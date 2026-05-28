CSGT TP.HCM phát hiện 85 tài xế dương tính ma túy trong cao điểm 45 ngày đêm

Trong đợt cao điểm 45 ngày đêm do Công an TP.HCM triển khai, lực lượng CSGT không chỉ xử lý vi phạm giao thông mà còn phối hợp truy quét ma túy, kiểm tra các cơ sở độ xe điện và lập lại trật tự đô thị trên địa bàn.



Cuộc họp báo kinh tế - xã hội định kỳ trên địa bàn TP.HCM chiều 28.5 ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Chiều 28.5, tại họp báo kinh tế - xã hội TP.HCM, trung tá Hoàng Bá Tuấn, Phó trưởng phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM, đã thông tin về kết quả bước đầu sau thời gian triển khai cao điểm 45 ngày đêm "Tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn - xây dựng nền tảng phục vụ công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, tiến tới mục tiêu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030".

Theo trung tá Tuấn, trong đợt cao điểm này, lực lượng CSGT được giao cùng lúc nhiều nhiệm vụ với áp lực rất lớn.



Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao hiệu quả tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm; phối hợp các đơn vị đấu tranh, xử lý tội phạm liên quan ma túy; thống kê, kiểm tra các cơ sở kinh doanh, lò độ xe, đặc biệt là các cơ sở liên quan xe điện trên địa bàn TP.HCM.

Bên cạnh đó, lực lượng CSGT cũng đẩy mạnh các chuyên đề xử lý vi phạm nhằm kéo giảm tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, đồng thời phối hợp chính quyền địa phương, công an cấp xã, phường để lập lại trật tự đô thị.

Theo lãnh đạo PC08, từ khi bắt đầu cao điểm (ngày 15.5) đến nay, lực lượng CSGT đã phát hiện 85 trường hợp tài xế dương tính với ma túy.

Trung tá Hoàng Bá Tuấn, Phó trưởng phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM thông tin tại họp báo ẢNH: VŨ PHƯỢNG

"Ngay khi phát hiện các trường hợp dương tính ma túy, lực lượng CSGT phối hợp nhanh với PC04 cùng công an cấp xã, phường để truy vết theo đúng chỉ đạo của Ban giám đốc Công an TP.HCM", trung tá Hoàng Bá Tuấn cho biết.

Ngoài công tác xử lý vi phạm giao thông, CSGT cùng các tổ công tác của Công an TP.HCM cũng đồng loạt kiểm tra nhiều cơ sở bị nghi có dấu hiệu vi phạm liên quan xe điện.



Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều phương thức, thủ đoạn mới liên quan việc độ chế xe điện, đặc biệt là hoạt động tự lắp ráp xe điện, tự chế pin sạc.

Theo trung tá Tuấn, nhiều loại pin tái chế, pin cũ bị đục sửa lại, dán nhãn hợp quy rồi đưa ra thị trường tiêu thụ tràn lan. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng thu giữ nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ.

"Hiện nay, Công an TP.HCM đang xử lý rất quyết liệt các chuyên đề này và thời gian tới sẽ tiếp tục mở rộng kiểm tra nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn, góp phần thực hiện hiệu quả cao điểm 45 ngày đêm", lãnh đạo PC08 nhấn mạnh.