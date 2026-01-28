Khu Nam TP.HCM sắp có đường trên cao 'đẹp như mơ' nối thẳng vào trung tâm

Đường trục Bắc - Nam (đường Nguyễn Hữu Thọ đoạn từ nút giao đường Nguyễn Văn Linh đến cao tốc Bến Lức - Long Thành) là một trong những công trình hạ tầng trọng điểm được kỳ vọng sẽ tháo gỡ điểm nghẽn giao thông kéo dài nhiều năm tại cửa ngõ khu Nam TP.HCM.
Dự án nâng cấp đường trục Bắc - Nam (Nguyễn Hữu Thọ), đoạn từ Nguyễn Văn Linh đến cao tốc Bến Lức - Long Thành có chiều dài khoảng 8 km, tổng mức đầu tư gần 9.894 tỉ đồng.
Mới đây, TP.HCM đã tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc, trong đó phương án mã số BN01 của liên danh Công ty TNHH Tư vấn thiết kế B.R và Công ty TNHH NDA Việt Nam đạt giải cao nhất.
Theo kế hoạch, dự án dự kiến khởi công trong năm nay và hoàn thành vào năm 2028.
Khi đưa vào khai thác, đường trên cao Nguyễn Hữu Thọ sẽ trở thành trục giao thông nhanh, thông suốt, kết nối khu trung tâm thành phố với khu đô thị Nam Sài Gòn, đô thị - cảng Hiệp Phước và các khu công nghiệp lớn ở phía nam TP.HCM.
Không chỉ đóng vai trò hướng tâm, tuyến đường còn kết nối Vành đai 2 với cao tốc Bến Lức - Long Thành (Vành đai 3), đồng thời tạo nền tảng liên thông với Vành đai 4 trong tương lai, phục vụ nhu cầu giao thông liên vùng giữa TP.HCM với các tỉnh miền Đông, miền Tây Nam bộ, hệ thống cảng biển và sân bay quốc tế Long Thành.
