Chạy sát đuôi xe phía trước trên cao tốc, tài xế bị CSGT phạt 5 triệu

Ngày 23.5, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) cho biết vừa xử lý một trường hợp tài xế vi phạm quy định về khoảng cách an toàn khi lưu thông trên cao tốc.



Theo đó, lúc 13 giờ ngày 20.5, Đội 6 nhận chỉ đạo xác minh trường hợp phương tiện có dấu hiệu vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Tài xế xe màu đen bị phạt vì không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc ẢNH CẮT TỪ CLIP

Qua xác minh, khoảng 9 giờ 58 cùng ngày, tại Km15+100 cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, ô tô biển số 81A - 082.xx do anh Lê Công Đ. (33 tuổi, ở Quảng Ninh) điều khiển đã có hành vi không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước.

Đây là tuyến cao tốc có lưu lượng phương tiện lớn ở cửa ngõ TP.HCM, thường xuyên đông xe vào cuối tuần và các dịp cao điểm. Theo lực lượng CSGT, việc tài xế chạy bám sát xe phía trước trên cao tốc tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất lớn do các phương tiện đều di chuyển ở tốc độ cao.

Hình ảnh từ hệ thống giám sát giao thông ghi nhận rõ thời điểm ô tô biển số 81A - 082.xx chạy sát xe phía trước khi lưu thông trên tuyến. Làm việc với lực lượng chức năng, tài xế đã ký xác nhận và thừa nhận hành vi vi phạm.

Theo Nghị định 168/2024, CSGT đã lập biên bản xử phạt tài xế số tiền 5 triệu đồng, đồng thời trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Tài xế bị CSGT phạt 5 triệu, trừ 2 điểm giấy phép lái xe ẢNH: C08

Theo CSGT, trên cao tốc, chỉ cần một tình huống phanh gấp hoặc chuyển hướng bất ngờ từ xe phía trước, các phương tiện chạy bám đuôi sẽ rất khó xử lý, dễ dẫn đến va chạm liên hoàn. Đây cũng là một trong những lỗi vi phạm phổ biến nhưng tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng trên các tuyến cao tốc.

Lực lượng CSGT khuyến cáo người điều khiển phương tiện khi lưu thông trên cao tốc cần chú ý quan sát, chủ động giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước theo tốc độ lưu thông thực tế, tuyệt đối không chạy bám đuôi để phòng ngừa tai nạn giao thông.