Hơn 18,6 tỉ USD làm dự án TOD xóa kẹt xe, ngập nước khu vực Hàng Xanh

Theo CII, thực hiện theo chủ trương chỉ đạo của UBND TP.HCM, phía doanh nghiệp đã phối hợp cùng Công ty TNHH Arup Việt Nam (đơn vị tư vấn) thực hiện nghiên cứu thiết kế ý tưởng theo mô hình TOD tại khu vực Hàng Xanh.

Dự án TOD Hàng Xanh kỳ vọng cải thiện tình trạng ùn tắc giao thông, ngập lụt tại ngã tư "ám ảnh" bậc nhất TP.HCM

Cụ thể, dự án TOD Hàng Xanh có tổng diện tích nghiên cứu khoảng 51,4 ha từ ngã tư Hàng Xanh về Bình Triệu, trên 4 trục đường chính Điện Biên Phủ, Nguyễn Xí, Đinh Bộ Lĩnh và Xô Viết Nghệ Tĩnh. Dự án bao gồm đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông đa tầng và ứng vốn giải phóng mặt bằng, qua đó giải quyết triệt để vấn đề kẹt xe, ngập nước tại khu vực.

Đồng thời, tái thiết đô thị bền vững theo mô hình TOD - lấy giao thông công cộng khối lượng lớn làm trục phát triển, tối ưu hóa sử dụng đất và nâng cao hiệu quả khai thác không gian đô thị. Dự kiến dự án sẽ tạo ra khoảng 7,3 triệu m² sàn xây dựng (căn hộ và văn phòng).

Tổng mức đầu tư sơ bộ của toàn bộ các hạng mục khoảng 486.622 tỉ đồng, tương đương hơn 18,6 tỉ USD. Đại diện CII cho biết sau khi được thành phố chấp thuận chủ trương, công ty sẽ tiếp tục phối hợp với Arup và các đơn vị liên quan để hoàn thiện nghiên cứu chuyên sâu theo quy định của pháp luật.

Phối cảnh dự án TOD Hàng Xanh đang được nghiên cứu triển khai

Trước đó, qua khảo sát thu thập số liệu sơ bộ, CII ước tính có khoảng hơn 4.134 căn hộ với hơn 15.100 hộ dân bị ảnh hưởng. Về vật kiến trúc, số lượng và diện tích các cơ sở tôn giáo, trụ sở cơ quan nhà nước, cơ quan y tế, giáo dục, các chung cư... cũng đã được rà soát, thống kê.

Lãnh đạo CII đặt mục tiêu dự án TOD Hàng Xanh sẽ thực hiện chỉnh trang đô thị, tái định cư tại chỗ cho người dân bị ảnh hưởng, nâng cấp hạ tầng và cải thiện chất lượng sống. Bên cạnh đó là giải quyết triệt để tình trạng ùn tắc giao thông, tăng cường kết nối tại các khu vực trọng điểm như Hàng Xanh, ngã 5 Đài Liệt Sĩ, cầu Bình Triệu.

Trong quá trình thực hiện dự án, CII cũng ứng dụng giao thông xanh và giao thông số nhằm tối ưu hóa việc di chuyển và giảm thiểu tác động môi trường, triển khai phương tiện vận chuyển không người lái để phục vụ giao thông và kết nối với giao thông công cộng, tạo ra một môi trường sống hiện đại, tiện nghi.

TOD Hàng Xanh sẽ được xây dựng các công trình điểm nhấn, chung cư cao tầng, mảng xanh và các công trình công cộng nhằm nâng cao tính thẩm mỹ và tiện ích đô thị ẢNH: CII

Đặc biệt hơn, TOD Hàng Xanh sẽ được xây dựng các công trình điểm nhấn, chung cư cao tầng, mảng xanh và các công trình công cộng nhằm nâng cao tính thẩm mỹ và tiện ích đô thị. Đồng thời, phát triển không gian đô thị ngầm, khai thác tối đa tiềm năng phát triển để tạo lập trung tâm vận chuyển công cộng. Song song, kết nối giao thông công cộng bao gồm tuyến metro theo quy hoạch và phát triển các khu vực văn hóa, thể thao, y tế, giáo dục, trung tâm thương mại, dịch vụ.

Mô hình TOD cho phép chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị nén và phát triển giao thông công cộng cho cả khu vực này. Từ đó, TOD Hàng Xanh được kỳ vọng sẽ giải quyết các bài toán về kẹt xe, khói bụi, ngập nước...