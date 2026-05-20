Đảo chiều đường Cộng Hòa: Mở lối sang đường, người đi bộ vẫn lo

Giữa dòng xe chạy liên tục trên đường Cộng Hòa sáng 20.5, nhiều người đi bộ đứng chôn chân khá lâu bên dải phân cách mới dám băng qua phần đường vừa được tổ chức đảo chiều linh hoạt.



Người đi bộ băng qua dòng xe để qua đường Cộng Hòa ẢNH: NHẬT THỊNH

Người đi bộ thấp thỏm qua đường

Sau nhiều ngày triển khai phương án mới, giao thông tại cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất đã bớt cảnh chen chúc, nhích từng mét kéo dài trong giờ cao điểm. Tuy nhiên, khi dòng xe được tạo "luồng xanh" lưu thông liên tục ở phần đường linh hoạt, việc sang đường của người đi bộ lại trở nên khó khăn hơn.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, từ khoảng 7 giờ sáng, hướng từ đường C12 đi Út Tịch được ưu tiên nhiều làn xe để giải tỏa lưu lượng vào trung tâm TP.HCM. Dòng phương tiện di chuyển liên tục trên phần đường giữa, trong khi hai phần đường sát vỉa hè phía ngoài khá thông thoáng hơn.

Dải phân cách được hạ thấp để tạo lối cho người đi bộ qua đường nhưng nhiều người vẫn vừa đi vừa lo ẢNH: NHẬT THỊNH

Tại giao lộ Cộng Hòa - Ấp Bắc, lực lượng chức năng tiếp tục túc trực điều tiết giao thông, hướng dẫn người dân lưu thông theo phương án mới. Dải phân cách di động được kéo mở linh hoạt theo từng khung giờ để ưu tiên hướng có lượng xe đông hơn.

Dù vậy, nhiều người đi bộ cho biết họ phải đứng chờ khá lâu mới dám sang đường vì xe chạy liên tục, không còn khoảng nghỉ như khi giao lộ có đèn đỏ trước đây.

"Tôi thấy đi bộ qua đây rất nguy hiểm. Trước đây xe dừng đèn đỏ còn tranh thủ băng qua được, giờ xe chạy liên tục nên phải chờ thật vắng mới dám đi", một người dân chia sẻ.

Các gờ giảm tốc để cảnh báo phương tiện giảm tốc độ tại các đoạn có kẻ vạch cho người đi bộ qua đường ẢNH: NHẬT THỊNH

Chị Trần Ngọc Tố Trinh cho biết mỗi ngày vẫn phải đi bộ qua khu vực này để đến công ty nhưng khá lo lắng vì không còn đèn tín hiệu như trước. "Xe đông nên em cũng hơi sợ. Giờ phải tự quan sát rồi xin đường để đi qua", chị Trinh nói.

Đứng bên dải phân cách giữa dòng xe đông, ông Tống Đức Hòa liên tục quan sát hai phía rồi mới dám bước xuống lòng đường.

"Không có đèn đỏ, đèn xanh nên đi qua rất hồi hộp. Người lớn tuổi như tôi phải đứng chờ rất lâu mới dám sang đường", ông Hòa nói.

Người đi bộ cho biết chỉ yên tâm khi qua đường ở những nơi có đèn đỏ, các phương tiện dừng lại hẳn. Tuy nhiên, để giải quyết ùn tắc trên đường Cộng Hòa, các phương tiện được đi thẳng liên tục trong phần đường linh hoạt ẢNH: NHẬT THỊNH

Điều chỉnh những bất cập trên đường Cộng Hòa

Trước phản ánh của người dân, Sở Xây dựng TP.HCM đã bắt đầu bổ sung các giải pháp kỹ thuật nhằm tăng an toàn cho người đi bộ.

Theo đại diện Sở Xây dựng TP.HCM, do đặc thù khu vực có dải phân cách di động và rào kéo phục vụ đảo chiều làn xe nên trước mắt ngành chức năng hạ thấp một số đoạn rào cố định, kẻ thêm vạch qua đường để phù hợp việc đóng mở rào chắn.

CSGT hướng dẫn người dân di chuyển tại các giao lộ ẢNH: NHẬT THỊNH

Ngoài ra, tại các vị trí sang đường mới, đơn vị thi công cũng bổ sung 5 gờ giảm tốc, mỗi gờ cách nhau 5 m nhằm cảnh báo tài xế giảm tốc độ khi qua khu vực có người đi bộ. Trong thời gian tới, TP.HCM sẽ lắp thêm đèn chớp vàng để tăng cảnh báo an toàn.

Khoảng 8 giờ 30, thời điểm kết thúc khung giờ đảo chiều buổi sáng, giao thông khu vực này dồn ứ cục bộ. Khi phần phương tiện lưu thông trong làn đảo chiều chưa thoát hết, lực lượng chức năng bắt đầu mở lại phương án lưu thông bình thường khiến các dòng xe giao cắt, nhập làn liên tục trong phần đường linh hoạt.

Hết giờ đảo chiều linh hoạt, các dòng xe giao cắt, nhập làn liên tục gây ùn cục bộ ẢNH: NHẬT THỊNH

Một số xe máy di chuyển chậm để quan sát hướng đi, trong khi ô tô phía sau bóp còi liên tục. Nhiều người lần đầu đi qua khu vực phải giảm tốc độ để quan sát biển báo và hướng dẫn của lực lượng chức năng nhằm tránh đi nhầm làn.

Theo đại diện Sở Xây dựng TP.HCM, việc tổ chức giao thông nhằm tăng khả năng thoát xe luôn đi kèm nguy cơ phát sinh xung đột giao thông nên thành phố đang tiếp tục điều chỉnh để hạn chế rủi ro.

Có thời điểm phần đường linh hoạt đông nghẹt xe, trong khi đó 2 làn sát vỉa hè lại thông thoáng ẢNH: NHẬT THỊNH

"Thành phố đang cố gắng khai thác hiệu quả hạ tầng hiện hữu để giảm áp lực cho các tuyến đường chính", đại diện Sở Xây dựng TP.HCM cho biết.



Ngoài đường Cộng Hòa, TP.HCM cũng đang tính toán hướng dẫn người dân sử dụng thêm các tuyến đường nội bộ, đường nhánh để san sẻ lưu lượng thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các trục giao thông lớn.