TP.HCM yêu cầu, trong 3 tháng phải nghiên cứu 'lột xác' ngã tư Hàng Xanh

Theo đó, liên danh nhà đầu tư có trách nhiệm tự thu xếp và bảo đảm toàn bộ kinh phí để tổ chức nghiên cứu, lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án, không sử dụng ngân sách. Thời gian hoàn thành hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án để trình cấp có thẩm quyền xem xét là 3 tháng.

Trường hợp quá thời hạn nêu trên mà Liên danh nhà đầu tư chưa hoàn thành hồ sơ hoặc hồ sơ đề xuất dự án không được cấp có thẩm quyền chấp thuận thì công văn này đương nhiên hết hiệu lực. Liên danh nhà đầu tư tự chịu mọi rủi ro và toàn bộ chi phí đã thực hiện.

Khu vực ngã tư Hàng Xanh - cửa ngõ phía đông TP.HCM - là một trong những điểm đen ùn tắc nhất TP.HCM nhiều năm qua ẢNH: T.N

UBND TP lưu ý việc giao Liên danh nhà đầu tư nghiên cứu, lập hồ sơ đề xuất dự án không làm phát sinh điều kiện để chỉ định Liên danh nhà đầu tư là nhà đầu tư thực hiện dự án. Sau khi dự án được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, công bố dự án và phê duyệt Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Thành phố sẽ tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Theo CII, dự án được xây dựng nhằm tách biệt giao thông tuyến trục liên vùng và giao thông nội thị, đặc biệt tại khu vực Hàng Xanh. Từ đó, nâng cao năng lực thông hành, giảm xung đột, bảo đảm an toàn và xóa bỏ các điểm nóng về ùn tắc giao thông trong khu vực.

Phạm vi dự án cũng bao gồm việc nghiên cứu tận dụng không gian ngầm để bố trí các công trình, hạng mục phục vụ hoạt động công cộng như bến xe buýt. Đồng thời, khai thác tối ưu không gian kiến trúc (bao gồm khối đế trong khu tái định cư) để hình thành các khu thương mại tập trung.

Trong phạm vi khoảng 26,8 ha, nằm trong khu vực từ ngã tư Hàng Xanh đến cầu Bình Triệu, quy mô dự án sẽ bao gồm: Cải tạo hệ thống nút giao và hạ tầng giao thông khu vực; bố trí khu tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng và nghiên cứu quỹ đất phục vụ thanh toán hợp đồng BT theo quy định của pháp luật.

Phía CII dự kiến sẽ cải tạo trục đường Đinh Bộ Lĩnh, Xô Viết Nghệ Tĩnh và đoạn quốc lộ 13 từ ngã 5 Đài Liệt Sĩ đến cầu Bình Triệu bằng cách mở rộng các tuyến đường hiện hữu kết hợp với xây dựng tuyến đường trên cao trên cùng hành lang tuyến, nhằm hình thành các làn xe tốc độ cao cho giao thông tuyến trục.

Cùng với đó, cải tạo nút giao Hàng Xanh thành nút giao khác mức, đa tầng, nhằm phân tách các luồng giao thông tuyến trục và giao thông nội thị, đảm bảo lưu thông liên tục cho các dòng xe liên vùng.

Công trình cũng bao gồm xây dựng cầu Bình Triệu 3 nhằm gia tăng số lượng làn xe vượt sông Sài Gòn, bảo đảm sự đồng bộ với quy mô mở rộng của quốc lộ 13, và các trục kết nối. Ngoài ra còn có xây dựng khu tái định cư nhằm phục vụ công tác giải phóng mặt bằng của dự án.

Phía doanh nghiệp đề xuất đầu tư dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT). TP.HCM sẽ thanh toán cho nhà đầu tư bằng quỹ đất Bến xe Miền Đông hiện hữu.

Trong tổng vốn đầu tư sơ bộ khoảng 10.214 tỉ đồng, nhà đầu tư sẽ thu xếp 8.021 tỉ đồng để thực hiện cải tạo hạ tầng giao thông tại khu vực Hàng Xanh - Bình Triệu và xây dựng khu tái định cư; ngân sách nhà nước bố trí kinh phí thực hiện giải phóng mặt bằng khoảng 2.191 tỉ đồng.