'Mượn' làn ngược chiều trên cầu Điện Biên Phủ, vòng xoay hạ nhiệt kẹt xe

Sáng 26.5, giao thông tại khu vực vòng xoay Điện Biên Phủ - Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Tân Định, TP.HCM) đã ổn định và thông thoáng hơn so với những ngày đầu điều chỉnh tổ chức giao thông.

Vòng xoay Điện Biên Phủ sáng 27.5 xe đông nhưng đã bớt cảm giác "ngộp thở" ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo ghi nhận, sau khi bổ sung làn rẽ trái từ vòng xoay vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, dòng xe lưu thông qua khu vực này di chuyển đều hơn, giảm tình trạng dồn ứ cục bộ như trước.

Ở nhiều thời điểm, lượng phương tiện đổ về đông, đặc biệt hướng từ ngã tư Hàng Xanh lên cầu Điện Biên Phủ vào giờ cao điểm, tuy nhiên các dòng xe vẫn di chuyển liên tục, không xảy ra cảnh "đứng bánh" kéo dài.

Một trong những thay đổi dễ nhận thấy là lực lượng CSGT phối hợp điều tiết thời lượng đèn tín hiệu tại các giao lộ liền kề, giúp xe được "xả" theo nhịp hợp lý trước khi vào vòng xoay. Nhờ đó, áp lực phương tiện tại khu vực trung tâm vòng xoay giảm đáng kể, các hướng rẽ cũng bớt xung đột hơn so với hôm trước.

Lượng xe rẽ trái trên cầu Điện Biên Phủ vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm rất đông nên Sở xây dựng đã mở thêm làn ẢNH: NHẬT THỊNH

Vòng xoay Điện Biên Phủ bớt kẹt xe khi có thêm làn rẽ trái

Nhiều người dân cho biết dù vẫn còn đông xe vào giờ cao điểm, việc lưu thông hiện đã "dễ thở" hơn khi các phương tiện không còn chen chúc, ùn lại nhiều lớp như những ngày đầu thay đổi cách tổ chức giao thông.



Theo đại diện Sở Xây dựng TP.HCM, vào giờ cao điểm buổi sáng, lượng xe từ ngã tư Hàng Xanh đổ về vòng xoay Điện Biên Phủ rồi rẽ trái vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm rất đông. Trong khi đó, làn rẽ trái chưa đáp ứng đủ nhu cầu, khiến cầu Điện Biên Phủ xảy ra ùn ứ trong sáng đầu tuần.

Một làn đường ngược chiều được điều chỉnh thành làn cho xe rẽ trái vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, ngăn cách bằng dải phân cách ẢNH: NHẬT THỊNH

Ngay sau đó, Sở Xây dựng đã điều chỉnh tổ chức giao thông bằng cách lấy một làn xe ở chiều ngược lại trên cầu Điện Biên Phủ để mở thêm làn rẽ trái cho phương tiện từ vòng xoay đi vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Để hạn chế ùn tắc tại vòng xoay Điện Biên Phủ, đơn vị này cũng lắp biển cấm ô tô rẽ phải từ hầm chui Hoàng Sa vào hẻm 54 Nguyễn Bỉnh Khiêm.



Thay đổi tổ chức thông giúp khu vực vòng xoay Điện Biên Phủ không còn cảnh xung đột dòng xe ẢNH: NHẬT THỊNH

Bên cạnh đó, CSGT các đơn vị đã phối hợp chỉnh lại thời gian đèn tín hiệu tại các giao lộ quanh vòng xoay, gồm: Nguyễn Bỉnh Khiêm - Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Bỉnh Khiêm - Nguyễn Văn Thủ và Điện Biên Phủ - Đinh Tiên Hoàng.

Hiện Sở Xây dựng đang tính toán xử lý tình trạng xung đột xe phía đầu cầu Điện Biên Phủ rẽ phải vào đường Trường Sa và xe đi thẳng.

CSGT các đơn vị phối hợp điều tiết đèn tín hiệu từ xa giúp lượng xe không bị đổ dồn quá nhiều về vòng xoay trong cùng một thời điểm ẢNH: NHẬT THỊNH

Ngày thứ năm sau thay đổi tổ chức giao thông, nhiều người dân đã quen với việc rẽ trái không ôm cua vòng xoay ẢNH: NHẬT THỊNH

Xe qua vòng xoay di chuyển ổn định suốt giờ cao điểm sáng ẢNH: NHẬT THỊNH