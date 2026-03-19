Sở Xây dựng TP.HCM nói gì về tháo dỡ vòng xoay Điện Biên Phủ?

Vũ Phượng - Uyển Nhi
19/03/2026 15:56 GMT+7

Tháo dỡ vòng xoay Điện Biên Phủ là một trong những phương án được Sở Xây dựng TP.HCM nghiên cứu để giảm kẹt xe tại giao lộ này. Sở cũng tính phương án thu nhỏ vòng xoay, tổ chức lại chiều lưu thông...

Chiều 19.3, tại cuộc họp báo cung cấp thông tin kinh tế - xã hội định kỳ trên địa bàn TP.HCM, ông Lý Thanh Long, Chánh văn phòng Sở Xây dựng TP.HCM đã thông tin về việc tháo dỡ vòng xoay Điện Biên Phủ - Nguyễn Bỉnh Khiêm mà dư luận quan tâm.

Có nên tháo dỡ vòng xoay Điện Biên Phủ khi kẹt xe vẫn kéo dài? - Ảnh 1.

Ông Tăng Hữu Phong, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM chủ trì họp báo

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Làm nhiều cách, vòng xoay Điện Biên Phủ vẫn kẹt xe

Theo ông Lý Thanh Long, hiện nay giao thông tại khu vực vòng xoay Điện Biên Phủ - Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Tân Định) đã quá tải, thường xuyên ùn xe trong vòng xoay do lượng xe lưu thông liên tục vào giao lộ.

Thời gian vừa qua, Sở Xây dựng đã triển khai bố trí đèn tín hiệu giao thông tại giao lộ Điện Biên Phủ - Nguyễn Cửu Vân để giữ lượng xe tránh việc lưu thông quá nhanh về vòng xoay Điện Biên Phủ và Hàng Xanh gây quá tải tại vòng xoay. Ngoài ra, Sở Xây dựng đã đảo chiều tổ chức giao thông trên đường Mai Thị Lựu.

"Tuy nhiên, việc ùn ứ giao thông tại vòng xoay Điện Biên Phủ vẫn thường xảy ra vào giờ cao điểm. Vì vậy, việc nghiên cứu tổ chức giao thông tại khu vực vòng xoay Điện Biên Phủ là thực sự cần thiết", ông Lý Thanh Long nói.

Có nên tháo dỡ vòng xoay Điện Biên Phủ khi kẹt xe vẫn kéo dài? - Ảnh 2.

Ông Lý Thanh Long, Chánh văn phòng Sở Xây dựng TP.HCM thông tin tại họp báo

ẢNH: UYỂN NHI

Trước mắt, Sở Xây dựng sẽ phối hợp Công an TP.HCM và các đơn vị liên quan triển khai một số giải pháp nhằm điều tiết lưu lượng giao thông phù hợp thông qua việc điều chỉnh hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại các nút giao như Điện Biên Phủ - Đinh Tiên Hoàng, Điện Biên Phủ - Nguyễn Cửu Vân, Nguyễn Bỉnh Khiêm - Nguyễn Văn Thủ.

Các đơn vị sẽ kịp thời cung cấp thông tin giao thông theo thời gian thực trên các bảng quang báo xung quanh khu vực để người tham gia giao thông chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp. Trong thời gian tới, cần thực hiện nghiên cứu cải tạo vòng xoay Điện Biên Phủ và điều chỉnh lại tổ chức giao thông cho phù hợp với tình hình giao thông.

Nếu tháo dỡ vòng xoay Điện Biên Phủ, cụm đồng hồ sẽ ra sao?

Cũng theo ông Lý Thanh Long, hiện Sở Xây dựng đã giao Trung tâm Quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật chủ trì, phối hợp Công an TP.HCM, các cơ quan đơn vị liên quan nghiên cứu đề xuất phương án cải tạo, điều chỉnh tổ chức giao thông tại khu vực vòng xoay này.

Trong đó, phương án tháo dỡ vòng xoay kết hợp lắp đặt đèn tín hiệu giao thông chỉ là một trong những giải pháp đang nghiên cứu.

Có nên tháo dỡ vòng xoay Điện Biên Phủ khi kẹt xe vẫn kéo dài? - Ảnh 3.

Vòng xoay Điện Biên Phủ thường xuyên kẹt xe vào giờ cao điểm sáng, chiều

ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Ngoài ra, còn có những giải pháp như: điều chỉnh kích thước vòng xoay, giữ một phần vòng xoay và tạo làn đường dừng chờ rẽ trái bên trong phạm vi vòng xoay, tổ chức lại chiều lưu thông một số đoạn đường tại khu vực, kết nối đèn tín hiệu giao thông tại các giao lộ kế cận để tạo "làn sóng xanh"… nhằm hạn chế tác động đến giao thông tại các giao lộ kế cận.

Dự kiến báo cáo đề xuất phương án trong tháng 4 năm 2026.

Đối với cụm đồng hồ tại vòng xoay Nguyễn Bỉnh Khiêm, ông Lý Thanh Long cho biết đây là của đơn vị doanh nghiệp tư nhân tài trợ không hoàn lại. Việc bố trí hay thu hồi cụm đồng hồ này sẽ căn cứ vào phương án cải tạo thiết kế nút giao theo đúng tiêu chuẩn thiết kế và các quy định hiện hành.

Cách nào hóa giải kẹt xe ở vòng xoay trung tâm TP.HCM?

Chuyên gia cho rằng muốn giải bài toán quá tải tại các nút giao, TP.HCM cần nghiên cứu nhóm giải pháp 'đa tầng - kết nối - công nghệ' mang tính dài hạn và đồng bộ hơn.

