗi sáng đi làm và lúc tan ca. Ngày nào cũng phải cố gắng đi thật sớm để tránh ùn tắc nhưng vẫn rất mệt mỏi", chị Mai chia sẻ.

Theo chị Mai, bên cạnh việc cải thiện hạ tầng giao thông, TP.HCM cũng cần có phương án bồi thường thỏa đáng cho các hộ dân bị ảnh hưởng, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thi công để tránh tình trạng ùn tắc kéo dài thêm trong thời gian cải tạo.