TP.HCM thí điểm bỏ chạy vòng xuyến ở vòng xoay Nguyễn Bỉnh Khiêm từ 23.5

Vũ Phượng
14/05/2026 21:01 GMT+7

TP.HCM sẽ thí điểm giữ nguyên hiện trạng vòng xoay Nguyễn Bỉnh Khiêm - Điện Biên Phủ nhưng không tổ chức lưu thông theo dạng vòng xuyến.

Mới đây, Sở Xây dựng TP.HCM có văn bản chấp thuận phương án thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông khu vực vòng xoay Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Tân Định theo đề xuất của Trung tâm Quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật.

TP.HCM thí điểm bỏ chạy vòng xuyến ở vòng xoay Nguyễn Bỉnh Khiêm từ 23.5- Ảnh 1.

TP.HCM sẽ thí điểm bỏ chạy vòng xuyến ở vòng xoay Nguyễn Bỉnh Khiêm

ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Theo phương án được thống nhất sau cuộc họp với các đơn vị liên quan như Phòng CSGT Công an TP.HCM, UBND phường Tân Định, Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị… TP.HCM sẽ giữ nguyên hiện trạng vòng xoay nhưng thay đổi cách tổ chức lưu thông.

Cụ thể, khu vực này sẽ không còn vận hành theo dạng vòng xuyến. Cơ quan chức năng sẽ lắp dải phân cách nối từ dải phân cách giữa đường Điện Biên Phủ đến vòng xoay phía đường Đinh Tiên Hoàng nhằm ngăn dòng xe từ cầu Điện Biên Phủ rẽ trái vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm theo hướng chạy vòng tròn như hiện nay.

Đồng thời, cơ quan chức năng cũng lắp thêm dải phân cách từ cầu Điện Biên Phủ đến vòng xoay để tạo riêng một phần đường cho xe rẽ trái từ đường Điện Biên Phủ vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Theo phương án mới, các phương tiện lưu thông trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm khi đến vòng xoay bắt buộc phải rẽ phải để đi lên cầu Điện Biên Phủ hoặc vào đường bên hông cầu, không được đi vào nhánh rẽ trái từ đường Điện Biên Phủ vào Nguyễn Bỉnh Khiêm.

TP.HCM thí điểm bỏ chạy vòng xuyến ở vòng xoay Nguyễn Bỉnh Khiêm từ 23.5- Ảnh 2.

Thời gian thí điểm sẽ diễn ra từ ngày 23.5 đến hết ngày 23.6.2026

ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Ngoài việc điều chỉnh dòng xe, khu vực vòng xoay Nguyễn Bỉnh Khiêm này cũng sẽ được lắp 2 trụ đèn tín hiệu giao thông hoạt động theo chu kỳ xanh - vàng - đỏ gồm 2 pha.

Trong đó, pha 1 dành cho hướng xe từ cầu Điện Biên Phủ rẽ trái vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Pha 2 dành cho dòng xe lưu thông thẳng trên đường Điện Biên Phủ hướng về cầu Điện Biên Phủ.

Theo kế hoạch, thời gian thí điểm sẽ diễn ra từ ngày 23.5 đến hết ngày 23.6.2026.

Sở Xây dựng giao Trung tâm Quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật khẩn trương triển khai phương án, lắp đặt đầy đủ biển báo, đèn tín hiệu và băng rôn hướng dẫn từ xa trước khi áp dụng điều chỉnh giao thông.

Đồng thời, các đơn vị liên quan sẽ thường xuyên theo dõi tình hình giao thông thực tế tại khu vực để đánh giá hiệu quả phương án, nghiên cứu điều chỉnh nếu xuất hiện ùn tắc hoặc phát sinh bất cập.

Sở Xây dựng cũng đề nghị Công an TP.HCM, UBND phường Tân Định phối hợp tăng cường lực lượng hướng dẫn, điều tiết giao thông tại khu vực, đặc biệt trong giờ cao điểm khi lưu lượng phương tiện tăng cao.

Sở Xây dựng TP.HCM nói gì về tháo dỡ vòng xoay Điện Biên Phủ?

Tháo dỡ vòng xoay Điện Biên Phủ là một trong những phương án được Sở Xây dựng TP.HCM nghiên cứu để giảm kẹt xe tại giao lộ này. Sở cũng tính phương án thu nhỏ vòng xoay, tổ chức lại chiều lưu thông...

