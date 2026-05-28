Sở Xây dựng TP.HCM: Đảo chiều đường Cộng Hòa, người dân đi lại dễ dàng hơn

Chiều 28.5, tại họp báo kinh tế - xã hội TP.HCM, đại diện Sở Xây dựng TP.HCM đã thông tin về hiệu quả bước đầu của mô hình làn đường đảo chiều linh hoạt trên đường Cộng Hòa - một trong những điểm nóng ùn tắc khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất.



Họp báo định kỳ tại Trung tâm báo chí TP.HCM ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Ông Nguyễn Kiên Giang, Phó trưởng phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông (Sở Xây dựng TP.HCM), cho biết thành phố đang tập trung kéo giảm ùn tắc bằng những giải pháp mới, thậm chí "không có trong sách vở".

Theo ông Giang, sau quá trình nghiên cứu thực tế, Sở Xây dựng phối hợp cùng Công an TP.HCM triển khai mô hình làn đường đảo chiều linh hoạt để phù hợp với lưu lượng xe thay đổi theo từng khung giờ.

"Người dân hay gọi là đường 3 chiều, nhưng thực chất là 2 làn linh hoạt để phục vụ điều tiết giao thông theo hướng phương tiện đông hơn vào từng thời điểm", ông Giang nói.

Những ngày đầu triển khai, nhiều người dân còn lúng túng vì chưa quen cách tổ chức giao thông mới. Trên các băng rôn tuyên truyền, cơ quan chức năng cũng không ghi cụ thể thời gian đảo chiều vì việc điều tiết còn phụ thuộc tình hình thực tế.

Ông Nguyễn Kiên Giang, đại diện Sở Xây dựng TP.HCM thông tin tại họp báo ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Sau thời gian theo dõi, các đơn vị bắt đầu rút kinh nghiệm để xác định thời điểm nào vận hành linh hoạt, thời điểm nào cố định nhằm giúp người dân dễ theo dõi hơn.

Theo ông Nguyễn Kiên Giang, chiều 27.5, Sở Xây dựng và Phòng CSGT Công an TP.HCM đã họp đánh giá sơ bộ hiệu quả của phương án tổ chức giao thông mới trên đường Cộng Hòa.

"Các bên nhận thấy giải pháp bước đầu mang lại hiệu quả tích cực, đồng thời giúp nâng ý thức người dân khi tham gia giao thông. Người đi đường cũng dần thay đổi thói quen bằng cách quan sát biển báo theo từng thời điểm trong ngày", ông Giang đánh giá.

Sau đường Cộng Hòa, TP.HCM sẽ thay đổi giao thông ở đâu?

Sau khi triển khai luồng xanh cho xe đi thẳng liên tục vào giờ cao điểm trên đường Cộng Hòa, Sở Xây dựng TP.HCM cũng bổ sung thêm 3 vạch dành cho người đi bộ khi đóng rào chắn.

Tuy nhiên, thực tế ghi nhận người đi bộ vẫn gặp khó khăn khi băng qua đường do xe đông và lưu thông nhanh. Vì vậy, ngành giao thông đã bổ sung thêm gờ giảm tốc, đồng thời chuẩn bị lắp đèn chớp vàng để cảnh báo phương tiện giảm tốc độ khi đến khu vực có vạch sang đường.

Cơ quan chức năng đánh giá người dân đi lại dễ dàng hơn trên đường Cộng Hòa ẢNH: NHẬT

Ngoài ra, TP.HCM cũng đang lắp thêm các giá long môn lớn ngang đường để bố trí thêm biển cảnh báo, tăng khả năng quan sát cho người tham gia giao thông.

Song song đó, các lực lượng chức năng tiếp tục điều chỉnh giao thông cục bộ tại nhiều vị trí như giao lộ Cộng Hòa - 18E; hẻm 27, hẻm 43 Cộng Hòa; cải tạo kích thước hình học một số đoạn đường, cơ giới hóa rào chắn di động, bổ sung dải phân cách di động ở đầu cầu thép Hoàng Hoa Thám và bảng quang báo điện tử.

Theo đại diện Sở Xây dựng TP.HCM, nếu mô hình đảo chiều linh hoạt trên đường Cộng Hòa tiếp tục cho kết quả tốt, thành phố sẽ nghiên cứu nhân rộng ở các tuyến đường có tính chất tương tự, đặc biệt là các trục cửa ngõ có lưu lượng xe lệch chiều rõ rệt giữa buổi sáng và chiều.

Ngoài đường Cộng Hòa, TP.HCM cũng đang nghiên cứu hàng loạt giải pháp mới để giảm ùn tắc tại các điểm nóng giao thông khác.

Trong đó, trên đường Trường Chinh (đoạn từ đường Cộng Hòa đến đường Phan Văn Hớn), ngành giao thông dự kiến đóng bớt các giao lộ giao cắt, mở giao lộ trung gian và bổ sung đường quay đầu ở dạ cầu Tham Lương nhằm tăng khả năng thông hành.

Riêng tuyến Phạm Văn Đồng, Sở Xây dựng TP.HCM đang tính toán phương án lấy bớt 1 làn ô tô để mở rộng làn hỗn hợp, đáp ứng nhu cầu quá lớn của xe 2 bánh hiện nay.