Kinh tế Chính sách - Phát triển

Khu Nam TP.HCM sắp có đường trên cao 'đẹp như mơ' nối thẳng vào trung tâm

Hà Mai
Hà Mai
28/01/2026 14:44 GMT+7

Đường trục Bắc - Nam (đường Nguyễn Hữu Thọ đoạn từ nút giao đường Nguyễn Văn Linh đến cao tốc Bến Lức - Long Thành) là một trong những công trình hạ tầng trọng điểm được kỳ vọng sẽ tháo gỡ điểm nghẽn giao thông kéo dài nhiều năm tại cửa ngõ khu Nam TP.HCM.

Dự án nâng cấp đường trục Bắc - Nam (Nguyễn Hữu Thọ), đoạn từ Nguyễn Văn Linh đến cao tốc Bến Lức - Long Thành có chiều dài khoảng 8 km, tổng mức đầu tư gần 9.894 tỉ đồng. 

Mới đây, TP.HCM đã tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc, trong đó phương án mã số BN01 của liên danh Công ty TNHH Tư vấn thiết kế B.R và Công ty TNHH NDA Việt Nam đạt giải cao nhất.

Khu Nam TP.HCM sắp có đường trên cao 'đẹp như mơ' nối thẳng vào trung tâm- Ảnh 1.

TP.HCM tổ chức cuộc thi tuyển kiến trúc cho dự án nhằm lựa chọn ý tưởng và phương án thiết kế kiến trúc tối ưu, khả thi cao, độc đáo, hiện đại, đặc sắc, đồng thời đảm bảo đầy đủ yêu cầu kỹ thuật theo quy định đối với công trình giao thông, góp phần tạo dựng hình ảnh kiến trúc phù hợp với diện mạo cảnh quan kiến trúc đô thị của TP

Khu Nam TP.HCM sắp có đường trên cao 'đẹp như mơ' nối thẳng vào trung tâm- Ảnh 2.

Phạm vi thi tuyển là hơn 6,6 km đường sẽ được xây dựng trên cao (cầu cạn) với quy mô 4 làn xe trên đường Nguyễn Hữu Thọ, đoạn từ cầu Rạch Đỉa đến gần nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành, vận tốc thiết kế 80 km/giờ. Tổng diện tích chiếm đất của tuyến đường trên cao khoảng 49,8 ha.

Khu Nam TP.HCM sắp có đường trên cao 'đẹp như mơ' nối thẳng vào trung tâm- Ảnh 3.

Các cầu trên tuyến được thiết kế theo cấu trúc vòm, mô phỏng hình ảnh rễ cây đước - đặc trưng của khu Nam TP.HCM. Khi hoàn thành, công trình sẽ được chiếu sáng mỹ thuật, tạo điểm nhấn cảnh quan

Khu Nam TP.HCM sắp có đường trên cao 'đẹp như mơ' nối thẳng vào trung tâm- Ảnh 4.

Khu Nam TP.HCM sắp có đường trên cao 'đẹp như mơ' nối thẳng vào trung tâm- Ảnh 5.

Giải pháp đường trên cao được TP.HCM lựa chọn nhằm hình thành trục giao thông tốc độ cao, ổn định do hạn chế giao cắt. Ô tô lưu thông trên đường trên cao sẽ thu phí BOT, trong khi tuyến phía dưới vẫn phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Khu Nam TP.HCM sắp có đường trên cao 'đẹp như mơ' nối thẳng vào trung tâm- Ảnh 6.

Trên cầu vượt chỉ cho phép ô tô lưu thông, không bố trí làn cho xe máy và phương tiện thô sơ, nhằm đảm bảo vai trò của tuyến vận tải nhanh, lưu thông liên tục, không bị ảnh hưởng bởi các giao cắt hay tình trạng dừng đỗ. Các nhánh lên, xuống cầu được bố trí tại khu vực cầu Rạch Đỉa, gần nút giao Nguyễn Văn Tạo và đoạn giữa tuyến (khu vực nút giao đường nối kho B)

Khu Nam TP.HCM sắp có đường trên cao 'đẹp như mơ' nối thẳng vào trung tâm- Ảnh 7.

Cùng với tuyến đường trên cao, hai bên mặt đất sẽ xây dựng các tuyến đường song hành, mỗi bên 3 làn xe, tốc độ tối đa 60 km/h, đáp ứng nhu cầu giao thông đô thị và dân sinh dọc tuyến

Khu Nam TP.HCM sắp có đường trên cao 'đẹp như mơ' nối thẳng vào trung tâm- Ảnh 8.

Phía dưới đường trên cao sẽ được bố trí các hạng mục cảnh quan

Khu Nam TP.HCM sắp có đường trên cao 'đẹp như mơ' nối thẳng vào trung tâm- Ảnh 9.

Đoạn cầu cạn trên cao được bố trí hệ thống tường chống ồn, nhằm giảm tác động đến các khu dân cư lân cận.

Theo kế hoạch, dự án dự kiến khởi công trong năm nay và hoàn thành vào năm 2028.

Khi đưa vào khai thác, đường trên cao Nguyễn Hữu Thọ sẽ trở thành trục giao thông nhanh, thông suốt, kết nối khu trung tâm thành phố với khu đô thị Nam Sài Gòn, đô thị - cảng Hiệp Phước và các khu công nghiệp lớn ở phía nam TP.HCM.

Không chỉ đóng vai trò hướng tâm, tuyến đường còn kết nối Vành đai 2 với cao tốc Bến Lức - Long Thành (Vành đai 3), đồng thời tạo nền tảng liên thông với Vành đai 4 trong tương lai, phục vụ nhu cầu giao thông liên vùng giữa TP.HCM với các tỉnh miền Đông, miền Tây Nam bộ, hệ thống cảng biển và sân bay quốc tế Long Thành.

