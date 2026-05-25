Sáng 25.5, vẫn có người đi nhầm ở vòng xoay Điện Biên Phủ: CSGT hướng dẫn tránh kẹt xe

Sáng nay 25.5 - ngày thứ 3 đổi cách chạy xe ở vòng xoay Điện Biên Phủ - Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Tân Định, TP.HCM), nhiều người dân vẫn đi nhầm khiến khu vực này có thời điểm ùn ứ cục bộ.

Theo ghi nhận, tình hình giao thông cơ bản trật tự hơn, tình trạng xung đột dòng xe cũng giảm rõ rệt. Tuy nhiên, do chưa quen cách tổ chức giao thông mới, nhiều người dân vẫn còn lúng túng, phải dừng xe quan sát biển báo hoặc đi quá điểm rẽ rồi quay đầu.

Đặc biệt, nhiều phương tiện đi trên đường Điện Biên Phủ theo hướng từ ngã tư Hàng Xanh muốn rẽ trái vào Nguyễn Bỉnh Khiêm nhưng không kịp chuyển vào làn sát dải phân cách nên đi thẳng đến giao lộ Điện Biên Phủ - Đinh Tiên Hoàng để quay đầu, khiến khu vực này thường xuyên đông xe.

Vòng xoay Điện Biên Phủ sáng đầu tuần khi đổi cách chạy xe

CSGT Đội Tuần tra dẫn đoàn, thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM cùng các đơn vị thuộc Sở Xây dựng liên tục túc trực tại hiện trường để điều tiết giao thông, phân luồng và hướng dẫn người dân di chuyển theo hướng mới.

Ghi nhận trong sáng đầu tuần áp dụng phương án tổ chức giao thông mới tại vòng xoay Điện Biên Phủ, nhiều người dân đánh giá việc phân làn và điều tiết bằng đèn tín hiệu giúp khu vực này thông thoáng hơn trước. Tuy vậy, không ít người vẫn còn bỡ ngỡ do chưa quen hướng di chuyển mới nên một số thời điểm vẫn xảy ra ùn ứ cục bộ.

Anh Nguyễn Thành Đạt cho biết trước đây xe qua vòng xoay thường bị chậm do các dòng phương tiện chen nhau, ít nhường đường. Nay khi có đèn tín hiệu và phân làn rõ ràng, việc di chuyển thuận tiện hơn. Tuy nhiên, khu vực phía dưới giao lộ vẫn còn đông xe do lượng ô tô lớn và nhiều phương tiện cắt các đầu xe để rẽ vào đường Trường Sa.

Trong khi đó, anh Nguyễn Võ Quang Minh (phường Chánh Hưng) nhận xét tình trạng ùn xe hiện nay chủ yếu do người dân chưa quen cách chạy mới. Theo anh, nhiều xe vẫn đi theo thói quen cũ nên xảy ra lúng túng khi chuyển làn hoặc rẽ hướng. "Lần đầu đi kiểu mới nên nhiều người còn ngơ ngác, nhưng có biển báo và lực lượng hướng dẫn nên cứ quan sát rồi đi theo là được", anh Minh nói.

Nhiều người dân cũng cho rằng việc lắp dải phân cách, tổ chức làn đường rõ ràng và điều tiết bằng đèn tín hiệu giúp việc đi lại dễ dàng hơn, đặc biệt với các hướng rẽ vào Nguyễn Bỉnh Khiêm hoặc các tuyến đường trung tâm. Một số ý kiến kỳ vọng nếu người dân quen dần, tình trạng ùn tắc tại khu vực này sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới.

CSGT hướng dẫn cách tránh kẹt xe ở vòng xoay Điện Biên Phủ

Để việc lưu thông qua khu vực vòng xoay Điện Biên Phủ diễn ra an toàn, thuận tiện và hạn chế bỡ ngỡ trong những ngày đầu áp dụng phương án phân luồng mới, người dân cần lưu ý một số thay đổi quan trọng.

Các phương tiện không còn chạy vòng quanh vòng xoay theo kiểu truyền thống như trước đây. Thay vào đó, toàn bộ dòng xe sẽ di chuyển theo hệ thống đèn tín hiệu giao thông, biển báo và dải phân cách cứng vừa được lắp đặt.

Theo hướng dẫn của Đội Tuần tra dẫn đoàn, với hướng từ ngã tư Hàng Xanh vào trung tâm, cơ quan chức năng đã lắp dải phân cách cứng để tách riêng làn xe đi thẳng và làn xe rẽ trái vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Trong đó, các phương tiện đi thẳng sẽ tiếp tục lưu thông về hướng Đinh Tiên Hoàng theo tín hiệu đèn giao thông. Riêng xe muốn rẽ trái vào Nguyễn Bỉnh Khiêm phải chủ động chuyển sớm vào làn bên trái, sát dải phân cách giữa hai chiều đường và chờ đèn tín hiệu riêng để rẽ.

Ở hướng rẽ phải từ Điện Biên Phủ vào Nguyễn Bỉnh Khiêm, cơ quan chức năng đã kẻ vạch mắt võng để tổ chức cho dòng xe rẽ phải liên tục, hạn chế giao cắt.

Ngoài ra, người dân cũng có thể chọn lộ trình thay thế qua đường dưới gầm cầu Điện Biên Phủ để rẽ vào các tuyến Nguyễn Văn Thủ, Nguyễn Đình Chiểu… góp phần giảm áp lực cho khu vực giao lộ chính.

Người dân khi lưu thông qua khu vực này nên chủ động giảm tốc độ, quan sát kỹ biển báo, vạch kẻ đường và dải phân cách mới. Đồng thời, cần chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu và lực lượng CSGT tại hiện trường, chọn đúng làn đường từ sớm để tránh chuyển hướng đột ngột gây ùn ứ hoặc mất an toàn giao thông.